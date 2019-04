Álvaro Jaén: «La manera de hacer un Gobierno de avance es quedar por encima del PSOE» Álvaro Jaén durante la entrevista en la sede regional de Podemos. :: BRÍGIDO Álvaro Jaén Barbado | Número uno al Congreso de Unidas Podemos por Cáceres El secretario general de la formación morada propone medidas para evitar la despoblación en los municipios de la provincia JUAN SORIANO Miércoles, 24 abril 2019, 08:38

Álvaro Jaén ha sido el rostro de Podemos en Extremadura durante los últimos cuatro años. Ahora aspira a romper el bipartidismo en Cáceres y lograr un escaño en el Congreso de los Diputados.

-¿Cómo valora estos cuatro años en la Asamblea?

-Si los informes dicen que el índice de pobreza ha crecido el 8%, aunque no seas gobierno y seas un diputado más, el balance es malo. Pero la capacidad transformadora que tienes desde la oposición es muy limitada. Nos queda la satisfacción de haber hecho un trabajo extraordinario. Creo que no hay ningún grupo en la oposición que haya conseguido aprobar tantas leyes como nosotros, y si no hemos conseguido más es porque no nos han dejado. Nos han vetado ocho leyes, ningún gobierno autonómico en ninguna región ha bloqueado tanto el trabajo legislativo como a nosotros aquí.

-¿Qué destacaría de su labor?

-Después del primer veto a la Ley de eficiencia energética la conseguimos aprobar, y si se presupuesta bien va a servir para que los centros educativos y otros edificios se aclimaten debidamente. También la Ley de comercio ambulante, el empujón a la renta básica... Al final, hemos conseguido cosas que eran nuestro compromiso. Y eso siendo seis, si fuéramos 16 o 26...

-En una transición sosegada, ha cedido el liderazgo a Irene de Miguel. ¿Cómo ha vivido el proceso?

-Con ilusión y con alegría, porque es la mejor. Habría sido un error que estuviera otra vez en una segunda fila, porque tiene una capacidad política y comunicativa extraordinaria. Está ahí porque se lo ha ganado, y además es una alegría que tengamos a la única mujer que se presenta a la presidencia de la Junta.

-Podemos fue la gran irrupción en 2015, ¿espera dar la sorpresa y lograr el escaño por Cáceres?

-Es muy complicado. Nunca ha salido un diputado que no fuera de PP y PSOE en Cáceres, pero si algo nos hemos demostrado nosotras mismas es la capacidad para conseguir cosas que nunca hubieran sido posibles. Tampoco pasó nunca el escaño por Badajoz y entró con Amparo Botejara dos veces. ¿Por qué no?

PERFIL Político Secretario general de Podemos Extremadura y portavoz en la Asamblea desde 2015. Profesional Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Personal Nació en Madrid en 1981. De madre extremeña y padre andaluz, vive entre Mérida y Cáceres tras años en Navalvillar de Ibor. Padre de un niño de 7 años. ORDEN CANDIDATURAS Banca pública Con créditos a pymes rurales para transformación y comercialización de productos agrarios. Sanidad Hacer extensivo el uso de los genéricos para dedicar fondos a reducir las listas de espera. Tren Sustituir el material rodante, doble vía, electrificar y recuperar la línea Plasencia-Astorga.

RESULTADOS %VOTOS OBTENIDOS (POSIC.) 20DIC 2015 13,95 (3º) 26JUN 2016 14,04 (3º)

PROPUESTAS Banca pública Con créditos a pymes rurales para transformación y comercialización de productos agrarios. Sanidad Hacer extensivo el uso de los genéricos para dedicar fondos a reducir las listas de espera. Tren Sustituir el material rodante, doble vía, electrificar y recuperar la línea Plasencia-Astorga.

-En 2015 y 2016 Podemos se quedó a 7.000 votos de ese escaño, ¿espera que le favorezca el desgaste de los partidos mayoritarios?

-Puede ser, porque el escenario ha cambiado. Con la irrupción de Vox, con una fragmentación de las preferencias políticas, y con muchísima incertidumbre, aventurarnos a decir lo que va a pasar me parece muy difícil. Se está demostrando que la gente no tiene decidido su voto y que la campaña puede ser decisiva.

-Pero ahora las encuestas le dan una posición por detrás de Ciudadanos. ¿Cómo valora esos sondeos?

-Eso ha pasado siempre. De alguna manera, hay un interés por posicionar a Ciudadanos como la primera opción por detrás de los viejos partidos. En Extremadura tienen solo un diputado, no han hecho ni una sola ley en toda la legislatura; y a nivel nacional son cuarta fuerza política, y se quedaron solos como fieles escuderos de Rajoy cuando el PP estaba imputado por corrupción. Creo que ya tienen poca capacidad para engañar a mucha gente.

