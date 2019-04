Victoria Domínguez: «Mi prioridad es llevar el medio rural a la agenda política de Madrid» María Victoria Domínguez (Ciudadanos), durante la entrevista. :: david palma Victoria Domínguez | Número uno de Ciudadanos al Congreso por Cáceres Curtida en mil batallas desde que en 1999 se convirtió en concejala, su reto es ahora la política nacional ANA B. HERNÁNDEZ Martes, 23 abril 2019, 08:35

Cuanto tenía 16 años su padre se convirtió en el primer alcalde de su pueblo, Valdeobispo, que salía de las urnas. Pero ella no pensó entonces en la política. Estudió Derecho y se centró en su trabajo en los juzgados. Hasta 1999, cuando todo cambió. El PP le propuso ir en su candidatura al Ayuntamiento de Plasencia, ella aceptó y desde entonces no ha dejado la política.

-Primero en la Administración local, después en la regional. Solo le queda Madrid.

-Sí, es un reto desde el punto de vista personal muy importante, porque culminaría una carrera política de muchos años que empecé en el Ayuntamiento y que esta última legislatura he pasado en la Asamblea de Extremadura. Ha sido un buen aprendizaje político, porque he tenido que hacer un gran esfuerzo personal representando a Ciudadanos como única diputada.

-¿Ha pedido ir al Congreso o se lo ha ofertado el partido?

-No, no lo he pedido. El partido ha considerado que soy un persona válida para representarlo en Madrid y, además, efectivamente había cumplido una etapa en la Asamblea.

-Pero precisamente después de la experiencia, ¿nunca barajó la idea de presentarse a las primarias para repetir como candidata a la Junta?

-La verdad es que no, lo tenía claro. Y mucho más cuando Pedro Sánchez anuncia las elecciones generales. Presenta un nuevo escenario y yo decidí que a las primarias no me iba a presentar.

-Su relación con Cayetano Polo, ¿ha tenido algo que ver con esa decisión?

-Mi relación con Cayetano Polo es normal, de compañeros de partido, no hemos tenido nunca ningún problema. La decisión de no presentarme a las primarias ha sido una decisión personal.

-¿Por qué?

-Creo que hay que dar paso a otra gente. En la Asamblea hay mucho trabajo parlamentario, mucho trabajo con colectivos y mucho trabajo legislativo. Requiere un esfuerzo importante. He estado muy a gusto y hubiera vuelto a repetir si el partido me hubiera dicho que tenía que estar en la Asamblea de Extremadura. Pero me ha propuesto Madrid.

-¿La dieron a elegir entre el Congreso y el Senado?

-Sí, y elegí el Congreso. Es donde hay más acción política, se está más con el grupo parlamentario. Y cuando los gobiernos no tienen mayorías, como le ha ocurrido a Vara esta legislatura, la acción política se hace en la Asamblea; y ahora será en el Congreso.

PERFIL Político Concejala en Plasencia desde 1999 y diputada en la Asamblea en esta legislatura. Profesional Jueza de instrucción, fiscal del TSJEx y desde 1997, abogada. Personal Casada desde 1988. Sin hijos. Se define como una persona social, constante y exigente.

PROPUESTAS Educación «Queremos un pacto nacional por la educación, que incluya una selectividad única para todo el país» Familia Defendemos igualdad de derechos para la parejas de hecho y una ley de gestación subrogada Economía «Entre otras medidas, ayudas a los autónomos con tarifas planas y contratos indefinidos»

RESULTADOS / % VOTOS (POSICIÓN) Diciembre 2015 11,40% (4º)

ORDEN CANDIDATURAS 1 María Victoria Domínguez 2 Emiliana Hernández 3 Aniano Sánchez 4 Miguel Ángel Julián

-¿Se ve en Madrid? La última encuesta del CIS dice que sí.

-Creo que Ciudadanos va a tener dos diputados por Extremadura, uno por Cáceres y otro por Badajoz. Y creo que Extremadura necesita tener diputados de Ciudadanos en Madrid, porque este partido va a tener mucho que decir en el próximo gobierno de España.

