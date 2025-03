RANKING: La mejor croqueta de España es de jamón ibérico y se come en el restaurante Santerra

REDACCIÓN Viernes, 1 de abril 2022, 21:04 Comenta Compartir

Esta semana ha acabado Madrid Fusión 2022 y nos ha dejado nuevos títulos y nuevos bocados que probar: la mejor tarta de chocolate de España, el mejor bocadillo de autor, el mejor plato con queso (realizado por el extremeño Josemi Martínez Pi) y (entre otros) también la mejor croqueta de España. Una croqueta campeona entre las campeonas, ya que han concursado todos los ganadores de años anteriores.

Así que la 'supercroqueta' se come en el restaurante Santerra, en Madrid. Las manos que la han elaborado han sido las de Miguel Carretero. El jurado la calificó como «una croqueta con una textura de bechamel perfecta, con el interior muy cremoso, delicada en el rebozado, que se come en dos mordiscos y con una proporción perfecta de jamón». Y es que las croquetas de jamón ibérico son las preferidas por los españoles, ya que tiene una cuota de mercado de casi un 70%. No obstante el equipo de En Salsa realizó una antología de croquetas extremeñas que las abuelas nunca harían, pero le encantarían.

Tres claves para diferenciar una buena croqueta

Para sentirse como un jurado profesional, no hay más que conocer estos tres aspectos: los ingredientes, el sabor y la forma. Una croqueta de calidad tiene que tener una bechamel de calidad, hecha con leche entera, mantequilla, harina y el ingrediente principal. No se deben usar margarinas, leches en polvo, sueros lácteos o leches desnatadas en polvo reconstituidas. Eso sí, las personas con intolerancias a ciertos alimentos tendrán que adaptarlas.

En cuanto al sabor, para que esté bien conseguido, hay que imaginar que comemos la croqueta a ciegas. Si sabemos rápidamente de qué es, podemos afirmar que el ingrediente principal está en su correcta proporción. Además, se deberían apreciar los trocitos del mismo (jamón ibérico, pollo, chorizo, setas, etcétera). En cuanto a la forma, para saber si unas croquetas son casera no hay más que mirarlas: no suelen ser iguales entre sí.