-Unidas Podemos es una gran coalición, pero ¿cree que le perjudica la división de la izquierda?

-La coalición la veo como un mandato. La gente nos ha pedido unidad, configurar un espacio que sea capaz de dejar atrás diferencias para ponerlo todo al servicio del cambio. Que tengamos con Extremeños, con Equo y con IU un espacio construido en Extremadura, y a nivel nacional con otras fuerzas para pelear por gobernar España, me parece una noticia maravillosa.

«No queda más remedio, tiene fecha de caducidad que no la ponemos nosotros»

-¿Y cree que le beneficia o le perjudica la ruptura de la derecha?

-No lo veo tanto en clave de organización política, sino de lo que le puede suceder a España. Puede que las derechas tengan suficiente fuerza para gobernar, y más allá de que sean uno, dos o tres partidos sería dramático. Lo que tienen encima de la mesa son recortes de derechos sociales, prohibición del aborto... Volver al pasado, eso es preocupante. Lo que está clarísimo es que cualquiera que sea el gobierno que se vaya a formar va a tener que ser de consenso.

-¿Volverá a la Asamblea si no sale elegido al Congreso?

-Con toda la ilusión. Esté en un sitio o en otro, voy a desempeñar esa función, si me eligen, con entusiasmo. Me cuesta entender quien se queda aquí 15 o 20 años. Creo que este trabajo puntual desgasta muchísimo si realmente aplicas toda la energía que te exige, y cuatro años más me veo todavía empujando. Después, seguramente, toque dedicarse a otra faceta de la vida.

Prioridades para Cáceres

-¿Qué propone Unidas Podemos para la provincia de Cáceres?

-Hay varios problemas fundamentales, como las infraestructuras. Pero estamos viendo cómo los pueblos de Cáceres, que tienen la particularidad de que son más pequeños y están más dispersos, su problema es el empleo. Y vemos cómo el sector primario, que es el que puede tirar del empleo, está sufriendo una persecución brutal por parte de la Consejería de Medio Ambiente para acabar con la ganadería con la excusa de la tuberculosis. Si conseguimos llevar a cabo medidas que presentamos aquí y que queremos llevar al Congreso lograremos fijar población. Una de ellas es flexibilizar las condiciones higiénico-sanitarias para que los pequeños y medianos productores puedan transformar y comercializar sus productos.

-¿Está de acuerdo con cerrar Almaraz antes de 2024, como recoge el programa de Unidas Podemos?

-Claro, es que no queda más remedio. Tiene fecha de caducidad que no la pone Podemos, la pusieron otros. Cuando te hacen una nuclear y te dicen que en determinado año va a cerrar tienes la obligación de buscar una alternativa. Hemos visto cómo no se ha buscado, no ha habido interés. Y no olvidemos que en Campo Arañuelo hay un paro de cerca del 25%, así que Almaraz tampoco ha sido la solución.

«Es algo terrible, porque es una cuestión que no es de Podemos, es de democracia»

-¿Puede haber tren digno sin necesidad del AVE?

-Es como si te dicen si quieres un Ferrari y apenas puedes llegar a fin de mes. Yo lo que necesito es un coche que me lleve y que me traiga. Estamos proyectando algo que se queda muy lejos de nuestra realidad. Queremos un tren normal, digno, que te comunique dentro de la región, con horarios racionales, sin que te pase nada. Así de sencillo. Eso se hace con inversiones en infraestructuras, pero el Ministerio no ha cumplido.

-¿Qué opina de las informaciones sobre el espionaje a Pablo Iglesias?

-Algo terrible, porque es una cuestión que no es de Podemos, sino de democracia. Me ha faltado más determinación del Gobierno, porque seguimos viendo que cargos de la Policía siguen estando en su sitio, y hace poco escuché a una portavoz del PSOE diciendo que no hay cloacas en el Estado. Si esto no son cloacas, que nos expliquen qué es.

-Si los resultados lo permiten, ¿cree que Unidas Podemos debería formar Gobierno con el PSOE?

-Sin duda. Y no va a quedar otro remedio. El problema está en que, si el PSOE tiene números para gobernar con Ciudadanos, va a intentar hacerlo para tener un gobierno que no cambie prácticamente nada. Porque va a recibir presiones muy fuertes para hacer un gobierno que asegure lo que nos manda Europa. Eso significa convertir a España en un país de segunda fila. La única manea de hacer un gobierno de avance es quedando por encima del PSOE, para así poder gobernar con ellos.