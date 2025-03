Feijóo presenta la Andalucía de Moreno Bonilla como ejemplo para el 28-M

Cristina Vallejo Sábado, 20 de mayo 2023, 14:22 | Actualizado 16:39h. Comenta Compartir

Contraprogamación perfecta la del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que participaba en un mitin en Sevilla, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, que hacía lo propio en Alcalá de Henares. Una anécdota que acontece cuando una y otro han mostrado diferencias respecto a EH Bildu tras conocerse la inclusión en las listas de la coalición abertzale de 44 condenados por pertenencia a ETA, siete de los cuales -que terminaron retirando su candidatura- por delitos de sangre. Ayuso ha expresado estos días que quiere promover la ilegalización de la formación vasca, mientras que Génova no lo ve viable. Pero las intervenciones de uno y otro líder popular, simultáneas, fueron en esta ocasión en sintonía. La presidenta madrileña suavizó su tono contra EH Bildu y también remarcó que las mayorías que pide para su partido en todos los territorios son fundamentales «para que después Alberto Núñez Feijóo pueda tomar las riendas de la nación». Respaldo explícito Ayuso al líder nacional de su partido.

En la capital andaluza, Feijóo, por su parte, hizo gran hincapié en la importancia que tiene para él la ciudad: fue allí donde resultó elegido presidente del partido y donde se reconstruyó la unidad de su formación -tras la grave crisis que culminó con la defenestración de Pablo Casado- con el objetivo, dijo, de que el PP vuelva a ser la primera fuerza política del país. Pero, sobre todo, el dirigente popular hizo especial hincapié en que en Sevilla y en Andalucía «comenzó el cambio»: tras décadas de gobiernos socialistas, Juanma Moreno Bonilla se hizo con la presidencia de la Junta. «Me gusta recordar que Andalucía es un ejemplo para muchas cosas. Es un ejemplo el Gobierno y su presidente de que no podemos ni debemos resignarnos a tener malos gobiernos. Se puede y se debe abrir etapas de regeneración democrática», alardeó. Insistió, como previamente había hecho el propio jefe del gobierno andaluz, en hacer guiños a los que considera como «socialistas desencantados» con el presidente Pedro Sánchez y esbozó que personas votantes del PSOE hoy se sienten «cómodas y protegidas por un presidente del PP». Instó a «extender a toda España» «el cambio histórico» registrado en Andalucía. «Sánchez ha liquidado el PSOE y lo ha transformado en el partido sanchista», lanzó Feijóo, quien continuó asegurando que el líder socialista ha abandonado a las clases medias, los trabajadores, las mujeres y a la mayoría social. Y a ésta apeló el dirigente popular para que «abandone» al presidente del Gobierno el 28-M, así como «a todos los que no le han frenado».

El líder nacional del PP atribuyó a Moreno los buenos resultados económicos de la región: afirmó que cuando él presidía Galicia, veía la situación económica de Andalucía y que ésta siempre estaba «al final» en términos de empleo, autónomos y otros indicadores, mientras que «ahora está arriba». «Ésa es la diferencia entre un Gobierno de Juanma Moreno y los Gobiernos anteriores», lanzó Feijóo. «Mientras el Gobierno (central) presume de lo que hace, aquí hay un presidente que no presume, que curra, que trabaja», agregó.

«Con estos anuncios, ya sabéis cómo va la cosa»

Ironizó con los anuncios que está realizando Pedro Sánchez durante esta campaña electoral y la precampaña: «Sánchez sólo toma decisiones cuando pierde o cuando las encuestas dicen que va a perder; con estos anuncios, ya sabéis cómo va la cosa». Así, con respecto al que el presidente del Gobierno de España efectuó este sábado -una inversión de 580 millones de euros para reforzar la atención primaria sanitaria- Feijóo afirmó que ello es síntoma, rió, de que le han dado el «tracking» (resultados de sondeos internos que se efectúan con mucha frecuencia) bueno -en contraposición al del CIS- que es malo en resultados para los socialistas.

En cuanto a Sevilla, Feijóo dijo que para Sánchez es «un trofeo, una medalla que colgarse para decir que tan mal no le ha ido», porque le auguró la derrota en las elecciones municipales y autonómicas al Partido Socialista. «Ha asumido la derrota. Se conforma con perder las elecciones municipales, autonómicas; se conforma con ganar en un par de sitios y uno de ellos es Sevilla. Necesitan decir que han ganado en Sevilla. Os animo a todos a darle un gran disgusto ganando en Sevilla», arengó Feijóo.

Además, el dirigente popular le atribuyó a Sánchez «engaños y mentiras» y, en tono jocoso, afirmó que cuando escucha sus propuestas y promesas, «recuerda la infancia» y la canción que tiene por letra «por el mar corren las liebres y por el monte las sardinas» y enumeró alguna de las frases del presidente para acabar con «tralará», como esa canción infantil: «No gobernaré con Podemos... tralará». «Ya que nos va a contar mentiras, hay que cantarle y decirle: tralará», afirmó. «Este arte me lo ha enseñado Andalucía», guiñó. Y, además, le recriminó al Gobierno central que «viva una crisis permanente», porque «ya no votan juntos en el Congreso; nunca en democracia se vio que unos ministros votan en contra de otros ministros; el presidente no tiene agallas para destituir a un ministro que vota en su contra».

De otro lado, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la localidad de la región que vio nacer a Miguel de Cervantes, la arropaba el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que la alabó calificándola de «extraordinaria presidenta» y atribuyéndole «liderazgo político, social y capacidad de gestión». También hizo referencia a la campaña «brutal» y «antidemocrática» que a sus ojos está sufriendo la dirigente popular madrileña, a quien auguró que ganará, «y por mucho».