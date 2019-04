María José Calderón : «PP y PSOE son el pasado, han gobernado y no han hecho nada» María José Calderón contestando a las preguntas de HOY. :: J. V. Arnelas María José Calderón Díaz | Número uno al Congreso por Badajoz de Ciudadanos La candidata de Cs es una arquitecta nueva en política, exjugadora de fútbol sala y aficionada al teatro J. LÓPEZ-LAGO BADAJOZ. Martes, 23 abril 2019, 09:20

-¿Por qué entra usted en política?

-Ya era simpatizante de Ciudadanos, pero di el paso después de lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017 en Cataluña por compromiso con el país y por ayudar a mis compañeros. Entonces no pensaba que estaría tan activamente en política. Además, he salido fuera de España a estudiar y a trabajar y esto me hizo amar más a Extremadura. Sin embargo, vi que mi región tiene un gran potencial pero está dormida. Veo mediocridad y un conformismo como si no hubiera más opciones y eso me da rabia, por eso el de Ciudadanos me parece un proyecto ilusionante y me afilié. Considero que PP y PSOE son el pasado porque han gobernado mucho tiempo y no han hecho nada, así que ya no tienen credibilidad. Los extremeños somos unos trabajadores cumplidores y tenemos que tener unos gobernantes a la altura.

-¿No le han desaconsejado en su entorno entrar en política?

-Hay todo tipo de miedos por parte de la familia y mi pareja, ya que estaba en un momento profesional dulce, pero Ciudadanos me ha dado la oportunidad para que pelee por lo que tanto he criticado y la he cogido.

-El CIS en su encuesta dio la semana pasada un escaño por Badajoz -el suyo- y otro por Cáceres, ¿lo firmaría?

-Sé que es recurrente contestar que no hay que fiarse de las encuestas, pero es que salimos a ganar. Estamos en un momento en el que el porcentaje de indecisos es el más alto que se ha conocido. Y yo voy a recorrer la región para convencerlos de que ésta es la oportunidad para que esta región coja impulso. Yo firmaría el escaño de Cáceres y dos por Badajoz.

-Su especialidad es Fomento, Urbanismo y Vivienda, ¿qué cree que puede aportar en estos campos desde la política?

-Ese es el grupo de trabajo que me ha tocado para detectar necesidades y yo lo resumiría en infraestructuras. Tenemos un gran problema de acceso y de llegada con el tren o las carreteras nacionales a Córdoba o Ciudad Real. Que no haya infraestructuras de calidad no solo es una cuestión de incomodidad, es que evita que seamos competitivos. Ahora los empresarios son unos héroes dejados de la mano de dios, entrando y saliendo con sus mercancías y compitiendo con otras comunidades con infraestructuras mastodónticas. Albert (Rivera) estuvo el otro día en Mérida y dijo que no quería prometer lo que no se podía cumplir, pero también dijo que es hora de traer el tren de la dignidad a Extremadura. Ayudaré al grupo para que llegue todo lo que nos prometió PP y PSOE y que nunca ha llegado.

PERFIL Político Se afilió a Ciudadanos después del 1 de octubre de 2017. Profesional Estudió arquitectura en Granada y es especialista en diseño de interiores. Ha trabajado en el estudio de Jean Nouvel, en París, Córdoba y Don Benito. Personal Tiene 34 años y una hermana mayor. Le apasiona el fútbol. Se hizo árbitro con 9 años, ha jugado a fútbol sala en División de Plata y con la selección extremeña. Ha llegado a arbitrar con Gil Manzano de asistente partidos de Primera Regional con sólo 12 años. También ha dirigido obras de teatro.

PROPUESTAS Apoyo a familias «Hay que conciliar y esto pasa por ayudar a que se tengan más hijos, tener mayor estabilidad laboral y ampliar el concepto de familia numerosa a familias monoparentales y a aquellas con dos hijos». La España olvidada Contra la despoblación proponemos reducir el 60% el IRPF a quienes vivan en pueblos de menos de 5.000 habitantes y ayudar a la mujer trabajadora rural con cuota fija de autónomos de 30 euros al mes». Mercado laboral «Queremos que la empresa fidelice al trabajador para evitar la estacionalidad y la precariedad».

