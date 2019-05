Antonio Rodríguez: «Mérida no necesita experimentos, sino alguien que conozca su realidad» Como alcalde de Mérida durante los últimos cuatro años dice que ha pasado mucho tiempo en el Ayuntamiento de la ciudad, situado en la Plaza de España. / BRÍGIDO Antonio Rodríguez Osuna Candidato del PSOE a la Alcaldía de Mérida El actual alcalde de Mérida asegura la limpieza de la ciudad es más una cuestión de conciencia ciudadana que de presupuesto M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Viernes, 17 mayo 2019, 08:20

Las últimas encuestas publicadas en este diario sobre la intención de voto en las municipales le dan como claro ganador. Pero el candidato a la Alcaldía por el PSOE, Antonio Rodríguez Osuna, prefiere esperar a ver qué votan los emeritenses.

-Hace cuatro años era un aspirante impetuoso. Ahora es un gobernante más calmado. ¿En qué papel se siente más cómodo?

-Me siento más cómodo en la posición en la que estoy ahora. Es verdad que el trabajo diario, la constancia y el esfuerzo me han llevado a madurar mucho las decisiones que se toman en política. Porque todas las decisiones tienen una repercusión importante en la vida de la gente. Y por tanto me siento más cómodo tomando decisiones con mucho más criterio.

«La mayor parte de las inversiones de esta legislatura se han realizado en las barriadas»

-Con los resultados de las últimas encuestas ¿se ve ganador?

-La gente en la calle me para y me dice que está convencida de que voy a salir alcalde. Pero yo nunca me he planteado esto como un reto personal. Todo lo contrario, quiero ser un vecino al servicio del resto de vecinos de la ciudad. Por eso es que tampoco me inspire confianza ni me halague.

-Hay muchos vecinos que se quejan de que Mérida está sucia. Algo habrá que hacer ¿no?

-Eso no es cierto. El contrato de limpieza se bajó en 3,5 millones de euros y nosotros hemos propuesto ampliarlo un 10%, que es lo máximo que nos permite la ley. En cualquier caso, Mérida es una de las ciudades más limpias de Extremadura. Una ciudad no es más limpia porque gaste más dinero en el servicio de limpieza. Las ciudades más limpias de España, que están en el norte, gastan aproximadamente entre 50 y 60 euros por habitante. Nosotros gastamos cerca de 74 euros por habitante en limpieza. Por tanto, tenemos que hacer un análisis crítico de que tenemos que ser, los vecinos de Mérida, más limpios. Es una cuestión de conciencia, sobre todo, en los más jóvenes.

-Lleva pocos cambios en las lista electoral. ¿Eso quiere decir que aprueba la gestión de sus concejales en estos últimos cuatro años?

-Sí. Yo he estado enormemente tranquilo con el equipo de gobierno que me ha rodeado. Son muy profesionales en todas sus áreas de trabajo y, además, son personas que ya venían con una experiencia anterior a la administración. Por tanto, la mayoría repite. Estoy muy satisfecho con el trabajo que han hecho y el éxito que se ha conseguido en la ciudad a pesar de las dificultades que teníamos.

-La grata sorpresa de la inclusión en la lista de Susana Fajardo. ¿Es una cuestión estética y cosmética o le va a dar responsabilidad y protagonismo?

-Yo la conocía hace muchos años antes de que tuviera que ver con la política. Es una persona que tiene una gran capacidad de conciencia crítica, con valores y compromisos de izquierda, y yo quería tenerla en mi equipo. En la anterior campaña también vino conmigo gente independiente. Yo creo que ella refuerza un poco el equipo y el compromiso ético de este equipo de gobierno, el compromiso de valores. Ahora está a la orden del día, y nosotros hemos hecho muchos esfuerzos para que la inclusión de pleno derecho sea una realidad. Creo que ella nos puede aportar una visión muy crítica y muy coherente sobre cómo hacerlo.

Con Álvaro Vázquez

-¿Por qué nos cuesta tanto imaginarnos un gobierno de coalición con IU aquí en Mérida?

