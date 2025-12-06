Unidas por Extremadura subraya que el mundo rural no se limita a «toros y caza»

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se desplazó el primer día de la campaña electoral a La Coronada, donde señaló que ... va a «dar la cara» por los pequeños municipios ante quienes creen que el mundo rural son «toros y caza».

«Extremadura no es nada sin los pequeños municipios», ha dicho ante los vecinos de la localidad, con quienes se ha comprometido a cerrar el macrovertedero que lleva operando en la localidad desde hace 20 años. «Les dijeron que era para 18 pueblos y ahora acoge la basura de 200», subrayó a líder de la coalición, quien ha señalado que «no es casual que La Coronada sea el pueblo con menor esperanza de vida de la región».

Además, la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta también se ha posicionado contra la implantación de una planta de biogás que se proyecta sobre el municipio. «Vamos a impedir que estos proyectos especulativos, que llegan al calor de las ayudas europeas, y que solo vienen a contaminarnos más vean la luz», aseguró.