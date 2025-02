Javier Gomá (Bilbao, 1965) está a punto de entregar a la editorial su nuevo libro, que presentará en octubre. Filósofo reconocido y premiado, y director ... de la Fundación Juan March, defiende con pasión la democracia y la participación en las elecciones del 23-J.

- ¿Tiene la esperanza de que las elecciones reconduzcan el ambiente que hay en España?

- Lo que quiero destacar, y es lo que creo más importante, es que es necesario rendir un homenaje de admiración a lo que significan las elecciones. No deberíamos dejar de maravillarnos de lo que supone un sistema político como la democracia en virtud del cual la sociedad en su conjunto acuerda que las personas que están en el poder sean reemplazadas. Es un prodigio civilizatorio porque lo normal es que quieran aferrarse a ese poder.

- ¿Y usted cree que la ciudadanía en general comparte esa visión tan positiva de lo que significa ir a las urnas?

- Pues no. Por eso me gusta destacarlo. El ciudadano nacido ya con el Estado de Derecho y la democracia suele comportarse como uno de esos niños consentidos que dan por supuesto que su papá y mamá les dan de comer y dinero para estudiar o comprarse un coche porque tienen derecho a todo.

- ¿No es así?

- No del todo. Aquí lo que hay son conquistas colectivas absolutamente admirables, que son el resultado de siglos de experimentación, de sufrimientos, de errores... Y lo que hay que tener claro es que todo lo que existe podría haber sido de otra manera. Pero hay una visión inculta que piensa que todo lo que tenemos es porque sí y que siempre estará ahí. Como la manzana que se cae del árbol por la ley de la gravedad.

- ¿Cuál sería la «visión culta»?

- Culto para mí no es aquel que sabe muchos datos históricos y va a 'Pasapalabra' o al programa de Jordi Hurtado. Eso son personas que tienen una erudición histórica admirable. Pero culto es el que tiene conciencia histórica, el que es consciente de lo que puede pasar.

Ambiente general «No participo del placer perverso de denigrar a los políticos, igual tengo que ir al médico»

- Pero visto cómo está el ambiente, ¿entiende que a muchas personas se les quiten las ganas de ir a votar?

- Yo entiendo todo, pero sigo pensando que no se corresponde con una visión culta de lo que significan las elecciones. Ahora tenemos un sistema en virtud del cual se obliga a los poderosos a aceptar unas reglas de juego. Y si tú tienes conciencia histórica, sabes lo milagroso que es y eso te impulsa a participar. Pero la realidad es que somos la mejor generación de la historia y estamos descontentos.

- ¿Esperamos demasiado de los políticos?

- No participo del placer perverso que tanta gente tiene de insultar a los políticos. No me gusta, qué le vamos a hacer. Igual tengo que ir al médico por si me pasa algo. Pero no me da placer denigrar a los políticos. Es cierto que tampoco me decepcionan porque no tengo puestas expectativas absolutamente desproporcionadas en ellos. Lo que espero es que se comporten conforme a las reglas de la política. Nunca he pensando que fuesen ángeles.

- ¿Pero no son en gran medida responsables de la polarización y de la crispación que hay? Parece que ya no hay rivales, sino enemigos.

- Justamente es así. Dentro de la democracia liberal cada polo demoniza al otro y moviliza a los suyos. Eso explica en parte el advenimiento de determinados partidos a uno y otro lado, que son extremistas, que muchas veces bordean lo no liberal y que se nutren sobre todo de la demonización del otro. De todas formas, la ley del 'amigo enemigo' funciona en la política desde Pericles. Eso no es nada nuevo. Lo novedoso es que ahora se ha protocolizado. El problema es cuando la polarización trasciende la política y entra en la familia. Y eso pasó en Cataluña en 2017.

«Escurrebultista»

- ¿Hasta qué límite puede aguantar una democracia tanta tensión?

- No lo sé, pero insisto en que la historia nos enseña que no hay conquista que no sea reversible. No es imposible que el Imperio Romano se convierta en un estado visigodo y de ahí entremos en la oscura Edad Media. No hay bien que no podamos perder, incluida la democracia liberal. Dicho lo cual, creo que la capacidad de resistencia es extraordinariamente grande. A mí me gusta la democracia pensando sobre todo en las alternativas, es como lo de envejecer. Pues viendo que la alternativa es la muerte... Es que la democracia es la política de la imperfección, lo peor que le puede ocurrir es el perfeccionismo moral.

Nuevos partidos «Podemos y Vox representan un perfeccionismo que bordea el infantilismo»

- ¿No hay mucho de eso últimamente?

- Bueno, ya sabe que me defino como escurrebultista, pero sí, hay mucho de eso. La libertad presupone pluralismo y el pluralismo significa imperfección. No hay nada que aspire a ser perfecto cuando se compone de un conjunto abigarrado de voces, opiniones, derechos... Cuando a izquierda o derecha hay proposiciones de perfeccionismo, normalmente son sospechosas de falta de liberalismo.

- A riesgo de que aplique su escurrebultismo, ¿son Vox y Podemos las dos caras de una misma moneda?

- Pues le digo que sí, pero porque representan un perfeccionismo que bordea el infantilismo. Es un idealismo que no combina bien con la realidad. Aspirar a que el ideal se convierta en política aumenta las probabilidades de que caigamos en el autoritarismo.

- ¿Echa de menos el clima de la Transición?

- Aquellos políticos fueron especiales, pero porque tenían que convertir España en un Estado moderno. Luego ya se convierte en un Estado rutinario. Hay que educarse también para el aburrimiento. Ahora el talento va a la empresa, a la universidad y no a la política, y eso es bueno.