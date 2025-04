Podemos cede en ir con Sumar al 23-J, pero batallará para incluir a Montero en las listas

Podemos concurrirá a las generales adelantadas al próximo9 23 de julio subsumido en la coalición de una quincena de partidos aglutinada en torno a Movimiento ... Sumar y capitaneada por Yolanda Díaz. La firma de los morados a la nueva plataforma electoral, que viene a sustituirlos como referente de la izquierda a la izquierda del PSOE tras la irrupción de Pablo Iglesias en la política española en las elecciones europeas de 2014, estaba «garantizada» antes de que en la medianoche de este viernes venciera el plazo para la inscripción en el registro del Ministerio de Interior, según anunció con el tiempo agotándose su secretaria general, la ministra Ione Belarra. Ambas partes rubricaron su matrimonio de conveniencia a las ocho de la tarde.

Pero queda por ver ahora cómo se resuelve el que se había convertido en escollo nuclear de las conversaciones -el veto a la presencia en las candidaturas de la número dos del partido y titular de Igualdad, Irene Montero- y la configuración de las listas para este 23-J. Unas listas que, según Podemos, no reflejan el peso que aún retiene incluso tras el fiasco de las municipales y autonómicas del 28-M y que no le asegura que «ninguno» de los propuestos vaya a ser elegido. La plataforma de Díaz argumenta que ocho de los puestos sí son de salida.

El malestar es palpable en las filas de los morados ante la formulación de una propuesta de acuerdo de la que disienten -Sumar sostiene que sí se respeta la representatividad del partido fundado por Pablo Iglesias-, hasta el punto de interpretarlo como una cesión que justifican en aras de «la unidad» de un espacio político que pueda contribuir a la reedición del Gobierno de Pedro Sánchez, siempre en el supuesto de que éste pueda revalidar sus opciones en las generales de dentro de mes y medio; y aun cuando el poso que queda de las negociaciones mantenidas por Díaz y las fuerzas aliadas en torno a ella, de una parte, y Podemos, de otra, es el de una profunda división teñida por las desavenencias personales.

Belarra y los suyos sortean así la carga de ser señalados como los instigadores de la ruptura aviniéndose de muy mala gana a dar vía libre a la coalición bajo la presión del vencimiento del plazo hoy. Pero ahora empieza otra batalla, hasta que el 19 de junio -el plazo legal previsto- Sumar deba formalizar sus candidaturas. Podemos espera que Díaz «reconsidere» la exclusión de Montero.

Quinta por Madrid

Por de pronto, y con el número uno de la lista por Madrid reservado a la vicepresidenta, los afines a Iñigo Errejón coparán los puestos tres y cuatro -el jefe de filas de Más País irá en ese lugar-, con un afín sonando como dos -el rescatado por Díaz Pablo Bustinduy-, relegando al quinto a Belarra y dejando fuera a Montero. Una exclusión, la de la ministra de Igualdad, a la que se suma la de otra figura tan relevante como el hasta ahora portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. Compromís y los comunes capitalizarán también las planchas en Valencia y Cataluña. La previsión de Sumar es que las papeletas lleven el nombre de la coalición únicamente, sin añadidos con las siglas del resto de integrantes, y el rostro de Yolanda Díaz; un protagonismo por el que ya optó en su día el Podemos de Iglesias.

La plataforma de Yolanda Díaz quedó registrada como coalición a primera hora de la noche integrada por 16 partidos: Movimiento Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Catalunya en Comú, Más Madrid, Más País, Compromís, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca, Més per Menorca, Verdes Equo, Alianza Verde, Batzarre, Proyecto Drago, Izquierda Asturiana e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Tras la inscripción, Sumar identificó esta variedad de siglas con «la pluralidad del país» y el germen de un «proyecto ilusionante, feminista y ganador» con el que devolver «la esperanza» al progresismo llamado a votar el 23-J.

Siete horas antes, Belarra había comparecido para dar cuenta de la posición de Podemos después de que las bases, consultadas en un plebiscito exprés y 'online', otorgasen a la dirección la plena potestad para cerrar o no el acuerdo. La secretaria general de Podemos comenzó su interlocución, en la que no admitió preguntas de los periodistas, con un mensaje: «Lo digo claramente, concurriremos a las elecciones generales con Sumar. Esa decisión está tomada».

La confusión llegó instantes después, cuando aseguró que su formación no aceptará el veto impuesto sobre Irene Montero en las listas electorales. La ministra de Igualdad y número dos del partido ha visto erosionada su figura política a cuenta de las rebajas de penas de penas a delincuentes sexuales por la ley, ya enmendada, del 'solo sí es sí'. Y este viernes, coincidiendo con un día crítico en las negociaciones, fue condenada por el Tribunal Supremo a indemnizar con 18.000 euros a un hombre al que tildó en falso de maltratador.

Belarra apuntó directamente contra Yolanda Díaz. «Como secretaria general, quiero deciros que me entristece profundamente que Yolanda, a través de su equipo, proponga que el acuerdo electoral de coalición entre Podemos y Sumar se construya sobre la exclusión a una compañera que ha llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie antes en nuestro país», dijo. Según desveló la número uno de Podemos, Montero se ha puesto a disposición de la organización para no impedir la unión de la izquierda. Ya lo hizo Pablo Iglesias cuando Pedro Sánchez le vetó como vicepresidente tras las primeras generales de 2019. En las segundas, no obstante, el entonces líder de Podemos ocupó el puesto.

«No aceptamos ningún veto como parte de la negociación, para preservar el cuidado de la negociación es fundamental el respeto a los interlocutores», insistió Belarra, ante este primer trágala que puede ser definitivo. Pablo Iglesias salió en defensa de Montero con una declaración elocuente en Twitter de lo que se encara como un agravio insoportable: «Me voy a callar para que no se me caigan las lágrimas, eso sí, de orgullo», se dolió el fundador de Podemos.