Artesian lanza una suculenta carta de comidas

Las etiquetas no son para Artesian. Este local pacense, abierto en 2020, lo mismo ofrecía desayunos que cervecitas o los explosivos cócteles de Víctor alias 'Morezoo'. Pero ahora también, desde hace un mes y medio, cuenta con una apetecible carta de comidas y cenas. La responsable de ello es Elena Aurica Todor. «Los dueños me dijeron que querían ampliar el horario y meter algo de comida, pero me dieron carta libre. Para mí era una oportunidad de crecimiento», detalla.

Esta profesional, curtida en El Jardín de Auri, con gran conocimiento de vinos y entrega máxima en cada proyecto en el que se embarca, ha elaborado una carta con la ayuda de Luis M. Romero, el chef de La Gastroventana. Se trata de quince propuestas que van desde una ensaladilla de pollo hasta una presa ibérica a la plancha, pasando por una sección de tostas (de pollo marinado con crema de queso, de salmón con aguacate y zanahoria aliñada, de sardina ahumada con pimientos asados a la barbacoa y de bacalao guisado) que Elena recomienda encarecidamente probar. Además, ¡tienen tortilla! Una deliciosa tortilla poco cuajada y recién hecha que es el aperitivo perfecto para abrir boca.

Tortilla, ensalada de burrata y ensaladilla de pollo. J. V. ARNELAS

Por si esto fuera poco, Elena ha creado una propuesta líquida bastante interesante y con referencias que se salen de lo común, como Petit Pittacum, Itsasmendi, Murmuron o Romance Rodado, entre otros tantos caldos, que ofrecen por copas y por botellas.

Así mismo, próximamente también van a incorporar una carta de meriendas: tartas, tortitas, etc, ya que su horario es de nueve de la mañana a doce de la noche, por lo que está abierto para el café de la tarde. Entonces, ¿es cafetería, bar... restaurante quizás? Qué importa, lo verdaderamente relevante es el cariño y el buen hacer con el que Elena y su equipo van a llevar Artesian a partir de ahora.

