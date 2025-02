El posdebate enciende los ánimos de la campaña

La campaña ha entrado en un valle después del vértigo del debate del lunes, que consolidó las expectativas de Alberto Núñez Feijóo. Pero nueve días ... de campaña electoral aún son un largo camino lleno de sobresaltos. El líder del PP intenta contener la euforia, que puede convertirse siempre en un arma de doble filo. Ahora lo que está en liza son los diferentes estados de ánimo de los respectivos aspirantes, una colisión de sensaciones basada muchas veces más en los instintos subjetivos que en las realidades científicas. Es verdad que la moral de victoria está instalada en el PP después del cara a cara y eso insufla un espíritu poderoso. Pero no es suficiente para decantar las cosas.

El PSOE es consciente de que el inesperado pinchazo de Pedro Sánchez en el debate reduce su margen de maniobra. Pero no lo anula. Y perfila una reacción emocional que dé una sacudida al tablero, convencido de que al final va a haber una sorpresa frente a la mayoría de los pronósticos que ya lo fían todo a un vencedor. Se trata, ahora, de ganar el posdebate o, al menos, de salir a empatar y recuperar el estado de ánimo del electorado de centroizquierda.

En esa línea, los socialistas aseguran que se han puesto las pìlas y han activado el ventilador de «las mentiras» de Feijóo para contrarrestar el optimismo popular. El argumentario oficial es que el líder del PP salió en tromba con «falsedades y medidas verdades», y eso descolocó al presidente. Sánchez intenta contrarrestar con esa táctica: endosa a su rival deslizarse hacia el 'trumpismo' con el asesoramiento, en la sombra, de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de José María Aznar que ahora trabaja con Isabel Díaz Ayuso.

Pese a todo, en el PSOE reina una íntima confianza de que Sánchez va a recoger un gran caudal de voto de rechazo a la derecha, a muchos electores históricos de Podemos -ahora de Sumar- y a muchos nacionalistas. Pronostican, de hecho, que ese voto dual va a batir récords en Euskadi y en Cataluña.

Los populares también se tientan la ropa por si acaso, aunque el equipo de Feiijóo está tan exultante que cree que no es posible ya darle la vuelta a las expectativas. Eso sí, no hay peor consejo que el exceso de confianza. Los populares van a recalcar la idea de que Feijóo necesita las manos libres y tener una amplia mayoría que no quede hipotecada por Vox. Ese va a ser el mensaje prioritario, aunque el debate de investidura de Extremadura, con María Guardiola a punto de ser elegida presidenta con el apoyo de Vox, volverá a poner el marco de la ultraderecha en circulación.

El choque entre la euforia y el desánimo puede ser un espejismo. Los socialistas intentaron el miércoles basarse en la lluvia de datos. La OCDE difundió que España es el único país de Europa que ha conseguido doblegar la inflación por debajo del 2%, un éxito indiscutible pero que ahora necesita tener su otra derivada: la sociedad debe percibir una mejora en la inflación porque la letra pequeña sigue inquietando, el alza de los alimentos no baja del 10% mientras el aceite y el azúcar siguen estando por las nubes. La economía va a como una moto, pero a veces las cuestas son empinadas. El posdebate intenta lidiar con los números, aunque a estas alturas del verano, y con semejante calor, nada dura más de un día fuera del frigorífico sin que se estropee. Ni siquiera una batería de titulares.