IU replantea su relación con Sumar y no se integrará en su dirección

La resaca por el «mal resultado» obtenido el 21-A ya ha pasado factura a la relación que existe entre las organizaciones que componen Sumar. La Coordinadora Federal de Izquierda Unida, reunida este lunes hasta casi la medianoche, decidió que no se integrará finalmente en ... la dirección de la plataforma que dirige Yolanda Díaz, una ejecutiva que se dará a conocer este sábado. Por tanto, no formará parte de la organización de la coalición magenta.

No se trata de una ruptura como la protagonizada por Podemos en diciembre, cuando saltó al Grupo Mixto, pero es un serio aviso a Yolanda Díaz después de que el sentimiento de agravio se haya extendido entre varias de sus federaciones.

Un malestar que viene de lejos. Además del fracaso en las autonómicas gallegas del 18 de febrero, donde no consiguieron representación, IU amagó hace dos semanas con no formar parte de las listas de Sumar en las elecciones europeas después de que la líder gallega les relegara al cuarto puesto en la plancha tras privilegiar a otras formaciones territoriales como Compromís (terceros) o los comunes (segundos). Pero dirección, durante la reunión celebrada este lunes, acabó aceptando formar parte de la candidatura. Todo mientras empieza a crecer el nerviosismo porque la mala racha se pueda extender a la cita del 9 de junio y no todas las formaciones puedan estar representados en el Europarlamento.

Para más inri, el escaño conseguido el domingo por los de Díaz lleva la marca de IU y el nombre de Jon Hernández, secretario general del Partido Comunista de Euskadi. Mientras que la elección personal de la vicepresidenta, Alba García, candidata por Vizcaya y cabeza de cartel, se quedó sin asiento. «Sumar no está consiguiendo ser el espacio de aglutinación de las izquierdas, y tampoco de las personas», lanzó este lunes el portavoz nacional de la formación, Ismael González, que días antes había llegado a plantear la posibilidad de volver a «tender puentes» con Podemos para mitigar las consecuencias electorales de la fragmentación del espacio.

La situación es tal que federaciones de IU como la madrileña, una de las más críticas con Díaz, exigen a la vicepresidenta que explique la situación de su partido en la Comunidad de Madrid, donde conviven con Más Madrid dentro de la misma coalición. «Exigimos que se aclare de forma inmediata la naturaleza de Sumar en nuestra región y en el resto del Estado: si es un partido político, un frente amplio o una mera coalición electoral», avisan.

Sin autocrítica

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, mostró este lunes «todo el respeto» a los debates internos que se produzcan en las organizaciones. El también ministro de Cultura evitó, en cambio, cualquier atisbo de autocrítica e hizo hace un balance positivo de los resultados del 21-A. «Era la primera vez que nos presentábamos en Euskadi y hemos conseguido entrar en el parlamento», dijo.

En Podemos hubo caras largas. Los de Ione Belarra, sin paños calientes y fuera del parlamento vasco al pasar su marca, Elkarrekin, de seis a cero escaños en cuatro años, calificaron de «malos» los resultados: «No hemos conseguido los objetivos».