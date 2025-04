Los desterrados del 28-M se reinventan en Badajoz

«Nos hemos quedado chafados y lo dejamos». Es la despedida de Badajoz Adelante, un partido que se ha presentado en las últimas tres elecciones ... al Ayuntamiento de Badajoz sin lograr representación. El domingo lograron 1.468 votos, pero perdieron 1.858 papeletas y la ilusión por volver a intentarlo.

Diez partidos se han presentado a las elecciones municipales este 28-M, aunque solo tres han logrado acceder al salón de plenos. Son PP, PSOE y Vox.

Las otras siete afrontan estos días entre el desánimo y las dudas por continuar. Son los desterrados del 28-M.

Carlos Díaz era el aspirante a alcalde de Badajoz Adelante y ya ha decidido dar de baja el partido del registro del Ministerio del Interior, liquidar las cuentas este mes y despedirse del ruedo político. «La idea, salvo que haya gente que quiera seguir, es dejarlo. Esto requiere de tiempo, esfuerzo, moverte mucho, dedicarle dinero y no ves recompensado nada. Los que estamos aquí, que algunos podríamos haber entrado en partidos importantes en su momento, no lo hicimos porque creemos en una ciudad mejor al margen de los grandes partidos. Pero es muy difícil». «Tiro la toalla. Nos hemos quedado chafados y lo dejamos», insiste tras tres intentos.

«Tiro la toalla, nos hemos quedado chafados» Carlos Díaz Candidato de Badajoz Adelante

Badajoz 5 Estrellas nació para estas elecciones y Alejandro Vélez, candidato, decide poner el proyecto en 'stand by'. Cree que muchos ciudadanos eligen su voto a última hora y opina que será mejor plantearse si recupera el proyecto meses antes de la cita con las urnas. «Llegado el momento, decidiremos si nos activamos». Vélez argumenta que «la política va a una velocidad vertiginosa, y en un año cambia todo. Bueno, y en un mes también». Sumó 854 votos.

–¿Se arrepiente?

–«Ahora lo ves y dices: si me hubiera quedado quieto... Pero había que intentarlo porque había críticas a la legislatura, las críticas al PP de la propia derecha... Al final la gente ha hecho un voto en clave nacional. Ha merecido la pena. Pero es momento de ver las cosas desde la barrera».

Vélez reconoce que la campaña le ha costado dinero, igual que a los candidatos de Badajoz Adelante. Concurrir a unas elecciones sin respaldo de un gran partido supone esfuerzo, trabajo, implicación personal y dinero. Los partidos que tienen representación en el Ayuntamiento reciben fondos en función del número de concejales que tienen. En estos cuatro años, el PSOE ha recibido 521.620 euros en total por los doce ediles que tenía, y el PP, otros 397.215 euros en total por nueve. A ese dinero no se le sigue el rastro y los partidos suelen usar una parte para organizar las campañas electorales. Sin representación, las formaciones no reciben dinero y los candidatos lo ponen de su bolsillo.

«Llegado el momento de las próximas elecciones, veremos si nos activamos» Alejandro Vélez Concurrió con Badajoz 5 Estrellas

«Es muy duro. Y más cuando no tienes dinero para llegar a todo el mundo, tienes que combinar el trabajo con la campaña de calle y no te puedes liberar», explica Carmen Flores, que se ha presentado por tercera vez con el regionalismo. En esta ocasión con la marca Levanta (244 votos). Ella cree que «merece la pena luchar mirando al futuro de los jóvenes» y considera que ese futuro con mejores empleos y condiciones de vida solo puede llegar de la mano de los partidos regionalistas.

Carmen Flores prefiere dejar paso a los jóvenes que se están interesando por este movimiento, pero si llegado el momento tiene que dar de nuevo el paso, lo dará.

Juntos x Extremadura tiene un horizonte más cercano. El objetivo es presentarse a las generales del 23 de julio y a las europeas de 2024. Logró más de 2.000 votos con el ex presidente del CD Badajoz, Joaquín Parra, como número uno. El presidente del partido, Raúl González, no cree que le haya restado votos que la Fiscalía de Málaga pida 15 años de cárcel al empresario por supuestos delitos relacionados con sus empresas y que esa información haya trascendido en campaña. Está convencido de que hay que respetar la presunción de inocencia. «Vamos a seguir trabajando en la ciudad, igual que en cualquier municipio. Creemos que se ha votado en clave nacional y no local, y eso nos ha perjudicado», afirma. Recogió 2.274 papeletas y quedó en quinto lugar, tras PP, PSOE, Vox y Podemos.

«Creemos que se ha votado en clave nacional y eso nos ha perjudicado» Raúl González Presidente de Juntos x Extremadura

Podemos ha perdido en esta cita la única concejala que tenía porque las 3.030 papeletas no rebasaron el 5% de voto. Erika Cadenas se reunió este miércoles con el consejo de coordinación y decidieron seguir trabajando «fuera del ayuntamiento, en la calle y con la gente de los barrios». Quieren también seguir «trabajando codo con codo con IU y otras fuerzas progresistas porque «lo importante es la unidad de la izquierda». Esta semana tienen previsto reunirse de nuevo, pero en esta ocasión con el círculo, para ver «qué pasos vamos a dar teniendo en cuenta que lo primero es reorganizarse para la campaña del 23-J». «No caben lamentaciones, hay que arrimar el hombro para frenar esta ola reaccionaria. No queremos que llegue al gobierno del país».

«Seguiremos trabajando desde fuera del Ayuntamiento, en la calle y en los barrios» Erika Cadenas Candidata de Podemos

Ciudadanos se hundió en las elecciones de este domingo al perder 7.997 apoyos con respecto a 2019 y los cuatro concejales que tenía. Se quedó con 1.027 sufragios que no fueron suficientes para tener ni un concejal. El partido entra estos días en un túnel, después de que la dirección nacional haya decidido no presentarse a los comicios del 23 de julio y que Inés Arrimadas, que aún seguía siendo el referente para muchos ciudadanos, decidiera ayer anunciar que deja la política.

El coordinador regional, Fernando Baselga, confirma que tienen intención de seguir funcionando en las agrupaciones extremeñas, como la de Badajoz. «Cs continúa en Extremadura».