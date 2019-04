Amparo Botejara: «Un gobierno de izquierdas favorecería a Extremadura» La diputada pacense Amparo Botejara durante la entrevista. :: J. V. Arnelas Amparo Botejara Sanz | Número uno al Congreso de Unidas Podemos por Badajoz Esta médico de familia debutó en política hace cuatro años y quiere repetir como diputada para terminar el trabajo que ha iniciado J. LÓPEZ-LAGO Miércoles, 24 abril 2019, 09:18

-Hace cuatro años usted era la debutante de los candidatos extremeños al Congreso y ahora es la única que repite, ¿en qué se diferencia la Amparo Botejara de hoy con la de 2015, le ha cogido el gusto a la política?

-He aprendido muchísimo con experiencias favorables y desfavorables. He pensado bastante si dar el paso porque en mi profesión me lo paso bien y la política es dura y complicada, pero había iniciado una línea de trabajo que me gustaría concluir, como es la ley de eutanasia y una ley de salud mental para rebajar la medicación y la estigmatización de los enfermos mentales, además de una mesa para desprivatizar la sanidad pública. Si sale un gobierno de derechas estoy segura de que la sanidad irá hacia la privatización.

-¿Cree que sobre la eutanasia hay ahora un clima más favorable tras lo ocurrido con la esposa de Ángel Hernández?

-Presentamos en enero de 2017 nuestra ley de eutanasia que no aprobó el PSOE porque decía que la sociedad no estaba preparada. Meses después dijo que sí y vi que esto era una dinámica política por la que era mejor tener ellos su ley que aceptar la nuestra. Yo he luchado por la ley del PSOE como si fuera mía, pero el PP tiene su idea y Ciudadanos, que argumentó en contra, luego vio las encuestas y s se puso a favor, pero cuando llegó una ley la bloqueó, así que para mí no tienen credibilidad. Ellos hicieron una ley de cuidados paliativos, pero esto ya está en la cartera básica de servicios, si bien en cada comunidad hay más o menos medios. En Extremadura en financiación sanitaria hacemos un gran esfuerzo, otra cosa es la organización y planificación porque jubilamos médicos a la fuerza y luego nos quedamos sin personal.

-¿Qué temas le gustaría sacar adelante si el 28 de abril gana un bloque de izquierdas?

-Muchísimos. Por ejemplo la reforma laboral o mejorar las pensiones. Todo lo que sirva para empujar hacia adelante es bueno para la población, como subir el salario mínimo interprofesional (SMI) porque si no hay salarios precarios se aporta más a la caja de la seguridad social para pagar pensiones. Interesa un gobierno de izquierdas para aumentar el gasto público. Favorecería a Extremadura, que sería la primera beneficiada.

PERFIL Político Empezó en política en 2015 cuando consiguió su escaño como diputada, el cual reeditó en 2016 al repetirse las elecciones. Profesional Es médico de familia desde hace más de treinta años y su consulta está en Badajoz. Ha estado en varias sociedades científicas. Personal Nació en Badajoz hace 63 años.

PROPUESTAS Retener población rural 13.000 jóvenes. Hay que retenerlos con puestos de trabajo estables, sobre todo en agricultura que es lo nuestro» Tren e infraestructuras «Para comercializar productos necesitamos tren e infraestructuras, no seis palacios de congresos» Atención a los mayores «No olvidemos que esto es un nicho de empleo muy importante».

Resultado % votos obtenidos 20DIC 2015 11,8% (3º) 26JUN 2016 12,4% (3º)

-Pero a algunos empresarios no le salen las cuentas. Aquí los representantes de ganaderos y agricultores dicen que no hay margen para asumir ese salario mínimo.

-Es cierto, hay que hacer ajustes para que nadie se sienta perjudicado.

-Podemos propone rebajar la jornada laboral de 40 a 34 horas semanales, ¿qué le dicen los empresarios cuando se reúnen con ellos y sale esta cuestión?

