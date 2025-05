Daitan, el respeto por la cocina asiática como principal ingrediente

Alba Baranda Viernes, 23 de junio 2023, 21:59 Comenta Compartir

Daitan en japonés significa audaz, atrevido, osado. «Hay que ser muy atrevido para montar un restaurante de cocina asiática, ya que hay que formarse mucho y es súper importante la precisión, por eso lo hemos llamado Daitan», cuenta Adrian Diaconu, uno de los osados que se ha lanzado a abrir este negocio hace un mes en Mérida.

Y, a pesar del riesgo, no pierde la sonrisa. Se nota que está disfrutando, aunque lleva más de una hora rellenando y cerrando gyozas manualmente. «En cada servicio hago entre cien y doscientas porque son de los platos más pedidos, pero no me importa, me entretiene», confiesa. Tras más de una década de cocinero, lleva cuatro años regentando Vaova Gastro junto a Eduardo Cumbreño, quien también participa en este nuevo proyecto. Además, han fortalecido el equipo de socios con el jefe de sala Diego de la Cruz y el sushiman Alberto Ramos. Cuatro buenos apoyos para que la idea sea estable y se prolongue en el tiempo. «Llevo años en una rueda, trabajando mucho, metido en la cocina, siempre con prisas, pero ahora en Daitan tenemos una barra, que es la auténtica esencia del local, y estoy disfrutando muchísimo», detalla.

Ampliar Barra del sushi con Alberto y Adrian a sus labores. J. M. ROMERO

Solo seis afortunados tienen espacio en esta barra. Verán con sus propios ojos la limpieza, técnica y precisión con la que estos profesionales trabajan. Además, podrán mantener una conversación con ellos y aprender un poco sobre la cocina asiática. «Nosotros le tenemos muchísimo respeto a la cocina japonesa, por eso no queremos catalogarnos como tal. Además, si hay un plato coreano o filipino que nos gusta, lo metemos también en carta. Por eso lo llamamos 'a nuestro rollo'. En Vaova siempre habíamos tenido algunas cosas pero, a raíz de la pandemia, empezamos a investigar y estudiar más y así surgió la idea de montar este negocio. Además, teníamos trabajando con nosotros a Alberto, que quería crecer y allí no podía desempeñar todo el arte que lleva dentro. Es un pedazo de sushiman», comenta Adrian.

Algunos de los platos de Daitan. J. M. ROMERO

Su historia, la de Alberto, es muy motivadora. Y la cuenta él: «No tenía estudios, pero empecé a ver que el sushi se me daba bien, me gustaba y pensé que podía valer para algo, así que me formé y le he echado muchas horas y esfuerzo». Hablar con él y con Adrian es recibir una masterclass sobre el arroz –al que le otorgan una importancia del 80%–, su temperatura, la soltura del grano, la presión que hay que ejercer sobre el nigiri... y hasta sobre las herramientas de la gastronomía nipona.

Ampliar El comedor tiene tapices japoneses. J. M. ROMER

Además, Daitan tiene el primer grifo de cerveza japonesa de Extremadura, la Asahi, que al ser suave y seca marida muy bien con pescado. También se encuentran varios sakes, tés fríos y hasta cavas. En cuanto a los postres, son inesperados y refrescantes, como los mochis rellenos de la tarta de galletas o el milhojas de crèpes con té matcha, entre otros.

Ampliar Milhojas. J. M. ROMERO

Daitan 'A nuestro rollo' Dirección C/ Berzocana, 7

Localidad Mérida

Horario Cerrado lunes y martes. El resto de días de 12 a 17.30 y de 20 a 00.00 horas

Teléfono 924 099 861

Terraza No

El local no desentona con esta cocina original y casera. Con tonos azules y varios tapices japoneses, es auténtico y desprende el mimo con el que lo han diseñado y reformado durante un año. Cuenta con capacidad para 48 personas.