RESULTADOS / VOTOS QUE OBTUVO 20 diciembre 2015 11,3% (4º) 26 Junio 2016 10,6% (4º)

ORDEN CANDIDATURAS 1 María José Calderón Díaz 2 Carlos Urueña Fernández 3 Elisa Isabel Montaño Macías 4 Juan Arias Domínguez

-¿Qué le parece el salario mínimo interprofesional fijado en 900 euros desde enero, ayudaría a rebajarlo si se da un hipotético bloque ganador de Cs, Vox y PP?

-Sé que ha pasado poco tiempo (en vigor desde enero), pero las primeras cifras que se vierten indican que no ha mejorado nada. Nosotros más que hablar de parches queremos poner la vista en el futuro, en el medio y largo plazo. Hablamos de una reforma estructural del mercado laboral que traiga el contrato único e indefinido desde el conocimiento y que no permita trabajadores de primera y segunda. Queremos eliminar la precariedad y la estacionalidad.

-¿Qué le parece la reforma laboral del PP de 2012, la cual se quiere derogar desde la izquierda si llegan a gobernar?

-Nuestro programa trae una reformulación de la reforma laboral. Lo que queremos es fidelizar al trabajador y que la empresa de corresponsabilice en esto. El empresario está para ganar dinero, pero si hablas con ellos lo que quieren también es un trabajador más formado y más estable. Si se elimina la temporalidad la empresa ahorra también en papeleos, lo que pasa es que no son medidas cortoplacistas y hay que empezarlas a implantar poco a poco.

- ¿Qué llevará en su agenda como prioritario para Badajoz si llega a obtener escaño en el Congreso?

- Hemos hablado del tren y de las dos carreteras nacionales, pero también me gustaría que hubiera un sistema de financiación especial para Extremadura como el que tienen Ceuta y Melilla; que fuera temporal para que nos impulsara y convirtiera esta tierra en un lugar atractivo para la inversión y aliviara a los empresarios que se encuentran aquí, para que puedan contratar a más gente hasta que convergiéramos y nos equiparáramos a otras comunidades. Además, queremos poner a dieta a la Administración, quitarle la grasa y sacarle el músculo. Esto no significa que sobre gente, más bien sobran políticos. Se puede compensar la bajada de impuestos que proponemos haciendo más eficiente la Administración porque cerrar chiringuitos ahorra dinero.

-¿Un chiringuito sería la Diputación?

-Si nos referimos a la cantidad de políticos con dietas y coches oficiales sí es un chiringuito. De la Diputación sobran políticos y tendrá que ser reformulada para que sus funcionarios sigan ayudando a los pueblos pero de forma eficaz. Quitar las subvenciones de amiguetes también es ahorrar dinero. Bajar impuestos es posible seguir garantizando los mismos servicios sociales. Se trata de invertir mejor y nuestro equipo económico en Ciudadanos sabe cuadrar las cuentas porque son solventes, como Luis Garicano o Toni Roldán, economistas de primera.

-¿Qué posición tiene usted ante la tauromaquia?

-La de mi partido es tolerante y la mía también. Queremos garantizar la fiesta nacional y entiendo que forma parte de nuestra identidad y folclore. Ahora bien, como partido liberal que somos a nivel de industria considero que debe estar compitiendo al mismo nivel que el resto como otra opción más del mercado, eso sí, apoyando su promoción desde las escuelas taurinas. En cuanto a la caza venimos de firmar con la federación extremeña el decálogo por la caza para garantizar esta actividad y la pesca en el ámbito rural porque entendemos que contribuye al equilibrio del ecosistema.

-¿Si usted no obtiene escaño el 28 de abril su deseo es seguir en política de manera activa?

- La verdad es que no lo he pensado. He aparcado mi carrera profesional porque nunca he tenido miedo ante las cosas y este proyecto me está ilusionando muchísimo y me siento muy cómoda en este equipo.