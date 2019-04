La Junta Electoral impide a Atresmedia celebrar el debate electoral por incluir a VOX El organismo considera que no respeta el principio de proporcionalidad al no contar el partido de Santiago Abascal con representación parlamentaria COLPISA Madrid Martes, 16 abril 2019, 16:43

Tanto LaSexta como Antena 3, las dos cadenas principales de Atresmedia, llevaban días promocionándolo a bombo y platillo, pero sin embargo, el debate electoral que iban a organizar el 23 de abril no se podrá celebrar con el formato previsto. La Junta Electoral, el organismo que vela por la neutralidad de la campaña, considera que dicha emisión no respeta el principio de proporcionalidad al contar con Vox, un partido que no cuenta con representación parlamentaria, e instará este martes al grupo de comunicación a que cambie la configuración u ofrezca una alternativa si quiere emitirlo.

En dicho debate, estaba previsto que además de la formación que lidera Santiago Abascal, también participaran el candidato del PSOE y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el del PP, Pablo Casado, el de Ciudadanos, Albert Rivera, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que sí cuentan con representación en el Congreso de los Diputados.

Sus intervenciones estarían moderadas por los periodistas Vicente Vallés y Ana Pastor.