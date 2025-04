El PSOE carga sobre Feijóo el acuerdo de PP y Vox en la Comunidad Valenciana: «Su coherencia es inexistente»

Paula De las Heras Madrid Martes, 13 de junio 2023 | Actualizado 14/06/2023 09:19h. Comenta Compartir

El PSOE ya había llegado a la conclusión de que no podía hacer girar su campaña en torno al miedo a la extrema derecha. En los últimos días, ha quedado claro que Pedro Sánchez quiere jugar las elecciones anticipadas al 23 de julio, fundamentalmente, en el ámbito de la economía. Pero eso no quiere decir que no intente rentabilizar el acuerdo que, mucho antes de lo esperado, sellaron este martes el PP y Vox en la Comunidad Valenciana. «Me niego a pensar que a los votantes les da todo igual», argumenta uno de los principales colaboradores del presidente del Gobierno.

El anuncio del primer pacto autonómico de los populares con la formación de Santiago Abascal desde las elecciones del 28 de mayo pilló claramente por sorpresa a la Moncloa, cuando la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, comparecía para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros. Los socialistas siempre dieron por hecho que «las derechas» acabarían gobernando juntas, pero creían que tratarían de ocultarlo hasta después de las generales.

Rodríguez apenas alcanzó a repetir lo mismo que ya había dicho cuando le preguntaron sobre el encuentro, en ese momento inconcluso, entre el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, y el líder autonómico de Vox, el catedrático de derecho Constitucional condenado en 2002 por maltrato psicológico a su mujer, Carlos Flores: «La violencia de género es algo muy grave sobre lo que no se puede frivolizar, no se puede blanquear y no puede ser moneda de cambio para nada, menos para la formación de Gobierno». Poco más.

Reacción improvisada

La situación obligó a reaccionar a la dirección del partido, que rápidamente improvisó en su sede unas declaraciones de la portavoz de la ejecutiva, la también ministra de Educación, Pilar Alegría, para denunciar la falsedad del discurso de Alberto Núñez Feijóo, tras meses marcando distancias respecto a la formación de Abascal. «La coherencia del PP es inexistente y su cinismo bochornoso», recriminó.

Como Rodríguez, Alegría también puso el foco en la violencia contra las mujeres y restó valor al hecho de que Flores no vaya a ser consejero. Pero en la dirección del partido no quieren quedarse ahí. En su afán de usar la baza económica, Sánchez ya agitó el lunes el temor a que la UE congele sus fondos millonarios como ha hecho con países «con gobiernos escorados a la derecha». Y el ministro de Agricultura, Luis Planas, no pierde ocasión de recordar que Bruselas ya ha censurado los cambios del Gobierno de Castilla y León, el primero de coalición de derechas. «Esto no le va a salir gratis a Feijóo», vaticinan.

Muchos en el PSOE admiten, sin embargo, sus serias dudas sobre el impacto que el pacto valenciano pueda tener a la hora de movilizar a los votantes progresistas. «¿Alguno no sabía esto el 28 de mayo?», ironiza un veterano de las campañas socialistas. Su análisis es que incluso puede alentar el voto útil moderado a Feijóo con un trasvase de votantes socialistas que sitúa en el entorno del 10%.

Temas

