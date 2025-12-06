HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Herido muy grave un hombre de 28 años tras una salida de vía en la provincia de Badajoz

Elecciones en Extremadura

Los partidos deberán presentar su contabilidad electoral en abril

Redacción

BADAJOZ.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:33

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado la instrucción que regula el sistema de presentación de las contabilidades electorales de los comicios autonómicos en Extremadura del 21 de diciembre. Así, las formaciones políticas han de presentar al Tribunal de Cuentas su contabilidad electoral dentro de los cuatro meses siguientes a la celebración de las elecciones, por lo que el plazo de presentación finalizará el 21 de abril de 2026.

La instrucción, que se publicó ayer en el BOE, especifica el alcance y los requisitos de la documentación contable y justificativa que ha de remitirse al Tribunal de Cuentas en cumplimiento de lo establecido en la normativa electoral.

