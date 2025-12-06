Las cooperativas trasladan sus propuestas a los partidos
Redacción
BADAJOZ.
Sábado, 6 de diciembre 2025, 08:22
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha presentado a los grupos parlamentarios un documento de propuestas de cara a las elecciones autonómicas del próximo 21 de ... diciembre con el objetivo de situar al cooperativismo como «prioridad estratégica» de la agenda política por su «papel determinante» en la renta de agricultores y ganaderos.
También por su impulso industrial, en la creación de empleo, en la fijación de población rural y en la sostenibilidad del territorio, señala la entidad, que recuerda que las cooperativas extremeñas son la «base productiva y social» de buena parte del medio rural de la región. La federación reúne a más de 180 cooperativas que vertebran el territorio y que necesitan un «marco estable y eficaz» para seguir siendo competitivas en un contexto marcado por la «incertidumbre» de la futura PAC, el aumento de costes o la «presión» de la gran distribución.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión