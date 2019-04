Magdalena Nevado: «Hay que proteger a la familia natural porque se la quieren cargar» Magdalena Nevado durante la entrevista. / Jorge Rey Magdalena Nevado del Campo| Candidata de Vox al Congreso por Cáceres La hermana de la alcaldesa de Cáceres quiere dar el salto a la política nacional por Vox tras estar afiliada al PP más de dos décadas ÁLVARO RUBIO Cáceres Lunes, 22 abril 2019, 09:51

Magdalena Nevado (Cáceres, 1973) acude a la entrevista con el portavoz de Vox en la ciudad, Alejandro Pedrera, y una compañera de partido. Ella se afilió al PP hace más de 20 años y su desencanto con la formación en la que milita su hermana, la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha hecho que se presente como candidata de Vox al Congreso por la provincia cacereña.

–¿Por qué ha decidido intentar dar el salto a la política nacional?

–Porque es un momento crucial en España. Estamos viendo cómo nos están adoctrinando e imponiendo cómo tenemos que pensar. Es indignante. Nosotros sí que somos los indignados. He visto en la calle el miedo por comportarse con naturalidad, el miedo por sacar una bandera. Por eso cuando Santi (Santiago Abascal) me pidió que diera un paso al frente no me lo pensé.

Perfil: Profesional: Ha trabajado en la industria farmacéutica, en el ámbito de los recursos humanos y como empresaria. En mayo retomará su estudios de Derecho. Política: Con 18 años formó parte de la Ejecutiva Regional del PP, partido al que ha estado afiliada más de dos décadas.

-¿Antes de tomar la decisión de presentarse por Vox se lo comentó a su hermana Elena Nevado?

-Sí, claro. Todo el mundo sabía que yo era de Vox e incluso le dije a Elena que se viniera a Vox. Me dijo que no. Yo pensaba afiliarme tras las elecciones autonómicas, pero Santi me llamó antes, a mediados de marzo.

-¿Le volverá a plantear que cambie al PP por Vox tras conocerse que no será la candidata a la Alcadía de Cáceres?

-Elena Nevado se ha dejado la piel por Cáceres. Ha defendido los toros y declarado públicamente que está en contra del aborto. Efectivamente goza de la simpatía de Vox y comulga con aspectos claves que defendemos. Sin embargo, a quien está dentro del PP es muy difícil desencadenarle. Ojalá nos lleváramos otra sorpresa.

Propuestas Nación: «Defendemos la unidad de España» Menos cargos: «Abogamos por la eliminación de cargos políticos innecesarios» Desarrollo y costumbres: «Apoyaremos a los que crean empleo y riqueza y al mundo rural y las tradiciones»

-¿Lo sucedido con Elena Nevado pone en peligro el apoyo de Vox al PP en Extremadura?

-Están ninguneando a Vox y no se dan cuenta de que podemos ganar las elecciones. Vox iba a apoyar a Elena Nevado si lo necesitaba. Ahora mismo mi equipo no está dispuesto a apoyar al PP ni en Cáceres ni en la Asamblea. Habría que matizar y depurar. Ha quedado claro una vez más que el PP es la derecha hipócrita, cobarde y mentirosa.

-¿Qué cree que pasará el 28 de abril?

-Va a haber sorpresas.

-¿Cuando dice sorpresa se refiere a 'sorpasso'?

-Esa palabra se la ha inventado Pablo Iglesias y no me gusta nada. Solo hay que ver los actos de Vox y la gente que acude para hacerse una idea de lo que va a suceder.

«No se puede consentir que venga gente de fuera a aprovecharse de los recursos de nuestro país». LA FRASE

-¿Entiende que tilden a Vox como un partido de extrema derecha?

-Entiendo que si los medios bombardean con ese mensaje, la gente lo recoja. Es vergonzoso que estén diciendo a la gente lo que tiene que pensar. Lo que tienen que decir es que se informen y lean las cien medidas de Vox.

-Una de esas medidas dice que los inmigrantes que entren ilegalmente estarán incapacitados de por vida a legalizar su situación y a recibir cualquier ayuda de la Administración. ¿No consideran que eso es marcar de por vida a personas que huyen de guerras y violaciones de derechos humanos?