-Yo no creo que cueste imaginarlo. Es que ellos han dicho que no. Ya le ofrecí la pasada legislatura y dijeron que no. Y en esta ocasión yo todavía no he tenido la oportunidad de hacer ninguna manifestación al respecto. Gobernar es tomar decisiones. Y tomar decisiones significa implicarse. Y para implicarse uno tiene que asumir cierta responsabilidad. Por tanto, es cuestión de decisiones personales que uno toma o no en función del momento

-Acordarse de las barriadas es algo que suelen hacer los partidos cuando llegan las elecciones. ¿Cree que las de Mérida tienen algo que reprocharle por estos cuatro años?

-No. De hecho, la mayor parte de las inversiones que se han hecho se han realizado en barriadas. La mayoría de las inversiones en infraestructuras, deportivas, de ocio o de asfaltado se han hecho en las barriadas. 16 años de abandono en la ciudad no se pueden arreglar en cuatro. Pero hemos hecho un esfuerzo terrible para atender, en la medida de lo posible, a todos los barrios.

-Sé que no depende exclusivamente de usted. Pero ¿qué hay que hacer para que Mérida deje de ser una ciudad eminentemente de camareros?

-Eso no es cierto. Mérida tiene un alto nivel de personas que trabajan en el sector de la hostelería, sí. Pero también tiene un montón de gente que trabaja en los polígonos industriales de la ciudad. Hay más de 222 empresas en el Polígono Industrial El Prado. Sí que es cierto que hay que dar más peso a la industria. Y por eso nosotros hemos establecido una modificación de las ordenanzas fiscales para bajar el IBI, el IAE y el ICIO a todas aquellas nuevas actividades industriales o aquellas que estén actualmente en las áreas industriales para favorecer el crecimiento de la industria. Espero que la azucarera sea un motor tractor para que haya una industria transformadora que devuelva a la ciudad a la Mérida de los años 70.

-¿Cómo encajaría unos malos resultados electorales?

-Pues con total normalidad. Igual que encajé que los vecinos me aceptaran como alcalde, si el resultado fuera el contrario estaría a disposición de lo que el pueblo dijera. Como siempre ha sido.

«Espero que la azucarera sea un motor tractor para que haya industria transformadora en Mérida

-Sus tres propuestas estrella.

-Una de ellas es la inversión en infraestructuras en los Polígonos Industriales. Vamos a meter más de medio millón de euros en arreglar todas las zonas industriales de la ciudad, junto con las medidas de crecimiento económico, las rebajas de impuestos y la negociación con el Sepes para poner suelo industrial barato. Otra tiene que ver con la consecución de derechos sociales para que nadie se quede atrás. Invertiremos en Mínimos Vitales y Ayudas de Contingencia. Y seguiremos indagando en la transformación tecnológica de la administración y del turismo. Si queremos ser los primeros en todo, tenemos que ser los mejores. Y para ser los mejores tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología y del conocimiento. Poner el turismo a disposición de los avances tecnológicos van a ser fundamental para seguir creciendo.

-¿Qué le diría a los vecinos para que le voten el 26 de mayo?

-Yo les diría que la ciudad necesita un gobierno que tenga un conocimiento real de lo que está pasando en Mérida. No estamos para experimentos. Alguien que quiere ser alcalde o alcaldesa debe ante todo conocer la realidad de la ciudad. Conocer cada uno de sus rincones y cada uno de sus problemas, tener en mente las soluciones y tener como reto un proyecto de ciudad. Yo les pediría que votara al PSOE porque somos la única opción de un gobierno solvente y con experiencia.

Perfil Personal Antonio Rodríguez Osuna tiene 44 años. Nació el 6 de marzo de 1975 en Mérida. Está casado y no tiene hijos. Profesional Trabajó durante muchos años poniendo copas, montando carpas, de monitor de actividades formativas complementarias, haciendo prácticas en algún centro escolar como maestro de Educación Física o como técnico de formación de Estudios Sociales del IFES. Política Comienza siendo concejal de la oposición. La última legislatura que estuvo de concejal se fue con Ignacio Sánchez Amor a la Vicepresidencia de la Junta. Después con el consejero José Luis Navarro como Jefe de Gabinete y de ahí a diputado de la Asamblea.

Resultados Consiguió con el PSOE 12 560 votos en las elecciones de 2015