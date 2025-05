'De Barros' se traslada a Fuente del Maestre

A. B. Martes, 22 de octubre 2024, 13:09 Comenta Compartir

Aunque su trayectoria como hostelero comenzó mucho antes, cuando participó en la escuela de hostelería de Los Santos de Maimona, Valeriano Ortiz se afincó con su establecimiento 'De Barros' allá por 2014 en la concurrida avenida de la Paz almendralejense. Allí sorprendió a los locales y visitantes con una cuidada oferta de vinos, con tapas contundentes y raciones que se hicieron míticas como el lagarto ibérico.

Pero la vida sigue girando y en 2023, 'De Barros' se trasladó a Suárez Bárcenas, pero fue por poco tiempo. Valeriano es de Fuente del Maestre y allí tenía una casa disponible para trasladar su local y es lo que ha hecho el pasado mes de septiembre. «Estoy muy contento. Ya la gente me preguntaba hace años que por qué no me venía a mi pueblo y la aceptación ha sido estupenda», detalla el empresario.

Ampliar Ofrece alguna tosta, como esta de jamón ibérico con aguacate triturado y huevos de codoniz.

Su objetivo es «ampliar la oferta gastronómica de La Fuente» con una carta casera en la que destacan sus tostas, cachopo, tataki, carrilleras, codillo o tataki, entre otros platos, si bien está triunfando su bacalao fresco en tempura. También ha incoporado vinos de la localidad y ofrece un servicio de comidas para grupos, que va más allá de las típicas comidas o cenas de empresa: « Abriremos las puertas, en los horarios o los días que cerramos, a grupos de ocho a diez personas como mínimo que quieran venir a comer o a celebrar algo».

La carta, que es la misma que en Almendralejos, se ve completada los fines de semana con sugerencias y fueras de carta.

El local se sitúa en la planta baja de un gran edificio que, en su día, fue una escuela de monjas. Fechado en 1.920, se sitúa junto a lo que fue, en el siglo XVI, la Casa de un Comendador de la Orden de Santiago. Dispone, así mismo, de una gran terraza que pretende aclimatar con estufas de cara al invierno.

De barros Dirección C/ San Juan, 1

Localidad Fuente del Maestre

Horario De martes a jueves de 19.00 a 23.30 horas. Viernes a domingos: de 13.30 a cierre. Lunes cerrado.

Teléfono 924 04 24 23

Terraza Sí