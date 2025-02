Las familias de personas trans critican «las deshumanizantes» declaraciones de Rajoy

Miguel Ángel Alfonso Madrid Miércoles, 19 de julio 2023, 19:51 Comenta Compartir

Las declaraciones que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy realizó el pasado viernes en un mitin del PP, en las que afirmó que los transexuales «no importan a nadie», han levantado una gran polvareda entre los representantes de este colectivo. Asociaciones de familias de personas trans de toda España -ARELAS, CHrysallis Estatal, COGAM, Familias TRANSformando CLM, Naizen, Llar Trans y Todes Transformando Córdoba- han emitido este miércoles un comunicado en el que muestran su «hastío» por el uso político de su condición al mismo tiempo que piden «la retirada de afirmaciones insultantes y amenazantes a los derechos de estas personas».

Estas asociaciones señalan directamente a Rajoy calificando de «despreciativas y deshumanizantes» la frase proferida durante la campaña y también alertan de de «la amenaza» de que un gobierno encabezado por el candidato del PP, Alberto Nuñez Feijoo, «derogue o vacíe de contenido» la llamada ley trans. «Las familias queremos denunciar la frustración y cansancio por la utilización política que se hace de las personas que más queremos y la falta de reconocimiento de la importancia de sus vidas», zanjan en el comunicado.

Rajoy se preguntó, durante un acto celebrado en Melilla, que «qué aporta la ley del 'solo sí o es sí', como no seas un violador. Qué aportan temas que a nadie le importa, por los que nadie pregunta. La ley del bienestar animal, que nadie sabe exactamente lo que es, los transexuales... Eso no importa. Hablemos de los temas que realmente le afectan a la gente».

«Comunidad maltratada»

Las familias de este colectivo alertan de que «los discursos y chascarrillos irresponsables y despectivos» perpetúan la discriminación, el estigma y contribuyen a la marginalización de esta comunidad «tan vulnerable, históricamente maltratada y olvidada».

No son los únicos que han salido a criticar las declaraciones del expresidente, la ministra de Igualdad, Irene Montero, respondió al expresidente que «las vidas trans sí importan». Mientras que su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, hacía lo propio señalando que «Mariano Rajoy dice que la ley de bienestar animal y los transexuales no importan a nadie. Más allá de la falsedad y la zafiedad, no es la primera vez que se nos equipara a los animales a las personas LGTBIQ. Banalizar nuestras vidas y derechos provoca esto: deshumanización».