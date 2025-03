Democracia Ourensana sueña con ser decisivo y poder elegir socio: «Enséñame la pasta»

Lourdes Pérez Viernes, 16 de febrero 2024, 22:00 Comenta Compartir

Democracia Ourensana, la peculiar formación provincial construida a imagen y semejanza de su líder, Gonzalo Pérez Jácome, lleva una década concurriendo en modo Guadiana a las urnas autonómicas en Galicia sin encontrar aún el acomodo que sí ha hallado en la Alcaldía de la capital en la que tiene su nicho y en la que gobierna con el apoyo del PP a cambio de que los populares hagan lo propio en la Diputación. Pero DO, la sigla del partido que no se define ni de izquierdas ni de derechas y a la que no pocos emparentan con un 'trumpismo' a la gallega, cree que este 28-F su suerte puede cambiar si, como pronostican el CIS y alguna que otra encuesta más, se hace con un escaño -ellos aspiran hasta a dos- que pueda situarse en el fiel de la balanza entre el PP y el bloque del nacionalismo y la izquierda.

Jácome remató este viernes, 16 de febrero, su campaña, en la que se le ha podido ver, entre otros despliegues, remedando uno de los 'hits' de los Village People adaptado a lo que propone para Orense, con un nuevo vídeo en el que no se casa con nadie y viene a decir que si sus votos son determinantes para decantar la Xunta, se los entregará al mejor postor. «Enséñame la pasta», resume el líder de DO, acogiéndose esta vez a la frase que hizo fortuna en la película 'Jerry Maguire' protagonizada por Tom Cruise.

La lógica política apostaría a que, más allá de ese coqueteo, la formación localista se inclinará por el PP con el que ya ha pactado si ello es preciso para retener la Xunta. Pero DO no se presentó a las autonómicas de 2020 para dejar vía libre al PP con Orense como contrapartida y Jácome acusa ahora a Feijóo de intentar torpedearle el partido desde dentro.