-Nosotros decimos también que las multinacionales paguen más impuestos y que las pequeñas y medianas empresas tengan exenciones fiscales, por lo que con esa rebaja fiscal podrían compensar alguna medidas como esta reducción de la jornada.

-¿Como extremeña se sentiría más cómoda sin depender del voto de los partidos nacionalistas?

-Por supuesto que sí. Lo ideal sería el partido socialista y nosotros. Los partidos nacionalistas siempre han tenido secuestrados a cambio de prebendas tanto a gobiernos de Felipe González como de Aznar. Ahora se rasgan las vestiduras y hablan de constitucionalistas y no constitucionalistas, pero Ciudadanos y Partido Popular controlan la Mesa del Congreso gracias a los votos de lo que ellos llaman anticonstitucionalistas. Además, hablar todo el rato del tema catalán me parece una falta de respeto a la población.

-Al citar las prebendas el programa de Unidas Podemos habla de «un nuevo encaje para Cataluña en España», un concepto que da a entender beneficios hacia Cataluña para que no insista en su independencia, ¿está de acuerdo?

-Yo creo en la equidad, no unos más y otros menos. Para el problema catalán yo no sé la solución, pero sí sé que habría que rebajar el tono porque no se puede abordar así esta cuestión. Tampoco entiendo tantos insultos ya desde la precampaña. Yo no entiendo así la política ni creo que las personas debieran consentirlo. Los políticos debieran centrarse en presentar su programa y ya está.

-Si un gobierno PSOE-Unidas Podemos entra dentro de lo posible, en un hipotético reparto de ministerios a usted le podría tocar la cartera de Sanidad, ¿lo ha contemplado?, ¿qué primera medida impulsaría?

-En alguna revista ha salido algo parecido, pero desde luego ni es mi objetivo ni me gusta porque ahí veo yo que se hace política demasiado representativa, de foto y protocolo. Yo querría resolver problemas, aunque también es cierto que me vería con las manos más libres. En ese contexto lo primero que haría sería desprivatizar nuestro sistema público. Así se hizo con el hospital de Alcira (Valencia) y al cabo de un año se ha visto lo positivo que ha sido el proceso pese a que nos dijeron que no se podía gestionar desde lo público.

«Desde el Congreso pondré el punto de mira en las residencias de mayores que son privadas»

-El programa de Unidas Podemos habla de devolver a la gestión pública autopistas de peaje, centrales hidroeléctricas, ...¿todo lo que está en manos privadas lo devolvería a lo público?

-Para mí lo fundamental es la Sanidad, y también apostaría por una educación pública de calidad.

-¿Suprimiría la educación concertada?

-Nuestro programa habla de suprimir unas cuotas que pasan en la concertada que son ilegales.

-¿A qué medida le dará prioridad si consigue su escaño para Badajoz?

- Desde el Congreso pondré el punto de mira en las residencias para mayores que son privadas. Tenemos en Badajoz 180 plazas en residencias públicas para gente mayor y 140 en concertadas. Y encima ahora la Diputación está destrozando el Hospital Provincial sin hacer un estudio de mercado para ver si es viable el mercado gourmet que quiere hacer en vez de estudiar la posibilidad de una residencia pública para mayores.

«No entiendo tantos insultos. Estaría más cómoda sin depender de los partidos nacionalistas»

-Hace cuatro años su partido era el único que no era ambiguo al decir que los extremeños no necesitamos AVE, que basta con un tren electrificado que vaya a 200 km/hora con tenga billetes asequibles, ¿sigue opinando igual?

- Claro. Es que el AVE no puede ir parando en todos los pueblos porque eso ayuda a despoblar. Hay que mantener los medios de comunicación para que la gente no se vaya.

-¿Seguirá en política si no consigue el escaño?

-Estoy deseando volver a mi consulta, pero seguiré defendiendo el sistema sanitario público como he hecho toda mi vida, solo que ahora vinculada a este partido.