-¿Qué va a hacer usted en el Congreso por la provincia cacereña?

-Luchar por los tres retos prioritarios que tiene. Además del paro y las infraestructuras, la despoblación, que afecta ya al 80% de los más de 200 pueblos que tenemos. Mi prioridad, por eso, es llevar el medio rural a la agenda política de Madrid, porque residir en un pueblo tiene que poder ser una opción de vida.

-Si pudiera participar en ese próximo gobierno, ¿con quién le gustaría estar?

-No es una decisión mía y por tanto no me lo he planteado. Es responsabilidad del comité ejecutivo y, cuando llegue el momento, se verá. Lo único que está claro es que con Pedro Sánchez no vamos a gobernar. Porque queremos echarle de la Moncloa, porque no puede ser que no haya tenido escrúpulos para llegar a La Moncla de la mano de gente que ha dado un golpe de estado en Cataluña.

-Si el CIS se equivoca y no es diputada en Madrid, ¿cuál sería su futuro político?

-Seguir haciendo política con el partido en Extremadura. Hay muchas maneras de hacerla, no solo en un cargo público. Yo creo que la política no la voy a dejar nunca.

-¿No puede vivir sin ella?

-Puedo vivir sin ella. De hecho, hasta estos últimos cuatro años, siempre la he compaginado con mi trabajo como abogada. Pero quiero seguir en política, en Ciudadanos y de manera activa. Porque este partido aún tiene mucho camino por recorrer. Y yo voy a estar ahí.

-¿Le inculcó su padre la pasión por la política?

-Imagino que sí, pero porque uno tiene predisposición a la política. Yo nunca tuve intención, pero cuando se me ofreció, no me costó decir que sí, porque sabía lo que era. Y de eso hace 20 años.

-Comenzó con el PP, después fundó su propio partido, UPex, y ahora está en Ciudadanos. ¿Con cuál se queda?

-Con Ciudadanos, evidentemente.

-¿Porque es el último?

-No, porque es un proyecto de centro. Yo entré en un PP de centro en aquella época y luego hice un partido político, también de centro, en 2006, para romper con el bipartidismo, al mismo tiempo que Ciudadanos se fundaba en Cataluña.

-¿No cree que el paso por tres partidos puede reflejar una modificación en sus convicciones?

-De ninguna manera. Pero no es malo cambiar las convicciones, porque una persona con 30 años no tiene que ver con una de 57, como tengo yo ahora. Tus vivencias van cambiándote y la política española ha cambiado mucho en estos años. Y, por tanto, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, a partidos como Ciudadanos, que defiende la Constitución, en la que se deja claro que los partidos son instrumentos de participación y, como tal, tienen que servir a los ciudadanos para, a través de ellos, poder participar.

-No son un fin en sí mismo.

-Exactamente, no son un fin en sí mismo para quedarse. Por eso, independientemente de dónde se haya militado, en mi caso en el PP y después en un partido que tuve la valentía de crear, es todo la misma acción política. Yo he decidido siempre dar un paso adelante y trabajar por la sociedad en la que vivo.

-La política ha cambiado y también se ha judicializado. De hecho, usted la ha sufrido, ¿le da miedo?

-No, yo creo en la justicia. Pero, como defendemos desde Ciudadanos, los jueces tienen que ser elegidos por los propios jueces.

-El caso Santa Bárbara, en el que ha estado inmersa, ¿es un asunto urbanístico o ejemplo de la judicialización de la política?

-No voy a valorar esta cuestión. Es un caso que sigue en proceso judicial, aunque a mí ya no me afecta.

-¿Echa de menos los juzgados como abogada que es?

-La acción política, el debate y la actividad parlamentaria en defensa de los intereses generales suplen la labor de defensa que podría tener de intereses particulares como abogada. Así que no tengo problema. La adrenalina es la misma.