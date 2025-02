Panfrito lanza su primer menú degustación

A. Baranda Viernes, 26 de enero 2024, 21:15 | Actualizado 21:21h. Comenta Compartir

La cocinera pacense Alba Sánchez Vázquez continúa dando pasos sin prisa pero sin pausa, y muy en firme, para afianzar a su negocio, Panfrito Restobar, como uno de los mejores establecimientos del casco antiguo pacense. De hecho, hace un par de meses, la guía Repsol se fijó en él y reconoció su cocina con un 'Solete'.

A veces los distintivos son, además de una pegatina, un incentivo para seguir trabajando con más fuerza, creando y apostando por cosas nuevas. Y eso es lo que ha hecho Alba, lanzarse a elaborar su primer menú degustación con maridaje. Tendrá lugar el próximo jueves 1 de febrero y podrá disfrutarse al mediodía y por la noche, pero debe reservarse con antelación (924 43 38 45).

Este menú sigue la línea de Panfrito, es decir, seis tapas creativas y sabrosas, pero se trata de elaboraciones nuevas y diferentes a las que tienen habitualmente en carta. Comenzará con un snack de arroz y algas y continuará con una coca de sardina ahumada. También hay un plato vegetariano: una lasaña de caldereta de verduras con queso curado gratinado. En cuanto a la carne, será un arroz de pato y azafrán con verduras de temporada. Un mojito de pepino limpiará el paladar y un coulant de chocolate blanco (que está dando mucho que hablar en redes por la intriga por su ingrediente principal) pondrá la nota dulce y final.

«Me he inspirado en productos que me llevan a mi infancia en casa de mis padres, que se han criado en el campo y estos eran sus alimentos principales, contando con alguna legumbre más. A mi madre le enseñó su madre a cocinar y sus puntos fuertes eran los guisos, la caza y los dulces caseros, por eso he puesto la caldereta de setas y este arroz de pato. En cambio la sardina, por ejemplo, es el único pescado que recuerda mi madre haber comido de pequeña en su casa. Cuando mi abuela podía, las compraba y las asaba en la candela. Por este motivo hemos elegido unas sardinas ahumadas», confiesa la cocinera. Con lo cual, se presiente que será muy especial.