-No estamos hablando de refugiados, nos referimos a inmigrantes ilegales que vienen a España a apoderarse de los pocos recursos que tenemos para la gente que los necesita en nuestro país. Nos referimos a gente que nos consta que sólo viene a España a recibir y que no tiene ninguna intención de aportar. Tenemos que trabajar para la gente de nuestro país, no se puede consentir que gente de fuera venga a aprovecharse de los recursos de nuestro país. No nos referimos a los que huyen de guerras y de verdad vienen a trabajar.

-Vox defiende cuotas de origen privilegiando a las nacionalidades que compartan idioma y lazos de amistad con España. ¿Invitaría a su casa antes a un hispanoamericano que a un africano?

-Bueno, muchos africanos hablan nuestro idioma. Si al africano le encanta nuestra cultura y lo que quiere es ser uno más aquí, nos da igual que sea africano o hispanoamericano. Lo que decimos es que los hispanoamericanos tienen más cercanía a nosotros. No son bienvenidos los que nos quieren imponer sus normas. No tienen que venir a mi casa a decirme lo que tengo que comer, ni cómo tengo que pensar, ni lo que tengo que rezar. Si está en mi casa, se tendrá que adaptar a la cultura de mi país. Las personas que eligen España lo harán porque les gusta y quieren compartir nuestras costumbres. No pueden venir a imponer su cultura, su religión y sus normas.

«Es vergonzoso, dan dinero para que busquen cadáveres de un solo bando». LA FRASE

-Vox propone suprimir de la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud. ¿Cuáles en concreto?

-Vox lo que quiere es que la sanidad pública se utilice para mejorar la salud. Todo lo demás no tenemos por qué pagarlo.

-¿Se refieren al aborto y al cambio de sexo?

-Claro. ¿Eso mejora la salud de alguien? Más bien, el aborto lo que hace es acabar con la vida. ¿El cambio de sexo mejora la salud? No, de hecho en muchas ocasiones se quedan en la mesa de operaciones. Tal y como está el sistema sanitario y con los recursos que tenemos ahora, el dinero hay que destinarlo a salvar la vida de las personas.

-Vox aboga por una ley que proteja a la familia natural. ¿Cuál es la familia natural?

-Un papá, una mamá e hijos. Tengo la sensación de que se ataca a la familia natural. Parece que lo correcto, lo normal y lo natural es ser gay y lesbiana. La familia natural es una especie en peligro de extinción y hay que protegerla porque se la quieren cargar. Nosotros no tenemos nada en contra de la gente del mismo sexo que se une civilmente. En nuestras filas hay gais, lesbianas y somos gente de todo tipo. Pero sí es verdad que estamos viendo peligrar la familia natural. Hay una especie de ataque contra ella.

-En Educación quieren implantar un pin parental. ¿En qué consiste?

-Se trata de controlar lo que quieres que vean y escuchen tus hijos. Es un sistema en contra del adoctrinamiento radical que estamos viviendo en España.

-¿Se considera feminista?

-Si ser feminista es luchar por la igualdad de derechos y obligaciones entre mujeres y hombres, sí.

-La definición según la Real Academia Española (RAE) no incluye la palabra 'obligaciones'.

-Entonces cuando la RAE incluya 'obligaciones' seré feminista.

-¿Por qué quieren derogar la ley de violencia de género?

-Vamos a derogarla con intención de mejorarla para proteger realmente a la mujer víctima de violencia de género. Queremos hacer una ley que luche contra toda violencia. La del maltratador a la mujer, la del nieto a su abuelo, la de la lesbiana a su pareja y la de la mujer hacia el hombre, entre otras muchas.

-También quieren derogar la Ley de Memoria Histórica.

-Esa Memoria Histórica que se inventó Zapatero es vergonzosa. Con eso han creado un montón de chiringuitos. Lo que han hecho es dar dinero para que busquen a cadáveres de un solo bando. Hay varios casos en los que por error han encontrado a los del bando contrario y los han dejado en las cunetas. Vox dice que todo el mundo tiene derecho a tener una sepultura digna y honramos a todos los que lucharon por España. Nos da igual el bando.