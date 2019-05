Ángel Pelayo: «Intenté poner un poco de racionalidad en el PP, hasta que vi que no era posible» Ángel Pelayo Gordillo en la Plaza de la Constitución de Mérida, uno de los espacios emblemáticos del centro y lugar de especial relevancia para el sector turístico. / J. M. ROMERO Ángel Pelayo Gordillo | Candidato de Vox a la Alcaldía de Mérida Espera mejorar los resultados de las elecciones generales y tener un papel destacado en el Ayuntamiento JUAN SORIANO Lunes, 13 mayo 2019, 08:37

Ángel Pelayo Gordillo Moreno formó parte del equipo de Gobierno del popular Pedro Acedo entre 2011 y 2015, tiempo en el que llevó las concejalías de Cultura, Turismo, Museos y Limpieza, entre otras. Ahora aspira a lograr representación en la Corporación al frente de la candidatura de Vox.

-La primera pregunta es obligada. ¿Por qué cambió el PP por Vox?

-Vivimos un periodo muy convulso, tenemos un riesgo de ruptura nacional muy acusado, y creo que el PP ya no ofrece soluciones. Hemos visto la aplicación de un artículo 155 muy leve en Cataluña, que incluso ha empeorado la situación. Creo que hacen falta medidas mucho más eficaces que contengan esta deriva, que tiene tintes totalitarios en Cataluña y el País Vasco. Vox encarna ahora mismo la mejor posición para revertir esta situación. Y esta campaña se ha visto desvirtuada por agresiones físicas, verbales, de exclusiones injustificadas de los debates televisivos y de otro tipo, que hacen pensar que las garantías democráticas también pueden verse oscurecidas. Y Vox es el partido que encara esta situación peligrosa.

-¿Por esos motivos ya no formó parte de la lista del PP en 2015?

-No, no me presenté por motivos personales. Consideré que mi periodo de servicio público estaba cumplido. También pensé que el PP era un proyecto bastante agotado. Aunque fue más por motivos personales que por otra cosa. Después surgió Vox y lo vi como una ilusión nueva. Y algunos acontecimientos, como la moción de censura, cuando Rajoy perdió una oportunidad extraordinaria de convocar elecciones y haber evitado todo lo que ha venido después... Intenté poner un poco de racionalidad en el PP, hasta que vi que no era posible. Y cuando Vox se vio como una alternativa, me puse en contacto con ellos para cumplir esta vocación de servicio público.

-Vox ha crecido en muy poco tiempo, pero han conseguido montar una estructura y candidatura.

-Claro que sí, tenemos una lista a mi juicio muy buena y un programa electoral muy meditado que se compone de 83 puntos. Encaramos la campaña con una gran ilusión teniendo en cuenta el magnífico resultado que hemos obtenido en las generales. Hemos pasado de cero a 24 diputados. Nuestra voz es la misma que el resto de partidos de la oposición. Y se nos va a escuchar con la misma no, con más intensidad.

-¿Espera repetir ese resultado y lograr representación el 26 de mayo?

-No, esperamos mejorarlo. Las elecciones municipales no son generales. Ha habido una movilización extraordinaria y espero que la participación sea alta. Pero hay un componente personal, que la lista va a aportar. Mérida es una ciudad, capital de Extremadura, pero casi que nos conocemos todos. Todos sabemos quiénes somos, y creo que eso influirá en la campaña.

Propuestas electorales

-¿Cuáles son a su juicio los principales problemas de Mérida?

-Tenemos una fiscalidad excesiva. Estamos pagando unos impuestos confiscatorios por todo, por carburantes, la luz, IVA, sociedades, impuesto sobre la renta. Y luego están los impuestos municipales. Creo que se debe hacer un esfuerzo para que la carga fiscal sea más reducida. En nuestro programa planteamos propuestas creíbles que están hechas por un equipo técnico competente, porque en Vox creemos que el dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos. Creo que se puede ser menos invasivo sin que tengan que resentirse las inversiones ni los servicios públicos. Otra cosa es que se ofrezcan servicios que la iniciativa privada puede cumplir con creces. No sé qué hacen los ayuntamientos con determinadas competencias que no les son propias. Creo que los poderes públicos deben limitarse a ofrecer aquello que la iniciativa privada no puede, y liberar recursos. Vemos que funciona. Lo estamos viendo en Estados Unidos, donde ese tan criticado Donald Trump ha conseguido que haya desempleo cero, prácticamente. Y hay países del entorno europeo como Austria, que está poniendo en marcha bajadas sustanciales de impuestos que están haciendo que la economía y el empleo vayan como un cohete.

