Botejara y Calderón, las candidatas extremeñas más «madrugadoras» María José Calderón (Ciudadanos) ha votado en la la Casa de la Cultura de Don Benito:: HOY Las cabezas de lista al Congreso por la provincia de Badajoz de Unidas Podemos y Ciudadanos han sido las primeras en ejercer su derecho a voto REDACCIÓN Domingo, 28 abril 2019, 12:41

La cabeza de lista al Congreso por la provincia de Badajoz de Unidas Podemos, Amparo Botejara, y Ciudadanos, María José Calderón, han sido, entre los principales candidatos extremeños, las que primero acudan mañana a ejercer su voto, según los datos facilitados por las diferentes formaciones.

Amparo Botejara ha votado a las diez de la mañana en el CEIP Enrique Iglesias de Badajoz. La cabeza de lista de Unidas Podemos por la provincia de Badajoz al Congreso ha asegurado, tras ejercer su voto, que es un día muy importante para el país y por ello ha animado a que «todo el mundo venga a votar». También a las diez de la mañana ha depositado su voto María José Calderón en la Casa de la Cultura de Don Benito.

Media hora más tarde acudió a votar el número 1 del PP al Senado por la provincia de Badajoz, Pedro Acedo, en el Colegio Miguel del Cervantes, de Mérida.

Al mismo tiempo votaba la cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Cáceres, María Victoria Domínguez, lo hacía en el colegio Alfonso VIII de Plasencia. Tras ejercer su derecho al voto, Domínguez ha expresado su deseo de que el bipartidismo «pase a mejor vida en Extremadura» y se pueda desde Ciudadanos y con Albert Rivera como presidente del Gobierno «hacer muchas cosas por Cáceres».

A las 11:30 votó el número 1 al Senado por Cáceres, Carlos Floriano, que acudió al colegio ubicado en el Aula de la Tercera Edad, en Cáceres, y a las 11:45 lo hizo cabeza de lista del PSOE a la Cámara Alta, Miguel Angel Nacarino, en la sede de Novaforma, también en la capital cacereña.

En este mismo lugar ha votado la cabeza de lista cacereña por el PSOE al Congreso, Belén Fernández, a las 12:00 horas, misma hora que han escogido el número 1 del PP a esta misma Cámara, Alberto Casero, en el Ayuntamiento de Trujillo; de Unidas Podemos por esta provincia, Alvaro Jaén, en el colegio Miguel de Cervantes, de Mérida, y de Vox, Magdalena Nevado, en el Colegio Francisco de Aldana, de Cáceres.

Los que más tarde irán a votar son los cabezas de lista del PP al Congreso por Badajoz (Víctor Píriz) y PSOE (Valentín García), que lo harán en el Edificio de Usos Múltiples de Talavera la Real y el Instituto Arroyo Harnina, de Almendralejo, así como la número 1 del PSOE al Senado por Badajoz, María Teresa Macías, en la Casa de la Cultura de Calamonte.

En cuanto a los candidatos a la Presidencia de la Junta de Extremadura en los comicios del 26 de mayo, el primero que fue a votar fue el de Ciudadanos, Cayetano Polo. El coordinador regional de Ciudadanos y candidato a la Presidencia de la Junta ha deseado este domingo que los españoles puedan ejercer el derecho al voto «en libertad». Momentos antes de ejercer su derecho al voto en el colegio ubicado en la sede de la Inspección de Trabajo, en el barrio cacereño de Macondo, Polo ha invitado a los electores a «salir de casa» ante un «momento crucial» para que haya una «altísima participación», a la vez que ha deseado que «mañana España comience una nueva andadura con un gobierno fuerte, que una a los españoles y que lidere Albert Rivera».

José Antonio Monago ha votado en el colegio de Las Vaguadas:: HOY

Pos su parte, José Antonio Monago votó a las once de la mañana en el colegio Las Vaguadas, de Badajoz. «En muchos años no se había vivido una jornada como la de hoy, con un porcentaje tan alto de indecisos», ha dicho y ha añadido que, en todo caso, «los ciudadanos son, al final, los que aciertan y esperemos que sea para bien del país».

El candidato socialista y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, votó media hora después en la Casa de la Cultura de Olivenza. Llegó acompañado de su mujer. El secretario general del PSOE de Extremadura ha asegurado que este domingo que estas no son unas elecciones más, ya que no solo se decide quien va a gobernar si no también algo más importante como es un «modelo de convivencia y sociedad».

Para el líder socialista, este país necesita y exige que sus representantes sean capaces de ponerse de acuerdo en cuestiones como el cambio climático y demográfico, la pérdida de población o la revolución digital. «La sociedades que más progresan son las que son capaces de compartir la prosperidad», ha agregado.

La candidata de Unidas Podemos, Irene de Miguel, a las 12:30 horas en la Casa de la Cultura de Guadalupe.

Por último el cabeza de lista de VOx por Badajoz al Congreso, Víctor Sánchez del Real, ya ejercido su voto por correo, pero acompañó al candidato a la Alcaldía de Mérida, Ángel Pelayo Gordillo, que votó a las 09:30 horas en la sede de la UNED de la capital extremeña.