Sanchez promete desgravar el 15% del IRPF por comprar un vehículo eléctrico

El sueño «tranquilo» del presidente

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha tachado de «gran mentira» que él hubiera declarado en septiembre de 2019 que «nunca gobernaría con Unidas Podemos porque no podría dormir tranquilo». Según quiso precisar este lunes en la SER, lo que dijo fue que había determinadas carteras que no dejaría en manos de los 'morados' como Transición Ecológica, Seguridad Social y Hacienda. No obstante, según se hicieron eco entonces distintos medios y diarios, lo que el presidente afirmó en una entrevista en La Sexta fue que si hubiera aceptado (en los comicios anteriores que luego se repitieron) la coalición de gobierno que proponía el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, eso le llevaría «a no dormir tranquilo por la noche, como al 95% de los españoles», ya que aquello también le habría supuesto incluir a ministros «sin experiencia de gestión pública» en su gabinete.