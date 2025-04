Guardiola: «No tengo vértigo ni temor. Había ansias de cambio»

Envuelta en una bandera regional con su lema 'Habla Extremadura', sobre un pequeño escenario en la plaza de Luis Chamizo, María Guardiola Martín festejó ... anoche a las una menos cuarto en la capital de Extremadura que será la presidenta de la Junta. La primera mujer en alcanzarlo y la segunda vez que lo consigue el PP, aunque esta vez lo logrará sin haber obtenido el triunfo en votos.

Para los seguidores, no más de un centenar, que se agolparon a noche en la sede regional del PP en Mérida, Guardiola es su nuevo referente y como tal lo celebró con una canción de fondo de El Arrebato, un tema buscado para la ocasión, 'Ha llegado el momento'. «Gracias, lo hemos conseguido», se arrancó la cacereña. «Siento una enorme gratitud y una enorme responsabilidad», agregó en la parte inicial de su discurso.

La próxima presidenta de Extremadura aseguró, entre banderas extremeñas como paisaje nocturno, sin que apareciera ninguna bandera española, que «estamos muy emocionados. No siento ni vértigo ni temor», insistió.

María Guardiola había pasado toda la jornada electoral en la segunda planta de la sede regional del PP, en la emeritense calle Adriano. Ayer si vivió el escrutinio de forma bastante comedida, a pesar de que buena parte del mismo ya otorgaba a la suma PP-Vox la mayoría absoluta para imposibilitar que un gobierno de izquierdas siguiera al frente del Gobierno regional.

«Estoy segura. Somos un partido fuerte, unido, responsable y ganador», gritó para entusiasmo de los suyos mientras la también cacereña Cristina Teniente, que fue vicepresidenta de la Junta, esbozaba una sonrisa de oreja a oreja. Otra cacereña, Elena Nevado, se mostró como otra dirigente del PP especialmente efusiva en la celebración del 28 de mayo de 2023.

Deuda histórica

«Había ansias de cambio. Cada voto que hemos recibido es un voto para un mandato de un nuevo proyecto», sostuvo Guardiola. «Hemos dado la sociedad extremeña un ejemplo de responsabilidad».

Guardiola aprovechó su breve comparecencia ante los seguidores, simpatizantes y dirigentes del PP para asegurar que hoy iba a llamar Guillermo Fernández Vara, Ángel Pelayo Gordillo e Irene de Miguel para explicarle su proyecto. Digo que iba a cumplir sus promesas electorales, aseveró, que han llegado «escuchando a la gente».

LA FRASE «Vamos a convertir a Extremadura en una región llena de oportunidades. Vamos a hacer una nueva Extremadura»

En este sentido sostuvo que como futura presidenta de la Junta exigirá a «España que salde la deuda que tiene con esta tierra. Vamos a contar con una región «llena de oportunidades», culminó ante la euforia de los suyos.

Un mar de banderas

Antes de su discurso en el escenario, Guardiola se asomó al balcón de la sede del PP donde ondeó la bandera de Extremadura mientras desde la calle se desataba la locura de los populares.

El caso que la aparición de Guardiola ante los suyos se hizo notar en la jornada de ayer. Solo apareció después de que lo hiciera Fernández Vara en la sede socialista de la emeritense. barriada Nueva Ciudad.

Durante buena parte de la tarde-noche electoral la calma reinó en la sede del PP regional, situada en la emeritense calle Adriano.

Con los presidentes provinciales Manuel Naharro (Badajoz) y Laureano León (Cáceres) en las dos capitales provinciales para celebrar los triunfos de sus candidatos Ignacio Gragera y Rafael Mateos, respectivamente durante la primera parte de la noche, hasta bien pasada la medianoche no se empezó a atisbar cierta animación en la sede popular. Hasta que prácticamente no se alcanzó el 99% del escrutinio no salió Guardiola para la alegría incontenible de los afiliados del Partido Popular.

Entonces, una bandera enorme se desplegó también desde una de las ventanas de la sede regional en la que se decía: «Extremadura habló».

José Manuel Ballestero, Elena Manzano, Mercedes Morán, Manuel Naharro, Santiago Amaro (el candidato local del PP)...La nómina de dirigentes y cargos de los populares se fue incrementando a lo largo de la noche.

Era el momento de Guardiola. Era, por segunda vez en la historia política de Extremadura, el momento del PP.