Feijóo acusa al PNV y al PSOE de alimentar «el monstruo» de Bildu

El PP no aspira a ganar el domingo pero sí a recuperar oxígeno en el País Vasco, un territorio siempre complicado, y a ser «decisivo» en el escenario postelectoral. Si en los comicios de 2020, en los que concurrieron en coalición con Ciudadanos, los populares ... lograron un total de seis escaños, ahora confían «en crecer en votos y en escaños». Las expectivas les acompañan. En el partido en Euskadi creen que tiene consolidado los siete parlamentarios con la vista puesta en el octavo, –que podría entrar por Guipúzcoa– siempre y cuando consigan ensanchar la base electoral por la derecha, recoger el voto de los socialistas descontentos con los pactos con Bildu y frenar la fuga de voto útil al PNV.

Para ello, los conservadores se han servido de los titubeos de Pello Otxandiano con ETAcomo arma de desgaste contra socialistas y nacionalistas por sus acuerdos con la coalición abertzale. «Hay tres formas de votar a Bildu», aseveró ayer Alberto Núñez Feijóo, que hizo doblete en Bilbao y Vitoria para el cierre de campaña. «La directa; la encubierta, a través del PSOE; y la aplazada, con el PNV, porque su candidato ha referido que es separatista y que quiere un referéndum para el País Vasco», dijo el líder nacional en referencia a la propuesta de Imanol Pradales de celebrar un referéndum en Euskadi que defina un «nuevo estatus de autogobierno».

Para el PP, esto empareja al PNV actual con el de Juan José Ibarretxe y avisan de que un 'procés a la vasca' «sería algo absolutamente inadecuado». «A mí me sorprende que los políticos vascos tengan un complejo sobre los políticos independentistas catalanes. Me sorprende mucho, porque no se puede tener complejo de lo que no se hace bien. No se puede imitar lo que no funciona. Y el 'procés' -alertó- ha sido un desastre económico y social para el pueblo catalán».

Frente a un PSEy PNV «desfondado»y que se ha dedicado a «alimentar el monstruo» de Bildu, el dirigente gallego erigió al PP como «la única garantía de gestión y convivencia constitucional», que se presenta a «cara descubierta» a los comicios y que no va a pagar «ningún peaje» a los de Otegi porque «tenemos que honrar a los que ya no están». «Les han blanqueado durante años y ahora –censuró– les tienen miedo». Por ello, llamó a todos los constitucionalistas de Euskadi para concentrar el voto en torno a sus siglas y poder ser decisivos a partir del lunes en la política vasca como lo fueron en 2016 cuando socialistas y nacionalistas necesitaron de su apoyo par sacar presupuestos y leyes. «Somos la alternativa de gestión al PNV, la alternativa constitucionalista al PSOE y la alternativa moral y democrática a Bildu», proclamó.