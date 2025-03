Gragera ve que el PP sigue «más fuerte que nunca» tras los resultados de las elecciones en Badajoz

R. H. Lunes, 10 de junio 2024, 13:22 | Actualizado 13:53h. Comenta Compartir

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha valorado los resultados de las elecciones europeas de ayer domingo. El regidor asegura que el PP «sigue no solo fuerte, sino más fuerte que nunca y que es un espaldarazo y un respaldo también» a las políticas del Ayuntamiento.

En la ciudad de Badajoz, el PP ha resultado ganador con el 47,66 por ciento de los votos, seguido del PSOE con el 26,28 por ciento. En Extremadura también ha ganado el PP al conseguir el 41,44 por ciento de los votos, mientras que el PSOE queda en segundo lugar con el 36,58 por ciento de los votos.

Al respecto, el primer edil 'popular' ha realizado una valoración «muy positiva» y ha reafirmado que están «muy contentos, muy agradecidos, muy satisfechos del enorme resultado» conseguido, con una diferencia «muy muy amplia» respecto al segundo, que ha sido el PSOE, de más de 21 puntos, lo cual «habla a las claras de varias cosas», según recoge Europa Press.

«Yo creo que el proyecto del Partido Popular en Europa ha convencido, el proyecto del Partido Popular de Extremadura también ha convencido, hemos ganado por primera vez las elecciones europeas tanto en la provincia de Badajoz como en la provincia de Cáceres», ha remarcado, a lo que ha añadido que, «por supuesto, el Partido Popular en la ciudad de Badajoz sigue no solo fuerte sino más fuerte que nunca».

Ha declarado que están muy agradecidos y lo ven un espaldarazo y un respaldo también a las políticas que llevan y desarrollan desde el Ayuntamiento de Badajoz, a la par que ha destacado que han conseguido y obtenido una vez más la confianza de los pacenses, con «la segunda más amplia de toda España en capitales de provincia», algo que les da «un empujón más para seguir trabajando y para seguir transformando esta ciudad».

Interpelado también por cómo valora que una agrupación de electores como 'Se acabó la fiesta' obtenga tanto apoyo dada su reciente trayectoria– en la ciudad de Badajoz ha quedado por delante de Sumar y Podemos -, Ignacio Gragera ha considerado que el análisis se debe hacer a nivel general y que la gente vota lo que quiere y él mismo ve que «es muestra un poco del cansancio, del hastío que puedan mostrar algunos ciudadanos».

«Yo me quedo con lo que a nosotros nos toca, que es el respaldo mayoritario, muy mayoritario, de la ciudad y muy mayoritario del conjunto de la región y por supuesto también en España, y a partir de aquí nosotros tenemos que trabajar, sabiendo que el objetivo está claro, que es el de mejorarle la vida a los vecinos, siempre proponiendo y siempre haciendo cosas», ha apuntillado, junto con que no es partidario «del voto de castigo, pero no es todo el mundo y por tanto, la gente es libre de votar lo que quiera».

Eso sí, ha continuado, van a trabajar y van a seguir trabajando en proponer medidas y en intentar que Extremadura y España «tengan un peso específico e importante en Europa», y que las grandes políticas europeas en las que se deciden muchas cosas del día a día, «la región extremeña tenga su sitio, su sello y su peso para poder intentar avanzar y alejarse de esas últimas filas de todos los ranking que hemos venido sufriendo durante mucho tiempo» y ante lo que se ha mostrado «convencido de que poco a poco va a salir de ahí».

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su presencia en la inauguración de la turbina de la Estación de Tratamiento de Agua de Santa Engracia.

Ampliar Ricardo Cabezas. HOY Cabezas: "Ha sido una campaña en clave nacional porque así lo ha querido el PP" El secretario general de los socialistas pacenses, Ricardo Cabezas, argumenta que los resultados del domingo no se pueden trasladar a la ciudad ni a la región y cree que la campaña de los comicios europeos "ha sido en clave nacional porque así lo ha querido el PP". "No se ha votado al alcalde ni a Guardiola", insiste. Además, considera que el PSOE es víctima de "hostigamiento" y pone como ejemplos los seis ataques a su sede en la ciudad en lo que va de año o las concentraciones a sus puertas. "El lema la campaña del PP ha sido "Tu voto es la respuesta"", incide Cabezas para defender que los populares han tratado de sacar rentabilidad a las polémicas nacionales en los comicios europeos.