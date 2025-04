Pizarro: «Estoy donde debo estar y con quien quiero estar, donde soy feliz»

Por cuarta legislatura seguida, Fernando Pizarro levantó al cielo el bastón de mando que le vuelve a proclamar como alcalde de Plasencia. Ya lleva 12 ... años y va camino de 16, una cifra que le convertirá en uno de los alcaldes extremeños más longevos de la democracia. Hubieran podido ser menos si meses atrás hubiera sido nombrado como candidato del PP a la Junta de Extremadura. Un sueño frustrado que gozó de un papel protagonista en el primer discurso de su nueva legislatura.

«Elegí quedarme con los míos, eludiendo otras aspiraciones. Consideré lo que era mejor para mi partido, para mi ciudad y para mí (…) Hoy sé que hice lo correcto. Estoy donde debo estar y con quien quiero estar, donde soy feliz: en mi ciudad; con quienes soy feliz y con quienes comparto cielo y suelo en el que vivir», decía Fernando Pizarro tras reconocer que han sido cuatro años complicados por este motivo y otros más circunstanciales, como la pandemia, que hicieron que viviera «el peor momento de mi vida política».

La expectación ante la sesión de investidura, como en todas las anteriores, hizo que el salón de plenos del Ayuntamiento de Plasencia pareciera una minúscula caja de cerillas. Casi 400 personas, tanto en el propio salón como en la entrada del zaguán, no se quisieron perder ningún detalle de un acto que se inició a la una de la tarde y que duró poco más de una hora.

El acto arrancó con unas palabras del secretario, que dio paso a la constitución de la mesa de edad por parte del concejal más joven, Alberto Belloso (20 años), y la mayor, Marisa Bermejo (72 años), que también fueron los primeros en tomar posesión. Ambos, el Partido Popular.

Fernando Pizarro siguió a los componentes de la mesa de edad jurando el cargo «ante la Constitución y los fueros históricos de la ciudad del Jerte». Después le sucedieron los demás con la fórmula de jurar o prometer el cargo y cumplir la Constitución. David Dóniga, José Antonio Hernández, Belinda Martín, Mayte Díaz, Sergio López, Isa Blanco, Álvaro Astasio, Ana María Gallego y David Calvo representaron a la bancada del Partido Popular; Alfredo Moreno, Mireya Conejero, Cristina Corral, Esther Sánchez, Roberto Rubiolo y Luis Fernando Ronco, a la socialista; Mavi Mata y Elena Mejías repitieron como representantes de Unidas Podemos; y Purificación Martín hizo que Vox se estrenara en el Ayuntamiento de Plasencia.

Todos los concejales del PP juraron el cargo; en la bancada socialista, cuatro prometieron y dos juraron el cargo; las dos ediles de Unidas Podemos prometieron lealtad al Rey «por imperativo legal»; y la representante de VOX, hizo un juramento clásico en su toma de posesión.

Solo tres concejales se salieron del texto casi protocolario a la hora de jurar o prometer el cargo. Esther Sánchez (PSOE), alcaldesa de San Gil y que estrena escaño en Plasencia, juró guardar y hacer guardar, además de la Constitución, «el Estatuto de Autonomía y la Ley 17/2010 de Mancomunidades y Entidades Locales Menores». Por su parte, Mavi Mata (Podemos) prometió defender «ante el pueblo soberano de Plasencia, los servicios públicos y los derechos humanos». Por último, su compañera Elena Mejías mencionó en su toma de posesión «la igualdad, la protección de todas las mujeres y la justicia social».

Discurso emotivo

El discurso de Fernando Pizarro tuvo las características de anteriores tomas de posesión, conciliador y de tono pausado, con aforismos y alocuciones. En esta ocasión, eligió una frase de Teresa de Calcuta para agradecer la labor de todos los trabajadores del Ayuntamiento: «Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas». También, recordó una frase de Beethoven que aparecía en lo alto de la pizarra del aula donde daba clases hace más de dos décadas y que la tiene como máxima en su día a día: «Haz bien siempre, ama la libertad por encima de todo y, aunque fuese por un trono, jamás traiciona a la verdad».

Además de incidir en los vaivenes de su presente y futuro político, hizo repaso de lo que han sido estos doce años como alcalde de Plasencia: «Han sido francamente difíciles, marcados por crisis económicas, pandemias y sentencias económicas demoledoras, que afrontamos y sorteamos gracias a la unidad de Plasencia (…) Han sido años cargados de incertidumbre y de preocupación, pero nunca me sentí solo».

En este sentido, quiso agradecer la labor de los miembros su equipo de gobierno, pasados presentes y futuros. Hubo momentos que llevaron a muchos al borde de las lágrimas, tanto a Pizarro como como a sus propios compañeros, sobre todo cuando recordaron a seres queridos que ya no están. En una última alocución, mencionó a Roberto Iniesta, para referirse a José Antonio Hernández, amigo de juventud y uno sus principales apoyos: «Que el tiempo pasa siempre a nuestro lado y ahí no se queda. Ahora se ha convertido en pasado y no nos espera».

También dedicó unas pocas palabras al resto de la corporación, algo ya clásico en el alcalde de la ciudad. Para todos tuvo palabras amables, aunque con más de un miembro de la bancada socialista uso la táctica del palo y la zanahoria. A pesar de eso, el broche lo puso una larga sesión de fotos, parabienes y felicitaciones mutuas tanto entre copartidarios como entre rivales políticos.