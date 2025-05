Hace tres años y medio, Borja Sémper (Irún, 1976) era la eterna esperanza blanca del PP vasco. Aspirante a casi todo, se marchó exhausto de ... la «política de trincheras». Ahora ha vuelto y cuenta con despacho propio en Génova. Lo que ha cambiado en este tiempo, asevera, es su partido, que ahora «no reniega de las diferentes formas de interpretar España». Una diversidad que se está visibilizando con enfoques muy distintos, incluso contradictorios, entre los territorios por los entendimientos con Vox.

–Usted es portavoz del PP. ¿Cree que todo lo que diga en esta entrevista lo suscribirían de igual forma Alberto Núñez Feijóo, Carlos Mazón y María Guardiola?

–En el fondo estoy convencido de que sí; otra cosa es la forma. Nos expresamos de manera diferente porque no somos robots. Pero el porcentaje estará cercano al 100%, seguro.

–¿A qué PP nos creemos? ¿Al que pacta sin complejos con Vox y habla de «violencia intrafamiliar» o al que se atreve a repetir elecciones para no pasar por el aro?

–Hay un solo PP que se expresa de manera matizada en lugares diferentes. Tenemos bien claro que la violencia machista existe y que los poderes públicos, como el conjunto de la sociedad, debemos responder con absoluta contundencia.

–Pero en el pacto firmado en la Comunidad Valenciana no hay rastro de esa contundencia.

–Lo que hemos conocido es una cosa y el documento definitivo será otra. Aceptamos con normalidad que hay otros tipos de violencia sobre los que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos. El problema es que algunos quieren que eso sustituya la lucha contra la violencia machista. Es un error porque no se debe minimizar.

–¿Comparte entonces que hablar solo de «violencia intrafamiliar» es un paso atrás en el consenso contra el machismo?

–Si el próximo Gobierno de la Comunidad Valenciana no contemplara la lucha contra la violencia machista como uno de sus ejes fundamentales, sería un retroceso. Pero estoy convencido de que eso no va a suceder.

–¿Por qué es aceptable pactar con Vox en un sitio y no en otro?

–Todos los territorios tienen sus particularidades. El presidente Feijóo confía en todos sus dirigentes autonómicos. Lo que me sorprende es que ahora parezca un escándalo que una política como María Guardiola mantenga la palabra dada. Es digno de elogio y es un modelo que queremos implementar en todo el país.

–Feijóo justifica la entrada de Vox en el Gobierno valenciano en su 12% de votos. Si supera esa barrera en las generales...

–Lo que quiso decir es que, además de las diferencias ideológicas que existen, en Extremadura no hay que olvidar que hay seis diputados del PP por cada uno de Vox. Habrá que ver en las generales porque igual ellos tienen un 12% pero nosotros un 45%...

–Sánchez decía que «no dormiría tranquilo» con Podemos al frente de los ministerios de Estado. ¿Usted pegaría ojo con Vox a cargo de las políticas de igualdad o derechos sociales?

–Lo único que me generará tranquilidad es un gobierno presidido por Feijóo con ministros que él pueda cesar; es decir, del PP. Creo que lo mejor para mi país en estos momentos es que Vox no esté en el futuro Gobierno de España.

–¿Es la extrema derecha?

–Es un movimiento complejo. Es un partido de corte populista del que nos diferencian cosas muy importantes.

–¿Cree que España estaba mejor en mayo de 2018, cuando gobernaba Rajoy, que ahora?

–La política, sí. Ha habido un auge del populismo, me da igual de extrema izquierda o de extrema derecha. Y yo que vengo de Euskadi, que he echado los dientes en una sociedad dividida, creo que España tiene que recuperar un espacio de concordia, de entendimiento entre diferentes.

–El Banco de España acaba de elevar la previsión de crecimiento de este año al 2,3%. ¿Obligan los indicadores económicos a Feijóo a recular?

–Cuando el presidente Feijóo habla de economía no es que levante el dedo y vea por dónde sopla el viento. Todos los organismos económicos nos alertaban de que el horizonte iba a ser uno. Por si a alguien le queda alguna duda, queremos que a España le vaya bien y que el Gobierno acierte.

–La CEOE ha pedido que no se toque la reforma laboral contra la que ustedes votaron. ¿Se comprometen a ello?

–Nos comprometemos a tener una legislación laboral lo suficientemente flexible para responder a los retos de la economía. La base es buena, la estructura es buena. Ahora bien, debe tener capacidad para cambiar.

–Con estas ofertas y contraofertas de debates, ¿está Feijóo tratando de arriesgar lo mínimo?

–Bueno, está claro que el que va por encima obviamente no quiere arriesgar. Y el que está fastidiado, pues echa una moneda al aire, convoca elecciones en pleno verano y a ver qué sale. No tenemos problema en afrontar esos debates, pero no vamos a entrar en marcos estrambóticos.

–¿El PP pedirá la abstención del PSOE en caso de no sumar la mayoría suficiente?

–Sería razonable. Por alguna extraña razón, hemos descartado la posibilidad de que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo para garantizar la estabilidad de este país. La nueva política ha sido un absoluto bluf. Para revertir eso, hace falta que vuelva el PSOE. Y eso pasa por que se vaya Pedro Sánchez. España necesita a sus dos grandes partidos situados en la centralidad.

–¿Y volver a recurrir a viejos amigos como el PNV?

–Si algo tiene el PNV es olfato para percibir los cambios políticos. Ahora se está resituando y por eso escuchamos a Andoni Ortuzar diciendo que se siente engañado por Sánchez. Si alguien echa de menos a Rajoy es el PNV.

–¿Usted está cómodo con el eslogan 'Que te vote Txapote'?

–No, no estoy cómodo. Yo no metería en ninguna frase a un asesino.

–¿Y comparte la tesis de Ayuso de que «ETA está en el poder»?

–Es una obviedad que ETA ha sido derrotada. Lo que veo es que hay mucho por hacer todavía para revertir 40 años de terrorismo.

– Va a compartir lista con Cayetana Álvarez de Toledo, con la que tuvo fuertes encontronazos. ¿Lo han hablado?

– Sí, pero no hemos entrado en detalles. Creo que Cayetana es una mujer con lengua afilada pero no tiene la piel fina. Es buena 'encajadora', a diferencia de otros que se victimizan cuando les respondes. Y, además, afortunadamente milito en un partido político y no en una secta, por lo que hay diferentes formas de expresarse.