Feijóo echa el resto en Galicia y se apoya en Ayuso para minimizar el voto a Vox

A punto de bajar el telón de la campaña gallega, Alberto Núñez Feijóo apura los últimos compases para lanzarse a por los votantes moderados ... del PSOE contrarios a un proyecto independentista capitaneado por el BNG y a por quienes puedan tener la tentación el domingo de pensarse si coger la papeleta de Vox. Para retener la mayoría absoluta, los populares están obligados a situarse por encima del 45% y superar así la barrera de los 38 escaños. También para evitar que se abra otra crisis en el liderazgo del PP.

Un nuevo revés electoral, tras el que supuso el 23-J cuando Feijóo se quedó fuera de la Moncloa, dirigiría todas las miradas hacia el líder nacional del partido por más que los barones territoriales hayan cerrado filas públicamente y defiendan su continuidad con independencia del resultado de los comicios en Galicia. «Debe seguir en cualquier situación porque es el líder más solvente, el más sólido de cuantos haya a nivel nacional, por supuesto; porque ha ganado las elecciones generales y porque es la única alternativa que garantiza el respeto a la Constitución y la igualdad entre todos los españoles», afirmó este jueves el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

Mientras amaina la tormenta política en torno al supuesto giro en sus relaciones con el independentismo catalán, Feijóo ha optado por ignorar la amnistía en sus discursos y centrarse en un mensaje en clave gallega reivindicando también la política de «principios» basada en «no mentir». «Las campañas están llenas de mentiras y de barro para confundir a la gente», lamentó este jueves el líder de los populares, que no dudó en poner en valor el «balance» que tiene el PP y Alfonso Rueda al frente de la Xunta.

Feijóo ha priorizado una ruta más rural para peinar hasta el último rincón de Galicia ante la previsión de que las urnas arrojen este 18-F un escenario más «ajustado» del previsto inicialmente. Aunque todos los sondeos apuntan a que el PP resiste, y vaticinan un descalabro del PSOE, que podría consolidar su peor resultado histórico tras hacer la campaña al servicio del BNG, no hay que fiarse. «Pedro Sánchez prefiere aniquilar a su partido antes de que el PP gobierne en Galicia», avisó el líder conservador.

A vuelta con los restos

A 48 horas de que los gallegos acudan a las urnas, y pese a que los números en principio salen, en Génova inquieta el 2% de voto que calculan pueda sacar Vox en un territorio donde no tiene representación en el Parlamento autonómico y donde cuenta con un solo concejal. Un porcentaje insuficiente para que la formación de Santiago Abascal saque escaño –se exige un mínimo de un 5%– pero que podría ser suficiente para restarle alguno a Alfonso Rueda. Los populares tienen la mira puesta en Pontevedra y A Coruña, donde creen que la pelea por el último escaño estará más reñida y donde más les pueden penalizar los restos de Vox.

Para tratar de reforzar el voto por la derecha y taponar posibles fugas hacia Vox, Rueda y Feijóo han echado mano de Isabel Díaz Ayuso. También para tratar de concentrar todo el voto exterior, clave en estos comicios al representar casi al 18% del censo gallego y que en en 2020 dio un diputado extra al PP en detrimento del PSOE al pasar de 41 a 42 parlamentarios. De ahí la llamada esta semana de la presidenta madrileña a los gallegos afincados en Argentina –el primer país receptor de la diáspora gallega– para que concentren en el voto en Rueda como hicieron con Milei. «¡Ojo con el nacionalismo, que allá donde se instala, no sale!», alertó este jueves en un mitin junto al candidato en Vigo.

Ayuso defendió el valor del PP para «mantener a Galicia unida frente al proyecto socialista que está arruinando y secando a España» en unas elecciones que calificó como «trascendentales» para el país. Vinculó además el BNG con ETA «por su apoyo a los presos de la banda». «El nacionalismo, es decir, el BNG, no es el amor a Galicia, es el odio a lo ajeno, a lo otro. No es amor a la tierra, es expulsión, es división y es seguimiento. No hay nacionalismo sin su sicario al lado, y ya sabemos que el BNG va a ir a las elecciones europeas -afirmó- con unas confluencias encabezadas por un etarra, no falla».