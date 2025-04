La 'joven política' tira la toalla

Alberto Garzón, ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, anunció este viernes que abandona la primera línea política. Lo anunció un día después ... que Inés Arrimadas. Antes ya lo hicieron Albert Rivera y Pablo Iglesias. Cada uno de ellos se erigió como líder para acabar con el bipartidismo y poner fin a la a la vieja política nacida de la Transición. Los cuatro acariciaron el cielo -incluso hubo quien soñó con asaltarlo-, pero después, uno tras otro, cayeron en picado hasta el punto de verse obligados, agotados y derrotados, por abandonar la política.

Albert Rivera «Asumo todas las responsabilidades en persona»

Llevó a Ciudadanos a su auge en las generales de abril de 2019. Los liberales, bajo su liderazgo, obtuvieron 57 diputados, tan solo 9 por debajo del PP. La ambición consumió a Rivera en apenas unos meses. Primero rechazó ser vicepresidente de Pedro Sánchez dentro de un Gobierno que sumaba mayoría absoluta y después se autoproclamó líder de la oposición pese a haber recibido menos votos que los populares, entonces comandados por Casado. Las elecciones se repitieron en noviembre de 2019 y Ciudadanos perdió 47 de sus 57 diputados. Rivera, al día siguiente, dimitió y abandonó la política. «Ya avancé que iba a asumir todas las responsabilidades en persona», justificó entre lágrimas.

Pablo Iglesias «Dejo la política, ya no sumo»

El cofundador de Podemos llegó a liderar las encuestas en intención de voto en 2015. Tanto que llegó a soñar con asaltar los cielos. No llegó a la presidencia pero sí acabó como vicepresdidente segundo a las órdenes de Sánchez. Por sorpresa, renunció a su puesto en el Gobierno para presentarse como candidato de Podemos a las elecciones anticipadas de 2021 en la Comunidad de Madrid. Logró la entrada de los morados, pero el resultado fue insuficiente para frenar a la derecha, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. Renunció a sus cargos políticos la misma noche electoral. «Dejo la política, ya no sumo y me han convertido en un chivo expiatorio», argumentó.

Inés Arrimadas «Todas las etapas empiezan y acaban»

Fue la más votada en las elecciones autonómicas de Cataluña en diciembre de 2017 con un mensaje contundente contra el secesionismo. Lideró la oposición en el Parlament frente al rodillo independentista y después dio el salto a Madrid como portavoz en el Congreso. Arrimadas era la heredera natural de Rivera tras el batacazo en la repetición electoral de 2019, pero no pudo remontar el golpe. Las luchas cainitas dentro del partido, la opa hostil a sus cargos por parte del Partido Popular y los malos resultados electorales hundieron su liderazgo. El 28-M los liberales perdieron todo su poder territorial, lo que les ha llevado a no presentarse a las próximas generales. Este jueves, Arrimadas anunció que abandona la política. «Todas las etapas empiezan y acaban», señaló en su despedida.

Alberto Garzón «Creo en la renovación de los políticos»

Ha sido el último de las jóvenes promesas políticas en bajarse del carro. Lo anunció este viernes. Garzón no se presentará como candidato a las próximas generales para ocupar un escaño en el Congreso. Lo justifica en la necesidad de renovar «las caras». Se reconoce desgastado tras casi cuatro años en el Gobierno y justifica su decisión en atender más tiempo a su familia. En cualquier caso, seguirá al frente de Izquierda Unida. «Siempre ha creído en la renovación de los representantes», afirma.