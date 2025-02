Sánchez se desdibuja

Sánchez tenía este miércoles una oportunidad de resarcirse del decepcionante papel que, a juicio incluso de su propio partido, desempeñó en el cara a cara ... del pasado día 10 con Alberto Núñez Feijóo. Pero sin el líder de la oposición presente, el debate de TVE no logró alcanzar el grado de tensión y viveza de aquel. Y el presidente del Gobierno ni siquiera pudo emerger como la persona que necesita España para cerrar el paso a la ultraderecha. El papel beligerante contra Santiago Abascal lo ejerció, de hecho, una Yolanda Díaz que en ocasiones llegó a hacer sombra al candidato socialista, que casi adoptó, en algunos pasajes, un papel de subalterno.

Fue la vicepresidenta y líder de Sumar la que reaccionó de inmediato cuando el presidente de Vox cargó contra las principales leyes de Igualdad, desde la ley contra la violencia de género, a la ley trans, pasando por la ley del 'solo sí es sí', y protagonizó un rifirrafe ante el que el Sánchez pareció casi un convidado de piedra.

El plan del jefe del Ejecutivo en este encuentro era contrastar modelos pero también, en esta semana en la que los medios de comunicación tienen prohibido ya publicar encuestas, transmitir que la «remontada» es un hecho y que está en condiciones de medirse de 'tú a tú' con el líder del PP. La cita entrañaba, sin embargo, un riesgo del que en el PSOE eran perfectamente conscientes, que se trasladara la sensación de estar en un debate entre los tres perdedores. Ese riesgo no quedó del todo conjurado.

El hecho de que Feijóo no estuviera presente impidió que el líder del PSOE le atacara por el flanco que ahora creen en su partido que más le debilita tras su derrape con la periodista de TVE Silvia Intxaurrondo sobre la revalorización de las pensiones de los Gobiernos del PP sus críticas a Correos, el de la falta de credibilidad. Al jefe del Ejecutivo suele repetir estos dís una frase de Biden: «No me juzguen frente a Dios, júzguenme frente a mi rival». Sin su principal rival presente, ese ejercicio no resultó posible.