La distensión vasca

La campaña electoral vasca ha comenzado al ralentí, a pesar de que se libra una decisiva batalla por la hegemonía política, más abierta que ... nunca en la medida de que el desgaste del PNV en la gestión hace mella y EH Bildu ha conseguido aglutinar con éxito la pulsión de cambio desde la izquierda. El cambio social operado en Euskadi, junto con la desaparición del terrorismo, han generado las condiciones para esta profunda mutación del paisaje vasco. Las nuevas generaciones no vivieron el terrorismo de ETA y este factor explica esta transformación junto con la apuesta estratégica de la izquierda independentista de envolverse en las banderas sociales y aparcar sus reivindicaciones identitarias.

La polarización entre el PNV y EH Bildu no gira alrededor de la cuestión del autogobierno sino del funcionamiento de los servicios públicos, con un protagonismo especial de la Sanidad pública. Que en Euskadi se hable más en campaña de las listas de espera en los ambulatorios o de los especialistas médicos que del referéndum sobre el derecho de autodeterminación constituye un cambio revolucionario en una sociedad que durante años ha vivido atrapada en el bucle de la independencia, que en este momento tiene los apoyos más bajos de la historia. Curiosamente, la mayoría política es claramente soberanista y, aunque no ha renunciado a sus objetivos finales, no los coloca como prioridad porque sabe que socialmente no se perciben así. Eso no quiere decir que en un momento dado PNV y EH Bildu vuelvan a plantear sus aspiraciones. En principio, el aspirante del PNV, Imanol Pradales, no representa a la línea más radical del partido, pero, a pesar de sus enormes similitudes en el perfil y su sintonía con el núcleo duro vizcaíno, no es Iñigo Urkullu, que suponía una garantía de estabilidad.

En este contexto de confrontación en el seno del nacionalismo, donde ha emergido la dialéctica derecha-izquierda oculta durante muchos años, el Partido Socialista liderado por Eneko Andueza encuentra un problema para ampliar su espacio político con su discurso socialdemócrata y contrario a cualquier revisión soberanista del actual estatu quo del autogobierno. Pero los socialistas serán una pieza determinante en la política vasca porque de ellos depende el futuro Gobierno de coalición con el PNV, tanto si los nacionalistas conservan la primacía electoral como si quedan en segunda posición detrás de Bildu. En ambos supuestos necesitarán a los escaños del PSE para lograr una mayoría suficiente para gobernar. Esa es la baza que tiene el socialismo para convertirse en la piedra angular que garantice la estabilidad política vasca, alejado de cualquier peligro de reactivación de procesos soberanistas, aunque a la vez suponga un lastre para reforzar el perfil autónomo del socialismo vasco.

El nacionalismo vasco es muy consciente de que la vía catalana no es ningún ejemplo porque conduce a la frustración y a la pérdida progresiva de músculo social. Ni siquiera la EH Bildu de Pello Otxandiano parece muy dispuesta a entrar en esta dinámica a pesar de que ha presentado su plan soberanista para reactivar la ponencia de autogobierno en tres meses, pactar un nuevo acuerdo en el Parlamento Vasco que recoja el derecho a decidir, ratificarlo en una consulta habilitante en el País Vasco y después negociarlo con las instituciones del Estado. Se trata de una hoja de ruta que conecta con el acuerdo de bases alcanzado hace unos años entre el PNV y EH Bildu, que después fue aparcado por el líder nacionalista, Andoni Ortuzar. ¿Cuál es su mayor potencialidad? Que, ciertamente, hace factible por primera vez de forma muy seria el entendimiento entre el PNV y la izquierda independentista. Después de años de desencuentro y de distancia, con el insalvable muro del terrorismo de ETA que rompía la convivencia en Euskadi, las posiciones se han acercado sensiblemente respecto a la cuestión del autogobierno en contraste con la distancia que se observa en otros ámbitos.