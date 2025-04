El PSOE votará en contra de María Guardiola como presidenta de Extremadura

La candidata del PP, María Guardiola, ha pedido al PSOE que se abstenga en la votación en la Asamblea para que ella pueda ser ... la nueva presidenta de Extremadura sin necesidad de pactar con Vox, y los socialistas dicen no.

«No, porque el PP no ha sido la lista más votada en la región», señalan fuentes del partido. «Por esa regla de tres, que sea el PP el que se abstenga porque las elecciones en Extremadura este 28-M las ha ganado el PSOE».

Aunque con el mismo número de diputados, finalmente 28 para cada uno tras un recuento de infarto, es el PSOE el partido que más votos ha sumado en la región. En total, 242.000 frente a los 235.700 apoyos logrados por el PP. Sin embargo, son los populares los que gobernarán la región gracias a los cinco diputados de Vox frente a los cuatro de Unidas por Extremadura.

En cualquier caso, nadie duda en el PSOE extremeño que este 28-M han sufrido una derrota, tal como anoche dejó claro el secretario general y candidato, Guillermo Fernández Vara. Según ha podido saber este periódico, el todavía presidente extremeño ya ha felicitado a María Guardiola por los resultados cosechados, que a fin de cuentas le permitirán gobernar los próximos cuatro años, y se ha puesto a su disposición para ayudarla en lo que está en su mano en el proceso de transición al frente de la Junta.

Una transición que, según fuentes socialistas consultadas, se debe en buena parte, si no en toda, al planteamiento en clave nacional de esta campaña electoral. Lo que se ha votado en las urnas este domingo, dicen, ha sido la gestión de Pedro Sánchez, su gobierno de coalición y los pactos con nacionalistas e independentistas, «y está claro que España no perdona estos pactos».

Por eso, ante al anuncio esta mañana de la convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio, pocos entre los socialistas extremeños dudan también de que el PP será el vencedor, tras teñir de azul el mapa del país en estas elecciones municipales y autonómicas. Aunque, vaticinan, «vamos hacia un modelo de gobierno en el que nadie más que el PP podrá gobernar, porque es el único partido que cuenta con Vox; el resto, tenemos que hacer otros pactos, con nacionalistas e independentistas, sí, con partidos a los que recurriría el PP si lo necesitara para gobernar, que nadie lo dude».

Por el momento esos pactos han sido censurados en las urnas y se han impuesto a la gestión local y autonómica. «Parece que se ha votado con las vísceras más que con la cabeza», creen en el PSOE. Porque reconocen que hay resultados que sí les han sorprendido y que, desde su punto de vista, no tienen otra explicación. Es el caso, especialmente, de Trujillo, con la fábrica de diamantes en marcha, y Navalmoral de la Mata, localidad que contará con la gigafactoría. Y, sin embargo, «también en estas localidades se ha castigado al PSOE y no lo entendemos, no parece lógico».