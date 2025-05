El PP se entrega a la geometría variable con Vox al dejarle presidir las Cortes aragonesas

PP y Vox han culminado este viernes un nuevo pacto postelectoral en Aragón después de que los parlamentarios de ambos partidos con representación en las ... Cortes de la comunidad votaran como presidenta de la cámara a Marta Fernández, diputada electa del partido presidido por Santiago Abascal. Otro hito en la configuración del nuevo tablero político surgido tras las autonómicas y regionales del 28-M y que vuelve a visibilizar la geometría variable con la que Alberto Núñez Feijóo está desplegando sus piezas en las semanas previas a las generales. El presidente de los populares insiste en ligar estas maniobras a la realidad territorial y reconoció este viernes «una profunda discrepancia» con la formación de extrema derecha en Extremadura, donde los de Génova no fueron la fuerza más votada, y al mismo tiempo calificó de «inevitable» el acuerdo alcanzado en Valencia, que permite a Vox entrar en el Gobierno con una vicepresidencia (Cultura)y dos consejerías (Agricultura y Justicia).

El líder gallego aprovechó este viernes su presencia en Madrid, una de las plazas fuertes del PP, para acudir a la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad –gracias a la mayoría absoluta obtenida el 28 de mayo–. Allí reivindicó que su «modelo» de gestión son «los gobiernos fuertes y sólidos sin intermediarios», es decir, sin depender de otras formaciones. Feijóo hizo balance de la estrategia que su partido está llevando a cabo y defendió que de las nueve comunidades autónomas en las que el PP tenía posibilidades de gobernar, está gobernando «en cinco en solitario y no ha necesitado el apoyo de Vox». Sin embargo, aún están en el aire la conformación de gobierno en Extremadura, Baleares, Aragón y Murcia (donde están a solo dos diputados de la mayoría absoluta).

Mientras en Extremadura el presidente del PP aleja la posibilidad «por ahora»de llegar a un acuerdo con Vox para la investidura de la candidata de su partido, María Guardiola, los de Abascal se muestran contundentes en Aragón y aseguran que la presidencia de las Cortes no garantiza su voto para apoyar la investidura del popular Jorge Azcón como presidente si no se dan otras contrapartidas, como la entrada en un eventual Gobierno de coalición. Esto colisiona con las intenciones del líder del PP, que hace tres días ya consideró «desproporcionada» la propuesta de Vox de pedir la Mesa del Parlamento Extremeño y, al mismo tiempo, su presencia en el Ejecutivo extremeño.

El vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé, afirmó este viernes que «la mano sigue tendida» y que «el objetivo es cambiar las políticas en Aragón, como en Valencia, Baleares, Murcia y cualquier lugar del territorio nacional».

Con respecto a la posibilidad de llegar a nuevos acuerdos, Buxadé desveló que hay contactos entre el PPy Santiago Abascal, pero que son las comisiones y equipos negociadores los que se encargan de la letra pequeña. En este sentido, valoró el acuerdo alcanzado entre el PP y su formación para que sea la diputada Marta Fernández quien presida la Mesa de las Cortes de Aragón. «Cuando el Partido Popular tiene intención de negociar, sentido común, lealtad y buena fe, las cosas funcionan», añadió.

En la dirección del PP ya calculan minuciosamente el alcance que estos pactos puedan tener de cara a las generales del 23-J, pero mantienen una estrategia de dar cierta libertad de movimientos a sus respectivos dirigentes autonómicos, al contrario de lo que ocurría en la era de PabloCasado, en la que su mano derecha, Teodoro García Egea, imponía las líneas maestras a seguir. «No vamos a actuar de portavoces de 17 autonomías», explicaron este viernes a este periódico fuentes cercanas a la dirección del partido.

En el caso de la presidencia de las Cortes aragonesas, defienden que el acuerdo con Vox es fruto de la historia y tradición del parlamentarismo en esta región e insisten en que, en todas las legislaturas, excepto la constituyente, el tercer partido con mayor número de votos ha obtenido un puesto en dicho órgano. También apuestan por explorar las posibilidades de alcanzar un acuerdo de cara a la investidura basado en «un programa de cambio avalado por el inapelable resultado electoral».

La vía alternativa

Paralelamente, el PP podría valerse de una vía alternativa para gobernar la comunidad en solitario o sin los de Abascal.El Partido Aragonés(1 parlamentario en las Cortes) y Teruel Existe (3) mantienen aún sobre la mesa dos ofertas para acordar la formación de un nuevo Gobierno de Aragón con Jorge Azcón al frente.

El parlamentario de Teruel Existe Tomás Guitarte afirmó este viernes que su formación valora la abstención durante la investidura al tiempo que espera que el acuerdo alcanzado entre PP y Vox en las Cortes «simplemente sea un acuerdo que se limite estrictamente a la constitución de la Mesa de las Cortes y que no tenga repercusión o no sea índice o indicativo de otros acuerdos posibles». El exdiputado en el Congreso indicó que no comparte este pacto porque se le otorga una «sobrerrepresentación» en un aspecto institucional de cierta trascendencia. También asegura no tener nada en contra de los de Santiago Abascal, pero sí de las políticas que defiende su partido. Las cuales, considera, «van en contra de todo lo que se ha conseguido en estos 40 años de democracia».

En el Partido Aragonés, su diputado Alberto Izquierdo sigue a la espera de poder llegar a acuerdos con el PP para decidir si dan el sí a la investidura de Azcón. En su formación confían en que la nueva presidenta de las Cortes plasme su discurso en una «legislatura de entendimiento» y «donde se asegure la representatividad de los grupos minoritarios».

Azcón dispone de dos meses para ser investido presidente o, de no conseguirlo, se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones autonómicas. En un plazo de diez días, Fernández deberá fijar una fecha para el pleno de investidura con el 23 de agosto como fecha límite.