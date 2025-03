Elecciones Galicia, en directo: El PP revalida la mayoría absoluta, aunque pierde dos escaños

21:21

Hay que esperar a que el escrutinio avance, pero las sensaciones de esta noche no son las del 23 de julio. Al 35% el PP no baja de los 40 escaños, el BNG luce músculo y el PSdeG no pasa de 10, lo que sería su suelo histórico. Y ahí está, a estas horas, el ecléctico escaño de Democracia Ourensana.