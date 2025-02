En directo | Puigdemont: «Somos la única fuerza independentista que ha crecido»

20:04

Inseguridad e inmigración ilegal son dos de los temas en los que más se ha centrado el candidato de Vox, Ignacio Garriga, durante la campaña electoral de este 12-M. En los últimos debates aseguró que no iba a hacer presidente a ninguna formación que no estuviera dispuesta a combatir estos problemas. Al igual que en la campaña de las gallegas y las vascas, los de Santiago Abascal han priorizado estos temas por encima de los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo o la ley de amnistía. Sin embargo, la mayoría de formaciones (menos PP y Cs) que se presentan le han dado la espalda y no pactarán ni con ellos ni con Aliança Catalana.