Cáceres enloquece con el brunch

Ni desayuno ni comida. O sea, brunch. Una especie de comida fusión entre breakfast y lunch. Empezó siendo cosa de señoritos ingleses. Después se popularizó en Estados Unidos. A principios de este siglo se puso de moda en Madrid y dejó de ser un placer aristocrático para convertirse en una moda mesocrática, un lujo accesible para la clase media. El brunch se inventó en el siglo XIX como exquisitez británica, se ha globalizado en el siglo XXI y este otoño triunfa en Cáceres.

En octubre, en 2025, en Cáceres y en fin de semana, o 'bruncheas' o no eres nadie. El cambio de estación ha traído a la ciudad fresco, hojas marchitas y una selección de hoteles, restaurantes y cafeterías que ofertan brunch. En Salsa los ha visitado y les ofrecemos una antología de desayunos-comida que hacen la boca agua y facilitan las cosas después de un viernes de fiesta o de una noche loca de sábado.

El brunch o desayuno especial más famoso, distinguido y veterano de Cáceres es el que ofrece el restaurante Atrio desde hace años. Lo incluye en su apartado de regalos y detalles y es uno de los agasajos más exclusivos para cumpleaños y aniversarios. Un brunch en Atrio es un detalle que no se olvida porque el servicio, el entorno y la gastronomía son delicadeza exquisita.

Existen dos modalidades: el brunch sin más (45 euros) o el desayuno con visita incluida a la bodega (50 euros), una experiencia única. En cuanto al contenido gastronómico de la experiencia, incluye migas extremeñas con huevo frito, ensalada de frutas con yogurt, jamón ibérico, bollería, tostadas, café, té, zumos, etcétera.

Miga, uno de los restaurantes recientes de Cáceres, perteneciente a la saga Eustaquio Blanco y situado justo a la entrada de la parte antigua, junto al Arco de la Estrella, se ha sumado también a la moda del brunch. El precio por persona es de 35 euros y se sirve sábados y domingos de 10 a 13:30 horas. Se puede reservar hasta las 12 horas y tiene una duración mínima de hora y media. Se disfruta en mesa, en la maravillosa terraza del establecimiento, con vistas a la muralla cacereña y a la plaza Mayor.

El brunch de Miga se sirve en cuatro pases e incluye zumo natural y café o infusión. Sigue un yogurt ecológico con muesli y frutas frescas para pasar después a los ibéricos de la dehesa y al queso de oveja. El pan es de masa madre y los cruasanes son artesanos de Botanicc, aunque de Botanicc hablaremos más adelante porque es una de las últimas incorporaciones cacereñas a la ruta del brunch. Seguimos en Miga con un bocadillo de cordero llamado «El Paquito del Jerte» o unas migas extremeñas y rematamos con una copa de vino o de cava extremeños y postres locales como el chocolate frío, el biscuit de higos y los dulces artesanos.

Con estas propuestas tan suculentas, es normal que Cáceres se haya apuntado al brunch y siga esta ruta del desayuno-comida que ahora se detiene en Tápara, restaurante del residencial R-66, uno de los nuevos barrios de la ciudad. El precio del «Brunch in Tápara» es de 25 euros e incluye una bienvenida con patés y mermelada a la que siguen el cruasán a la plancha con jamón de york, queso y aguacate, las migas extremeñas con yema de huevo, las tortitas con fruta y chocolate blanco… Ahí no acaba el breakfast & lunch porque falta el apartado más refrescante con un cremoso de yogurt con coulis de frutos rojos y muesli, un sorbete de mango, naranja y piña y una copa de cava extremeño. Y todo ello, naturalmente, en compañía de café y zumo de naranja.

La ruta cacereña del brunch se acababa ahí hace un mes, pero desde entonces se han incorporado dos nuevas propuestas a cada cual más interesante y curiosa. La primera es Botanicc, una cafetería pastelería muy parisina que acaba de abrir en la calle Pintores. Su nombre exacto es Botanicc Patisserie & Chocolatier y su impulsor es Javier Rodríguez, que, tras formarse y coger experiencia fuera de casa, regresó a su ciudad. Primero abrió una pequeña tienda al principio de Pintores, cerca de San Juan, y ahora se ha trasladado más abajo, cerca ya de la plaza Mayor, en un local grande y bonito con puertas a las calles Moret y Pintores.

El brunch de Botanicc incluye café, zumo de naranja natural, tostada a elegir entre once posibilidades, mini yogurt bowl: bien el griego con frutos rojos, pecán, chía, granola y miel, bien el cítrico de soja con arándanos, pistachos, granola y sirope de ágave, más dos 'viennoiseries' a escoger (cruasanes, suizos, hojaldre, pastel, tarta, bizcocho…). El precio: 17 euros.

La pasada semana, una nueva fórmula se ha sumado a la oferta de desayunos especiales cacereños. Se trata del desayuno bufé. Se sirve en Natura, un renovado establecimiento de la calle Motril, la que baja del Burger King de Cánovas. La propiedad no ha cambiado, pero el concepto, sí. Y esa nueva filosofía incluye un desayuno self service a 7.50 euros que incluye fruta, bollería, donuts, panes, tostadas, churros, huevos, jamón, queso, fiambre, zumo, café o infusión, pastas, bacon, tomate, mantequilla, aceite, mermelada… 'Lo que es' un bufé.

Dejamos para el final la posibilidad de que le lleven el brunch a casa. Eso es lo que hacen en Chef Alia. El llamado 'Brunch Maná' está disponible a partir de las 11 de la mañana, cuesta 45 euros si se recoge en el local o 49.90 si lo llevan a casa, donde uno puede 'brunchear' tranquilamente en su cama o en su mesa favorita a base de dos cafés con leche, dos bocaditos salados, medio litro de zumo natural, una tortita de chocolate, un bol de fruta y muesli, una porción de tarta, una cookie rellena, un gofre crunch con huevo revuelto, bacon, pollo y salsa Maná y una botella benjamín de cava para brindar y celebrar que este placer inglés del brunch es ya tan cacereño como El Redoble, San Jorge o la tarta Sopa de la Reina.