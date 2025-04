Siempre Don Benito descarta gobernar con el PSOE y se abre a hacerlo con el PP

Gobernabilidad y diálogo son las palabras más repetidas en Don Benito tras conocerse los resultados electorales que dejan en el aire la alcaldía del municipio ... pacense, pero también el proceso de unión con Villanueva de la Serena. La agrupación Siempre Don Benito es el gran vencedor de los comicios irrumpiendo con siete concejales ante la debacle del PSOE que pasa de 14 a 9 perdiendo la mayoría absoluta. Sin embargo, la persona más buscada hoy en la localidad es Pedro Miguel Noblejas, el candidato del PP dombenitense que, con cinco concejales, tendrá el mayor peso en las negociaciones que comienzan ahora para llegar a un consenso que permita formar gobierno. Y la clave, o al menos una de las más importantes, estará en el proceso de unión.

«Pedimos que nos escuchase el PSOE y no quiso, pedimos que nos escuchase Siempre Don Benito y no quiso; ahora los dos nos van a tener que escuchar quieran o no porque de nosotros depende la gobernabilidad», advierte Noblejas en declaraciones esta mañana al diario HOY. «Los ciudadanos de Don Benito lo que han dicho es que hay que dialogar, como llevamos diciendo toda la campaña; el PP de Don Benito siempre ha sido partidario de la unión, lo que ha dicho es que así no», prosigue insistiendo en el mensaje que han mantenido durante las semanas de campaña.

Un diálogo abierto con los dos partidos con representación, tanto con el PSOE como con Siempre Don Benito. «Ellos no están tan en el no», dice sobre la nueva formación encabezada por María Fernanda Sánchez que pretende frenar este proceso, «como todos los ciudadanos, que lo que quieren es tener claro lo que es porque no se puede estar a favor o en contra de algo que no conocemos».

Noblejas considera imprescindible, entre otros aspectos, mantener el nombre de Don Benito-Villanueva, pero también exige un mayor caudal de información respecto a las consecuencias de la fusión.

En cualquier caso, no se posiciona por el momento e, incluso, podría exigir en las negociaciones el gobierno municipal. «El PP tiene que estar muy cerca del gobierno en Don Benito; o gobernar Don Benito, a lo mejor», sostiene alegando que «el PP es quien tiene la llave del Ayuntamiento teniendo además la probabilidad de gobernar a nivel nacional y que el PP va a gobernar también en Extremadura».

Del otro lado, en Siempre Don Benito amanecen todavía con la resaca de unos resultados que han superado las perspectivas más optimistas. «Hemos obtenido unos resultados históricos para Don Benito con un grupo de personas que salieron de la nada, creíamos que íbamos a tener un buen resultado, pero son muchos votos», afirma su líder, María Fernanda Sánchez, que asegura que su proyecto va más allá del no a la fusión, «tenemos esa baza, pero también la de una ciudad diferente con obras más agilizadas y atención a las personas de otra manera; hay muchos factores que han influido no solamente el no a la fusión».

Sánchez dice no haber recibido aún ninguna llamada de PSOE y PP, «ni siquiera para felicitarnos». Y, al igual que Noblejas, pide diálogo. «Pedimos que se sienten a negociar, al menos, el Partido Popular, porque Don Benito quiere y necesita un cambio», dice, al tiempo que considera inviable esa negociación con el PSOE.

Si bien, tras la postura manifestada por María Guardiola a favor de la fusión por parte del PP regional, expresa que «tendrán que decidir entre lo que quiere el pueblo o lo que quieren los mandamases».

Derrotismo en el PSOE

Más derrotistas es el ambiente en un PSOE que se ve tocado ante la sangría de votos, pero no hundido, alegando ser la lista más votada. «Hemos perdido cinco concejales, son muchos, pero seguimos siendo la fuerza más votada; aunque sabemos que nosotros solos no podemos tener la alcaldía», dice sobre unos resultados que, en este caso, han superado las previsiones más pesimistas, «teníamos previsiones de bajar, pero no tanto», dice José Luis Quintana que también propone diálogo que prevé una inestabilidad en el Ayuntamiento de Don Benito.

«El diálogo sólo parece factible con el PP, creo que sí, porque los otros marcan sus formas de actuar y es muy complicado», afirma Quintana que todavía no ha hablado con Pedro Miguel Noblejas, «el PP tiene que definirse, que diga María Guardiola cuál es la otra forma». En cualquier caso, el candidato socialista descarta un gobierno de coalición con el PP en Don Benito, «seguro que no y menos con unas elecciones abiertas a nivel nacional, pero hay otras opciones como gobernar nosotros en minoría».

Todo apunta a que, en cualquier caso, Don Benito y Villanueva de la Serena no habrían elegido este 28 de mayo a los que aspiraban a ser sus últimos alcaldes como ciudades separadas.