Aragonès anima a «llenar las urnas» y Puigdemont avisa que «es hora de volver a casa»

Domingo, 12 de mayo 2024

Más de 5,5 millones de personas están llamadas a las urnas para los comicios catalanes de este domingo 12 de mayo y de las 64 candidaturas, los principales son: Salvador Illa (PSC), Pere Aragonès (ERC), Carles Puigdemont (Junts), Ignacio Garriga (Vox), Jéssica Albiach (Comuns Sumar), Laia Estrada (CUP), Carlos Carrizosa (Ciutadans), Alejandro Fernández (PP) y Silvia Orriols (Aliança Catalana).

Ampliar Aragonés ha votado con su familia EFE

Aragonès: «Animo a llenar las urnas»

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC, Pere Aragonès, ha ejercido su derecho al voto en el Instituto Joan Coromines de Pineda de Mar (Barcelona), y tras depositar su papeleta en la urna, se ha referido al «enésimo incidente» en la red de Rodalíes, que está afectando a la movilidad de muchos catalanes en el día de las elecciones y que ha achacado a los «años de falta de inversión en la red». «Esperemos que se pueda recuperar rápido el servicio, pedimos a los responsables que hagan todo lo que esté en su mano para restablecer lo más pronto posible el servicio y que se altere lo menos posible la movilidad». Además, ha llamado a la participación, «a llenar las urnas y a votar pensando en Cataluña, en nuestros derechos y libertades». «Hoy tenemos en nuestra mano decidir el futuro del país, por eso esperamos una altísima participación y animo a la gente a votar con toda la energía, la fuerza y el entusiasmo», ha concluido.

Ampliar Salvador Illa ejerciendo su derecho al voto Efe

Illa: «Hoy estamos abriendo una nueva etapa»

El primer secretario del PSC y candidato a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha votado en el Centro Cultural La Roca del Vallès, su localidad natal y ha agradecido el tono «educado, respetuoso» que ha tenido la campaña electoral. En declaraciones a la prensa tras depositar su papeleta en la urna, ha animado a la ciudadanía a votar para que exprese cómo quiere que se gobierne Cataluña en los próximos cuatro años. «Me parece que este ya es un primer paso en la buena dirección», ha dicho. «Estamos hoy abriendo una nueva etapa decisiva en Cataluña, esto es lo que deseo que ocurra, mi intuición en el día de hoy», ha afirmado.

Ampliar Carles Puigdemont Efe

Puigdemont: «Es hora de volver a casa»

Carles Puigdemont, en su cuartel electoral en la localidad francesa de Argelèrs-sur-Mer, ha convocado a los medios esta mañana en el castillo de Laroque des Albères para llamar a participación y avisar de nuevo con su regreso tras este 12-M. «Es hora de volver a casa y estoy convencido de que será así porque la ley de la amnistía lo prevé». «El derecho a voto no es un derecho de la Constitución, es de los ciudadanos. Los derechos no vienen garantizados sólo porque están escritos en una ley, sino porque se practican», ha lanzado el candidato de Junts. También ha dicho que este domingo es un día importante para ejercerlo en Cataluña, y ha respondido sobre si él no ha podido hacerlo: «Desde diciembre del 17 que yo no puedo votar».

Ampliar Alejandro Fernández, en el momento de votar Efe

Fernández: «Es el momento de cambiar las cosas»

El líder de los populares catalanes ha votado en el colegio electoral instalado en el centro cívico de Sant Pere y Sant Pau, en Tarragona. Tras hacerlo ha empezado deseando que «se puedan resolver los problemas ferroviarios que pudieran entorpecer el acceso al voto». «A través del voto, las cosas se pueden hacer mucho mejor» ha señalado antes de añadir que «ya sé que es el tópico de la fiesta de la democracia, pero si reflexionas, no es un tópico, es la realidad«. »Es el momento en que la democracia nos iguala a todos, pobres, ricos, feos, guapos, a todos y es el momento de cambiar las cosas en democracia, si quieres mejorar las cosas, es el momento de ejercer tu voto», ha dicho el candidato del PP. En cuanto a sus resultados, ha reconocido que tiene «muy buenas sensaciones, nada que ver con las de hace unos años».

