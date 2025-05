ENOTURISMO: Bodegas Habla habilita uno de sus maridajes para las personas veganas y vegetarianas

redacción Viernes, 3 de junio 2022, 16:18 | Actualizado 16:36h. Comenta Compartir

Cada día hay más las personas que deciden retirar de su vida los productos y servicios de origen animal. El veganismo no solo repercute en la alimentación, sino que es un modo de vida: no vestir con pieles, utilizar cosmética no testada en animales, tener una dieta más consciente y sin explotación animal... Pero, aunque cada vez es más corriente esta filosofía, en la tierra del ibérico puede resultar algo complicado encontrar un plato vegano o vegetariano elaborado y sabroso.No solo en nuestros restaurantes,también en nuestras bodegas, ya que la mayoría de maridajes se realizan con embutidos y quesos.

Por este motivo, las bodegas Habla han dado un paso adelante y han creado una modalidad de visita en la que las personas veganas, vegetarianas y celiacas tienen cabida. «Nuestro objetivo es poder atender a todos los clientes. Al final, es una cuestión de respeto por nuestra parte, ya que cada uno tiene sus circunstancias personales. La idea es que nadie se sienta excluido», explica María Victoria Acero –responsable de enoturismo y atención al cliente nacional e internacional.

De esta forma, la bodega extremeña, ubicada en Trujilllo, incluye en su experiencia 'Vive Habla', cuya esencia está basada en experimentar en primera persona el universo que envuelve a la marca, productos que pueden degustar aquellos clientes veganos y vegetarianos. Para ello, han incluido diferentes aperitivos en la visita 'Habla Único', una de las tres opciones que ofrece la bodega extremeña los fines de semana. Se trata de una selección de cuatro deliciosas cremas de untar realizadas por una empresa extremeña.Una es el clásico hummus a base de garbanzos; otra es de boletus con trufa; también hay una de remolacha con nueces, y otra de pistacho y ajo negro. Además, todos los productos que se ofrecen en la cata de la visita 'Habla Único' son 100% sin gluten.

Cómo proceder

Hay dos formas de solicitar esta modalidad 'vegana' de visita. La primera es indicar en el apartado de 'notas' el nombre de la/s persona/s antes de realizar el pago de la visita 'Habla Único' a través de la web de la bodega. También se puede informar al responsable de la visita antes del comienzo de la misma. De este modo, el cliente disfrutará de una agradable visita en la que no solo descubrirá el proceso de viticultura y de elaboración de los vinos de bodegas Habla, sino que armonizará su cata con productos adaptados a sus necesidades.

El precio de esta visita, que tiene lugar todos los sábados a las 12.00 horas y domingos a las 11.00 horas, es de 35 euros por persona. La duración es de 120 minutos. Además de la visita 'Habla Único', el departamento de enoturismo de la bodega extremeña ofrece otras dos posibilidades: 'Habla fiel' y 'Habla y sus imprescindibles'.

