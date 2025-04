Podemos y Yolanda Díaz tienen diez días para cerrar una coalición

Miguel Ángel Alfonso Madrid Lunes, 29 de mayo 2023, 12:37 | Actualizado 19:55h. Comenta Compartir

Podemos y Yolanda Díaz tienen un plazo de diez días para ponerse de acuerdo y decidir si habrá más de una papeleta a nivel nacional ... a la izquierda del PSOE en las generales del 23 de julio. La Ley de Régimen Electoral es tajante en ese sentido y no entiende de debates sobre cuotas, primarias abiertas o elaboración de listas, por lo que ambas partes, junto a una quincena de partidos interesada en formar parte de este frente amplio (como Más País oCompromís) deberán acelerar el proceso que la líder gallega puso en marcha en julio del año pasado si no quieren repetir el error estratégico que el 28-M les condenó a unos resultados negativos por concurrir divididos a las urnas. Un resultado que se agravará en los próximos comicios, si finalmente no van de la mano, con la penalización que el sistema D'Hont aplica las listas situadas más allá del tercer puesto en cada circunscripción.

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió este lunes a todo el espacio político. El equipo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que encabeza Sumar, tenía previsto retomar tras las autonómicas y municipales una negociaciones que llevaban en pausa desde antes de Semana Santa, cuando los morados le ofrecieron organizar primarias abiertas, sin convencer a la líder gallega, a la que dieron plantón en el acto del lanzamiento de su candidatura a la Moncloa. Además, la plataforma de la vicepresidenta aún estaba acabando de elaborar su «programa para un proyecto de país» con las aportaciones ciudadanas. Si todos los actores tenían la vista puesta en diciembre, la fecha prevista para las generales si Sánchez no las hubiera adelantado, ahora deberán moverse a contrarreloj. En una escueta declaración desde la sede del partido que no duró más de dos minutos, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, avanzó que su formación ya está trabajando para «la unidad del espacio político», aunque no especificó si ha habido contactos con el equipo de Díaz. «Ayer se vivió una ola reaccionaria que se va a traducir en el retroceso de los derechos ganados en esta legislatura. El bloque progresista va a perdiendo en la primera parte del partido, pero vamos a salir a hacer lo que mejor sabemos hacer, remontar. Podemos va a estar donde ha estado siempre, trabajando por la unidad», afirmó. Fuera de Madrid y Valencia Los morados sufrieron este domingo una de las peores noches electorales de su historia y fueron borrados de los parlamentos autonómicos de Madrid o la Comunidad valenciana, donde tampoco entraron en los ayuntamientos de sus respectivas capitales. A las marcas situadas en la órbita de la vicepresidenta segunda no les fue mejor, y aunque aguantaron el tipo en estos territorios, sus opciones de conformar gobiernos progresistas junto al PSOE se fue alejando conforme avanzaba el recuento. «El mensaje recibido anoche fue muy claro: hay que hacer las cosas de otra manera. Sin distracciones», reconocía Díaz en sus redes sociales, después de haber mantenido un silencio sepulcral durante toda la noche electoral. Podemos también parece haber hecho esa lectura, aunque no la expresan tan abiertamente. Si en los tiempos de Pablo Iglesias se jactaban de ser «el pegamento que une a toda la izquierda» y en este proceso de negociación con Sumar pedían «respeto» para mantener una posición hegemónica en el espacio político, ahora las urgencias y los malos resultados les obligan a rebajar sus expectativas y entenderse con Díaz en unas negociaciones en las que se dirimirá su supervivencia. Para los morados, además, el adelanto de las generales tiene otra lectura dolorosa, sobre todo después de haber insistido a Sánchez en «aprovechar la legislatura hasta el último minuto» con propuestas como la intervención del mercado de los alimentos o el hipotecario. Con la disolución de las Cortes quedan en el aire medidas como la ley de familias, uno de los proyectos estrella del ministerio de Asuntos Sociales, que dirige la propia Belarra.