Ampliar Ignacio Garriga mete la papeleta en una urna. EFE

Garriga: «Es una oportunidad histórica para revertir las políticas de los separatistas y socialistas»

El candidato de Vox, Ignacio Garriga, ha votado este domingo en el Centro Cívico Villa Florida en Barcelona, y tras depositar su papeleta, ha llamado a una «movilización histórica» de los votantes ante «una oportunidad histórica de revertir las políticas impulsadas por los separatistas y los socialistas que condena a Cataluña». «La inseguridad no para de crecer, tiene mucha inmigración ilegal, los servicios públicos están desbordados, la decadencia económica es evidente y muchos jóvenes están obligados a buscar el futuro fuera de la tierra que les vio nacer», ha señalado. «Estoy convencido de que los catalanes aprovecharán esta gran oportunidad, conscientes de que muchos se sienten abandonados y defraudados por políticos que durante demasiado tiempo no atienden a sus verdaderas preocupaciones», ha dicho.

Ampliar Laia Estrada ha votado con el puño en alto. Efe

Estrada: «Que se llenen las urnas con papeletas antifascistas»

La cabeza de lista de la CUP por Barcelona, Laia Estrada, ha votado en la Escola Rubió i Ors en Reus. En declaraciones a la prensa tras haber depositado su papeleta en la urna, ha mostrado su solidaridad con los afectados por la incidencia de Cercanías, que ha paralizado los trenes hacia Barcelona. «Es nuestro pan de cada día», ha lamentado. «Hoy es un día para que se llenen las urnas con papeletas antifascistas, de izquierda e independentista», ha dicho.

Ampliar Carlos Carrizosa votando. Efe

Carrizosa: «Hay que superar el procés»

Carlos Carrizosa (Ciutadans) ha sido el segundo de los principales candidatos en depositar su voto en el Instituto de Educación Continua de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. «Quiero llamar a que los ciudadanos participen, creo que es muy necesario. Hay que superar el procés. La amnistía les ha dado una segunda oportunidad a los responsables del (referéndum ilegal de independencia de) 2017 y creo que los catalanes, si se movilizan, pueden abrir una nueva etapa», ha dicho Carrizosa.

Ampliar Jessica Albiach vota muy sonriente. Efe

Albiach: «Necesitamos un gobierno estable, fuerte y de izquierdas»

La candidata de los Comunes, Jessica Albiach, ha depositado su voto y ha apelado a un «gobierno estable, fuerte, que funcione, y sobre todo de izquierdas que ponga las prioridades de los ciudadanos en el centro». Albiach se ha referido a la incidencia en la red de Cercanías y ha señalado que «necesitamos más y mejores trenes y no ampliaciones de aeropuertos. Estamos viendo hoy en Cercanías un nuevo episodio de desastres al que ya estamos acostumbrados y esto se tiene que revertir. Para eso necesitamos un gobierno de izquierda y progresista y de momento somos las únicas que no vamos a pactar con la derecha, ni independentista ni españolista«. »No me atrevería a abrir escenarios sobre cómo puede repercutir esta situación«, ha finalizado.

Ampliar Silvia orriols, en el momento de votar.

Orriols, la más madrugadora

Silvia Orriols ha sido la primera candidata en votar. la líkder de Aliança Catalana ha votado recién constituidas las mesas en el Pabellón Municipal de Deportes de Ripoll (Gerona). Orriols ha depositado su voto en una jornada que allí coincide con las fiestas locales en honor a Sant Euald. Aliança Catalana se presenta por primera vez a unos comicios autonómicos después de que, el año pasado, la formación de Orriols ganara las elecciones municipales en Ripoll, su localidad natal y de la que hoy es alcaldesa.