La 'reina roja' que se liberó de Iglesias sin lograr superarle

Miguel Ángel Alfonso Madrid Domingo, 23 de julio 2023, 23:46 Comenta Compartir

Yolanda Díaz tenía una hoja de ruta, pero esta saltó por los aires el 29 de mayo, cuando Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral. La ... líder gallega, sin carnet de Podemos, había tardado dos años en aceptar -a regañadientes- la designación de Pablo Iglesias como su sucesora, pero lo hizo a su manera, «sin tutelas porque -afirmó- las mujeres no somos de nadie». «Se me critica mucho porque voy lenta, no monto follones, pero que vaya lenta no quiere decir que no sea firme».

Y así lo hizo, fundó Sumar, su propia plataforma, para reunir al puzle de la izquierda con organizaciones que habían rivalizado con Podemos, como Más País. Los morados, por su parte, exigieron «respeto» para su partido y una posición hegemónica dentro del mismo. Finalmente, el adelanto electoral y la urgencia por armar la coalición acalló el ruido interno. Noticia Relacionada Sumar resiste el envite de la derecha pero no logra superar a Vox Hay otra fecha marcada a fuego en la trayectoria de Díaz. La ministra mejor valorada del Gobierno durante toda la legislatura estuvo a punto de abandonar su carrera política en la votación de la reforma laboral, solo la equivocación en el voto telemático del diputado del PP, Alberto Casero -«le llamo con carió 'el camarada Casero», confiesa ella-, evitó que el Congreso tumbara su ley estrella y su posterior dimisión. Ahora, tras el resultado del 23-J, la líder gallega no logra superar los escaños de Iglesias como candidato de Unidas Podemos (35 el 10-N de 2019). Pero tiene claro que «Sumar ha venido para quedarse».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Yolanda Díaz