Feijóo: «Nadie habla de pucherazo»

«Nadie habla de pucherazo». Alberto Núñez Feijóo ha querido aclarar la interpretación que se ha hecho de sus palabras el miércoles en Murcia, cuando pidió un esfuerzo de los trabajadores de Correos, «con independencia de sus jefes», para que todas las solicitudes de voto puedan recibir la documentación en plazo. De lo que el candidato del PP habla, explicó en una entrevista en EsRadio, son de «las manifestaciones de CC OO y UGT, que saben lo que dicen, que ven el atasco que se está produciendo» porque no se ha contratado al personal suficiente para poder dar salida a las dos millones de peticiones de voto por correo.

«No me lo invento yo», insistió Feijóo, que añadió a esas denuncias de los sindicatos los comentarios de muchos ciudadanos que se le acercan estos días en la calle a comentarle que aún no han recibido las papeletas en sus domicilios o incluso de dos miembros de su equipo que todavía lo están esperando. Por eso, y a punto de terminar el plazo oficial para solicitarlo -hoy es el último día-, el líder gallego reiteró su llamamiento a los carteros para que trabajen «mañana y tarde», «gente profesional» que «conoce particularidades que no conocen ni los vecinos» porque «no pueden quedar votos en las carterías».

El que fuera presidente de Correos durante el Gobierno de Aznar pidió no ser «cicateros con ningún recurso» porque, pese a que se ha incrementado la plantilla de Correos, los sindicatos dicen que es «insuficiente». Feijóo reconoció que estas contrataciones son de una «gran complejidad», porque «se necesita personal adiestrado, que además de repartir tiene que acreditar la identidad de la persona a la que se lo entrega, o dejar acuse de recibo».

La empresa pública, en un comunicado, confirmó que se han formalizado 20.240 contrataciones de refuerzo para el correcto desarrollo de las actividades relacionadas con el voto por correo, una cifra superior a las 12.000 que reclamaban los sindicatos.

