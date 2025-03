Vox se va de romería

Algo se le ha debido meter en el ojo. O quizás es alergia primaveral. Soraya Arnelas cruza un paso de peatones en su pueblo, y ... pese a la incomodidad visual que le obliga a mirar hacia abajo, levanta la cabeza y sonríe para contestar cariñosamente a una niña que le saluda al cruzarse con ella por la acera. Va la cantante vestida con el traje típico de la fiesta local, igual que el hombre y la cría que le acompañan. Valencia de Alcántara festeja a san Isidro Labrador, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, entre otros motivos porque dicen que es la única romería que se celebra dentro de un casco urbano y no en el monte.

San Isidro Labrador, ya se sabe, es el patrón de los agricultores y ganaderos, o sea, de los trabajadores del campo, que no deja de ser el ámbito profesional en el que más se ha movido a lo largo de su vida laboral Ángel Pelayo Gordillo Moreno (Mérida, 1962), el candidato a la Junta de Extremadura por Vox.

Es administrador-gerente de una empresa agrícola en Badajoz, y en su faceta política, ejerce como concejal en Mérida. Formó parte del equipo de gobierno de Pedro Acedo (PP) en el Ayuntamiento de Mérida entre los años 2011 y 2015. En 2019 se afilió a Vox, que el pasado enero le eligió para liderar la candidatura regional del partido para las elecciones autonómicas del domingo 28 de mayo. «Una de las cosas que tenemos en Vox es que todos tenemos un trabajo al margen de la política, a la que hemos venido a servir al ciudadano», asegura Gordillo, a quien la mayoría llama Pelayo. Este lunes, su día de campaña electoral empezó con entrevistas para RTVE y RNE, y poco antes de la una de la tarde llegó a Valencia de Alcántara.

Campo, familia e infraestructuras son los tres pilares del discurso político de Vox en la región

Para entonces, ya le esperaba la cacereña Magdalena Nevado, diputada nacional de su partido. Lo hacía subida en una de las carrozas de la fiesta. En torno al parque de España se amontonaban desde mediodía todas esas carrozas que luego desfilarían por la calle principal de la localidad, la que unos pocos kiómetros más adelante conecta España y Portugal.

Esos vehículos tirados por tractores o furgonetas son una de las notas características de la fiesta. Los vecinos aguardan en las aceras para verlas desfilar, con la gente subida en ellas pasándoselo bien. En la que Este lunes invitaron al candidato de Vox a presidir el Gobierno autonómico había lo que en casi todas las demás: algo de decoración más o menos lograda y un recipiente del que sacar bebida fría.

También acompañaron a Gordillo Óscar Fernández, presidente provincial de Cáceres, y Daniel García, candidato del partido en Valencia de Alcántara. Completaban la expedición del partido a la localidad fronteriza un asesor, un fotógrafo y Marco Antonio Méndez Alves, número 14 por Badajoz y que ayuda al líder regional en asunto de prensa, entre otros.

Una caravana austera

Es, ciertamente, una caravana austera en comparación con la vista en otros partidos de la región en elecciones anteriores. Cabrían todos en un coche, y eso no es lo normal. «No llevamos un gran equipo de campaña porque no es necesario. Cada vez somos más en Vox, y habría habido mucha gente dispuesta a acompañarme hoy, pero es día laborable para quienes no trabajan en el campo».

El campo es, precisamente, uno de los tres pilares de Vox Extremadura, según explican en sus cuñas radiofónicas para estos días previos a la votación del día 28. Los otros dos son la familia y las infraestructuras. «La gente del campo, que es a lo que yo me dedico, me transmite un gran desánimo –introduce el aspirante a la Junta–. Lo veo en agricultores y ganaderos, pero también en cazadores. Están asfixiados por los impuestos y por las prohibiciones y regulaciones. La injerencia de la administración es brutal. La Junta incide de tal manera en el sector primario que desanima a cualquiera a seguir hacia adelante. La fiscalidad es tan alta que hace que haya quien tira por la calle del medio y abandona su explotación para poner placas solares. Y una vez que lo ha hecho, es muy difícil que la recupere después. Probablemente, esas placas solares serán sustituidas el día de mañana por una fuente de energía duradera y fiable, como es la energía nuclear de nueva generación».

Sobre la familia, deja claro que «es la institución que vertebra la vida». Y en cuanto a las infraestructuras, reivindica «el tren que nos anunciaron para 2010, y no el engaño del que inauguró el 18 de julio el PSOE, con el concierto del PP, que participó del acto». También «la autovía Cáceres-Badajoz y la N-430». «El saldo del PSOE y de Guillermo Fernández Vara en infraestructuras es muy pobre, deberían pedir perdón en lugar de ufanarse por su gestión», propone Gordillo, que hace unos días visitó la presa de Valdecaballeros con varios responsables del partido, entre ellos el diputado nacional extremeño Víctor Sánchez del Real.

Y sobre este asunto, se atreve el candidato de Vox a la Junta a hacer un pronóstico y anunciar un compromiso. «Sinceramente, diga lo que diga Fernández Vara, si gana las elecciones, esa presa se destruirá. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Si condicionamos el gobierno, nuestro compromiso es que ese embalse no se va a tocar, de ninguna manera».