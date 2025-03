Estrella Galán lleva casi tres décadas trabajando en el llamado tercer sector -organizaciones no gubernamentales, asociaciones y fundaciones fundamentalmente- como experta en migraciones y también ... ha sido directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Ahora es la cabeza de lista de Sumar para las elecciones europeas que se celebran el domingo próximo.

–Con 61 eurodiputados en juego en España, ¿cuántos son un buen resultado para Sumar?

–El buen resultado tiene que ver con tener la incidencia suficiente para parar las políticas de extrema derecha y la austeridad. Queremos la suficiente representatividad como para hacer el mismo papel que jugamos en el Gobierno español.

–Para frenar esas políticas y hacer el mismo rol... ¿cuántos parlamentarios hacen falta?

–No es una cuestión de números. Es de programa, estrategia y buenas propuestas.

–La desunión entre Podemos y Sumar ha salido muy cara en Galicia yPaís Vasco. ¿Qué razones hay para repetir ahora un esquema que ha fallado?

–Eso deberían preguntárselo a Podemos. Hay un espacio amplio de la izquierda y, quien ha querido estar, está. Desgraciadamente hay otras opciones que no han querido. Nosotras consideramos que en este contexto no nos lleva a ningún sitio ir solas.

–¿Toda la responsabilidad de no ir juntos es de Podemos?

–No se trata de responsabilidad ni de culpables. Se trata de ver quién ha querido estar.Nosotras hemos querido ir con todas las fuerzas de la izquierda.

–Que la candidata de Podemos sea Irene Montero, una figura discutida por la ley del 'sólo sí es sí' ¿puede movilizar voto feminista hacia ustedes?

–Sumar tiene una propuesta feminista y es también un espacio feminista con un modelo claro e inclusivo. Cada propuesta tiene sus matices.

–¿Quedar por debajo de Podemos sería un fracaso?

–El fracaso hay que medirlo en otros términos. Lo sería no poder cambiar el rumbo de las políticas hacia dónde va Europa. El gran fracaso sería que las fuerzas progresistas no tuvieran una representación suficiente en el Europarlamento. Sólo un buen resultado puede hacer que incluso los socialdemócratas miren más hacia la izquierda y no a los populares o se acerquen a la extrema derecha.

Israel y palestina «Se ha retorcido la frase de Yolanda Díaz, que no niega los dos Estados»

–¿El argumento de «parar a la extrema derecha» es suficiente para movilizar al votante?

– Es necesario pero no suficiente. Hay que explicar cómo nuestras propuestas pueden mejorar el día a día del ciudadano.El 70% de las políticas que se aprueban aquí están vinculadas a directivas europeas.

–¿Cuáles serán sus ejes?

–Llegar a un SMI europeo y la reducción de la jornada a 32 horas en un momento en que suenan campanas de ampliación. Trabajar por un nuevo pacto verde y la reducción de emisiones al 65%. Hemos aprendido sobre la gestión de las crisis. La de 2008 se hizo con recortes. Hay que garantizar un fondo permanente para paliar cualquier crisis sobrevenida. Llevar el derecho al aborto y proteger al colectivo LGTBI, además del asilo y una propuesta por la paz.

–Su trabajo ha estado muy vinculado a las migraciones.

–El Pacto de Migraciones y Asilo ha sido un gran retroceso en Derechos Humanos y pone a España en una situación muy delicada, como país frontera, para recibir y expulsar. Deja a las personas en una situación vulnerable haciendo desaparecer un derecho casi sagrado, al asilo.

Relación con el PSOE

–Tras las diferencias sobre la ley del suelo, la semana pasada Yolanda Díaz acusó a Sánchez de «falta de lealtad». ¿Es sostenible un Gobierno con este nivel de fractura?

–El Gobierno de coalición se debe ajustar a su hoja de ruta. Lo que no puede ser es que veamos que las propuestas se van alterando por otros intereses. Cómo vamos a aprobar una ley del suelo que vuelva al pelotazo. No creemos que el Gobierno de coalición esté en crisis.

–Cuando uno se entera en la Prensa de que se aprueban mil millones para Ucrania, ¿eso nos acerca a una ruptura?

–Nosotros no estamos pensando, en absoluto, en una ruptura pero sí en poner líneas rojas. Si algo tan importante como esa medida belicista no requiere una conversación con el socio de Gobierno, algo no está funcionando evidentemente.

–Dijo usted que aceptó la propuesta de Sumar, entre otros motivos, para luchar por el pueblo palestino ¿fue un error la cita de Díaz de 'desde el río hasta el mar', que usa Hamás?

–Claramente se ha retorcido el significado de esa frase, que se utiliza popularmente entre todos los que apoyan la causa del pueblo palestino y el fin del genocidio. En ningún caso esa frase niega la realidad de los dos Estados.

–La declaración final de Sánchez es más tibia con guiños al «Estado amigo» de Israel. ¿Les resulta suficiente?

–No nos resulta suficiente. Hacen falta más medidas. Creemos que Sánchez está siendo tibio y creemos que hay un doble juego en elPSOE. Teresa Ribera dice que, desde su punto de vista personal, es un genocidio. Somos candidatos de partidos y no es una cuestión personal. Sánchez no pronuncia esa palabra. Hay una sentencia de la Corte PenalInternacional. No pronunciarse es jugar a la diplomacia internacional cuando hay que dar pasos para parar el genocidio y a Netanyahu.

– Pide más medidas. ¿Cuáles?

– Llamar a consulta a la embajadora de Israel, romper los acuerdos de vecindad, la compraventa y tránsito de armas y apoyar el juicio a Netanyahu por crímenes de guerra.

–Sostiene que el PSOE está haciendo «un doble juego».

–Sí, eso parece en este asunto y en otros. También hay un doble juego cuando se anuncia que Teresa Ribera ni siquiera va a recoger el acta.Es poco honesto que se haga una candidatura con otra intencionalidad, como dar un salto a comisaria en Europa. La situación es lo suficientemente grave como para asumir esto con responsabilidad. ElPSOE debería aclararlo. No nos parece responsable.