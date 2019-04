Valentín García: «El partido que representa la centralidad en política es el PSOE» El candidato socialista Valentín García durante la entrevista en HOY. :: Casimiro Moreno El portavoz socialista en la Asamblea iniciará etapa política en Madrid sin desvelar si prefiere a Podemos o Cs para intentar gobernar Valentín García Gómez Número uno al Congreso del PSOE por Badajoz J. LÓPEZ-LAGO Jueves, 25 abril 2019, 10:07

-¿Prefiere usted un gobierno en coalición con Podemos, con Ciudadanos o llegar a acuerdos puntuales con cualquiera?

-Hay que respetar lo que se vote y no vender la piel del oso antes de cazarlo. Dicho esto, preferimos gobernar en solitario con una mayoría suficiente. Creo que está acreditada nuestra vocación de diálogo. En diez meses hemos demostrado ser el único partido con una posición central y transversal. Lo hemos demostrado también en Extremadura y hemos gobernado en todas las comunidades autónomas con la izquierda y la derecha. Aquí en la región, sin tener mayoría, hemos sido capaz de sacar adelante cuarenta leyes con Podemos, Ciudadanos o el PP, así que somos ahora el único partido que representa al centralidad política en España y en Extremadura.

PERFIL Político Ha militado en IU, también fue secretario regional de CC OO y en 2007 se convirtió en diputado del Grupo Socialista en la Asamblea, donde ha ejercido de portavoz desde 2011. Profesional Estudió Magisterio y es maestro de Primaria con plaza en Solana de los Barros. Personal Nació en 1963 en La Zarza, reside en Almendralejo y es padre de dos hijas de 22 y 28 años.

Propuestas Desarrollo para la estabilidad «Apostar por un pacto por la educación y el I+D+ Iy evitar trabajos precarios, de ahí que un nuevo estatuto de los trabajadores y la derogación de la reforma laboral» Pensiones «Hay que respetar el pacto de Toledo para sostener las pensiones en los próximos 30 años» Mayor equidad territorial «Con el nuevo sistema de financiación autonómica habrá un desarrollo más armónico norte-sur y este -oeste y sostenibilidad de lo público»

Orden candidaturas 1 Valentín García Gómez 2 María Isabel García López 3 Mariano Sánchez Escobar 4 María de las Nieves Peña Leco

-¿Como diputado extremeño se siente cómodo al pactar con independentistas vascos y catalanes?

-España tiene un problema territorial con dos variantes. Una es la desigualdad entre comunidades autónomas, que pasa desapercibida, por eso somos los grandes reivindicadores del tren para el oeste peninsular y ahí nos encontramos cómodos. La otra crisis territorial es institucional y es la que tiene Cataluña con el resto de España, pero no se resuelve tirándonos las banderas a la cabeza. El gobierno de Pedro Sánchez ha hecho un gran análisis político y allí hay un problema de convivencia que hay que resolver primero en Cataluña y luego en España. El PP lo único que hizo fue fabricar cada mañana más independentistas mientras nosotros nos encontramos cómodos con el diálogo, eso sí, dentro de la Constitución y del Estatut de Cataluña.

-Pero reconocerá que sin Cataluña en la agenda todo sería más fácil para el PSOE.

-Sería más cómodo para España, porque el problema es para España y no lo ha sabido resolver el gobierno del PP. Cuando Rajoy fue presidente el PSOE fue leal con el Estado. Ahora el PP es absolutamente irresponsable y se ha convertido en un 'hooligan' de la crisis territorial para ganar votos. O no digamos Ciudadanos, que tras ganar las elecciones autonómicas abandonó Cataluña y se trajo a su 'Juana de Arco' (Inés Arrimadas) a Madrid.

«Llevaremos al Congreso una ley de muerte digna porque es una exigencia social mayoritaria» Eutanasia

«Hay que conseguir la declaración de interés general para el regadío de Tierra de Barros» Prioritario

-Pero fue Iceta, del PSC, quien habló de hacer referéndum con un 65% de apoyo independentista.

- Sí, pero ya rectificó.

-El programa del PSOE habla de una estrategia para combatir población y envejecimiento. Cite un par de medidas que como extremeño podrá aportar.

-La España vacía no es actual, es de los años sesenta, cuando 600.000 personas salieron hacia Cataluña, Madrid, países europeos, .... En los 35 años de autonomía hemos tratado de llenarla de oportunidades para que no se marchen. A partir de ahora cito dos medidas: que las zonas rurales tengan economía y que llegue 4G y fibra de alta velocidad a todos los rincones. Y garantizar los servicios públicos a los pueblos y no concentrarlos en la grandes ciudades, o sea la receta de los gobiernos socialistas de Extremadura.

-¿Qué tiene previsto defender con más urgencia en Madrid para Badajoz, su circunscripción?

-Un tema prioritario es conseguir del Ministerio de Agricultura la declaración de interés general para el regadío de Tierra de Barros, además de la defensa del cava. Nosotros hemos hecho además una gran defensa del ferrocarril y ahora queremos que la parte de Ciudad Real y Toledo se agilice. Además, queremos dar un impulso a las autovías, tanto la de Cáceres-Badajoz, como la conexión con Córdoba y la del Mediterráneo.

-Estas autovías llevan más de diez años metidas en un cajón, también con el gobierno de Zapatero.

-Las ideas están, los proyectos no. Durante la crisis no hubo ninguna actuación en Extremadura respecto a estas autovías, pero sobre todo en los siete años de gobierno del PP.

-¿Si la legislatura dura cuatro años y aún no se ha iniciado la obra de la autovía Cáceres-Badajoz lo consideraría un fracaso de los diputados extremeños en el Congreso?

-Estoy convencido de que las autovías extremeñas de las que estamos hablando van a formar parte del pacto de infraestructuras que plantea el PSOE, el cual incluye coordinación entre administraciones. Esa va a ser nuestra exigencia porque si hay un gobierno que apuesta por la cohesión territorial es el de Pedro Sánchez.

-¿El PSOE seguirá subvencionando la tauromaquia?

-El PSOE siempre ha defendido la tauromaquia y no ha cambiado de posición. Que llegue ahora gente nueva y nos pregunte si estamos en contra o a favor de los toros es un anacronismo. El PSOE no tiene problemas con la tauromaquia, aunque haya nuevos actores políticos que han entrado y fichajes de toreros que quieren hacer de esto un problema nacional. Igual que estamos a favor de la caza sobre la que acabamos de hacer una ley (en Extremadura), o de la pesca.

-Un tema sobre el que no hay regulación y se ha colado en la agenda es la eutanasia, ¿cuál es el plan del PSOE al respecto?

-Lo del otro día (la muerte de María José Carrasco, enferma, ayudada por su marido Ángel Hernández) fue un gran acto de amor, igual que lo fue el de Sampedro hace 21 años. Este país llega tarde a regular la eutanasia y una muerte digna. Hay gente que está confundiendo enfermos terminales y cuidados paliativos con la eutanasia, y no se puede confundir. La eutanasia es para otro tipo de enfermedades y situaciones vitales. El Partido Socialista llevará una ley de muerte digna esta legislatura de nuevo al Congreso de los Diputados, porque ya nos la paralizó Ciudadanos y el PP. Esto sí es una demanda social de una inmensa mayoría de los españoles. Aquí no hay banderas en los balcones. Aquí se pide una ley de muerte digna que permita que uno sea dueño de su vida en todas las circunstancias y que tenga la mejor de las muertes sin condenar a la gente en vida. Solo la derecha más retrógada está en contra.

-¿Qué matices querría introducir un gobierno de izquierdas en la relación Iglesia-Estado?

-La izquierda lo tiene claro. No lo tiene claro la derecha, que quiere retroceder en derechos de la mujer, en derechos civiles y en la relación con la Iglesia y si fuera posible nos llevaría a desfilar bajo palio a los diputados. El PSOE lo tiene claro, España es un Estado confesional y la relación con los distintos credos debe ser de escrupuloso respeto, pero de manera bidireccional: ni la Iglesia le dice al Estado cómo legisla ni el Estado a la Iglesia cómo debe pensar.