-¿En qué se concreta esa reducción de impuestos municipales?

-Pues una rebaja del IBI, por supuesto. Y no crear nuevas tasas. Además, la plusvalía ahora es un impuesto en entredicho, por no decir anulado cuando no hay un beneficio desde la compra de un inmueble a su venta posterior. Sin embargo, los ayuntamientos siguen aplicándolo. Hay que eliminarlo. También la tasa de entrada a garajes, es muy poco dinero e influye muy negativamente en la economía de las empresas. Y queremos hacer una racionalización del gasto público para liberar estos recursos en beneficios de las empresas y los ciudadanos. Queremos hacer bonificaciones para pensionistas. Y también una medida de protección a las familias numerosas. Y por supuesto los autónomos y las pequeñas y medianas empresas tendrán toda la protección que podamos ofrecerles. Y colaborar entre los poderes públicos, como la Asamblea, ya que también soy el número tres de la candidatura de Vox.

-¿Qué otras propuestas tiene?

-Queremos hacer una administración más transparente y racional, con una reducción de asesorías y altos cargos en el Ayuntamiento. Ha habido últimamente un gran revuelo por ciertos complementos que se han aplicado algo arbitrariamente. Hay que suprimir los privilegios de cargos electos, los gastos superfluos. En la época en que fui delegado me negué a utilizar los recursos del Ayuntamiento en aquella medida en que los podía suplir con los míos. Hay que acabar con las alegrías con cargo al Presupuesto, el dinero de los ciudadanos es muy serio. Y centralización de compras y transparencia para cualquier convocatoria de concurso de obras.

-Creo que le preocupa la limpieza.

-Vivimos una invasión de pintadas. Nos hemos acostumbrado a vivir entre la suciedad, el entorno está muy sucio, sobre todo las paredes. Se ha acostumbrado todo el mundo a poner carteles a su antojo. Y no hay ni una sola papelera en el Puente Romano, siguen sin soterrarse los contenedores... Hay mucho que hacer. La calle Puente está vergonzosa, el centro de interpretación de la calle Dávalos Altamirano es un muestrario de pintadas... ¿En qué van los impuestos? Hemos visto que se han asfaltado calles, pero deprisa y de forma muy precipitada.

-¿Cómo cree que afectaría a Mérida la supresión de las comunidades autónomas, como plantea Vox?

-Esa propuesta hay que tomarla como lo que es, de máximos. Las comunidades autónomas han sido un experimento originado en la transición, pero la experiencia nos dice que se nos ha ido de las manos. No puede ser que en Cataluña se viva un Estado de excepción, y en el País Vasco ni lo digo, porque ahí ha costado sangre. En cierto modo, el Estado de las autonomías es un Estado fallido, y para descentralizar un país no hace falta tener 17 parlamentos, con el coste que supone. Puede parecer paradójico que yo, que soy candidato a la Asamblea, esté diciendo esto. Pero no es así, porque las instituciones hay que cambiarlas desde dentro, ateniéndose a las normas. La Constitución se puede cambiar y se puede mejorar, pero no por las bravas, como se quiere hacer en Cataluña. Una centralización absoluta tampoco es deseable, pero ha habido, antes de este invento, una Administración del Estado en provincias y regiones que era perfectamente eficaz. Lo que integra es la unidad y no la desunión.

Perfil Personal Nacido en Mérida en 1962. Soltero. Profesional Administrador gerente de empresas agrícolas. Estudios de Derecho . Política Fue concejal del Ayuntamiento de Merida con el PP de 2011 a 2015. En Vox desde enero.

Resultados. Votos que obtuvo Vox no se presentó en Mérida en las elecciones de 2015